LIVETICKER Jetzt Challenge League live aus dem Brügglifeld: FC Aarau - FC Wil *1:0 (Pause) Mit dem heutigen Auswärtsspiel in Aarau startet der FC Wil in eine Englische Woche mit drei Partien binnen sieben Tagen. Auf dem Brügglifeld sind die Äbtestädter Aussenseiter. Gelingt ihnen ein Coup? Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Simon Dudle aus Aarau 25.02.2022, 20.17 Uhr

Im September des vergangenen Jahres setzte es für Marcin Dickenmann und die Wiler in Aarau eine diskussionslose 0:2-Niederlage ab. Und heute? Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Der Liveticker des Spiels FC Aarau - FC Wil:

Pausenpfiff

Der FC Wil liegt bei Halbzeit gegen den FC Aarau mit 0:1 zurück.

45. Minute

Mindestens zwei Minuten gibt es noch obendrauf.

45. Minute

Doch nochmals Aarau: Vladi-Abschluss, doch Keller kann wehren. Alleredings nach vorne zu Schneider. Der knallt den Ball ins Netz - ins Auffangnetz hinter dem Tor.

45. Minute

Das Spiel wieder ausgeglichener. Es scheint mit dem 1:0 Richtung Pause zu gehen.

43. Minute

Dann mal wieder Aarau: Aber Vlady trifft den Ball niciht richtig aus fünf Metern. Zum Glück, aus Wiler Sicht.

42. Minute

Kaum zu glauben, aber die Wiler spielen eine Art Powerplay im Brügglifeld: Ndau mit einem Abschluss aus der Distanz. Aber rund einen Meter drüber.

41. Minute

Erstaunlich: Die Wiler sind das bessere Team - und liegen zurück. Da wollen die Wiler einen Penalty für ein Handspiel. Aber den gibt es nicht.

39. Minute

Jetzt muss Touré gepflegt werden. Wäre bitter, wenn ...! Der ist ein Aktivposten im Wiler Spiel. Aber es geht weiter für die YB-Leihgabe.

37. Minute

Die Wiler pressen gewohnt hoch. Den Aarauern behagt das einerseits nicht und sie begehen viele Fehler. Aber sie können Kontern. Allzu gefährlich waren die Gegenstösse aber noch nicht und die Gastgeber stehen oft im Offside.

33. Minute

Es ist ja nicht so, dass Aarau hier die dominierende Mannschaft wäre. Bis jetzt aber halt die cleverere. Passend, wenn der Erste auf den Vorletzten trifft. Dazu passt: Schönes Zuspiel von Touré auf Fazliu. Dieser prüft Enzler, welcher die Prüfung aber besteht.

29. Minute

Und auch Sauter sieht den Karton. Er setzte den Ellenbogen ins Gesicht von Rrudhani.

28. Minute

Erste Verwarnung des Spiels: Es trifft Wils Frei für ein Foul an Bunjaku. In der Aarauer Hälfte übrigens. Es ist die vierte Gelbe in dieser Saison für den Wiler Aussenverteidiger. Er fehlt somit am Dienstag im Heimspiel gegen Schlusslicht Kriens.

26. Minute

Wieder die Wiler: Nach grobem Fehler im Aufbauspiel von Njie kommt Touré zum Abschluss. Aber überhastet drüber. Im Gegenzug dann die Aarauer. Captain Rrudhani versucht es. Aber Keller kann sich ein erstes Mal auszeichnen. Es läuft was auf dem Brügglifeld.

24. Minute

Fast der Wiler Ausgleich: Fazliu mit einer schönen Flanke von Links genau auf den Kopf von Lukembila. Doch dieser verfehlt das Ziel ganz knapp.

20. Minute

Die Wiler machen das eigentlich gar nicht schlecht, lassen den Ball auch ganz nett laufen. Aber eben, die Sache mit der Defensive ist halt einfach eklatant.

16. Minute

Pfostenschuss FC Wil. Freistoss von Ndau aus gut 20 Metern von halbrechts an den rechten Pfosten. Im Rebound Lukembila. Aber im Offside. Schon im letzten Spiel gegen Schaffhausen hatte Ndau bei einem direkten Freistoss die Torumrandung getroffen.

13. Minute

Somit bleiben die Wiler also auch im elften Spiel unter Iacopetta nicht ohne Gegentor. Immerhin das hätten wir schon mal geklärt.

11. Minute

TOOOOOR für den FC Aarau durch Schneider zum 1:0. Die Aargauer legen da schon mal die Effizienz eines Aufsteigers an den Abend. Der erste Abschluss von Schneider wird noch geblockt. Doch die Kugel fällt ihm wieder vor die Beine. Dann trifft er von knapp ausserhalb des Strafraums rechts unten. Und das mit dem ersten Aarauer Angriff und Abschluss des Spiels.

9. Minute

Ndau mit einem dummen Fehler im Wiler Aufbauspiel. Die Aarauer kontern im eigenen Stadion. Aber die Szene versandet.

7. Minute

Da setzen die Wiler schon früh Druck auf. Und prompt kommt Bahloul in der Aarauer Hälfte an die Kugel. Der Abschluss dann aber harmlos.

5. Minute

Da gibt es schon den ersten längeren Unterbruch. Bergsma muss gepflegt werden. Es dürfte aber weitergehen. Das Spiel läut auch wieder.

3. Minute

Der erste Vorstoss gehört den Wilern: Lukembila kommt über links. Pass zur Mitte. Dort bringt Bergsma grad noch den Fuss dazwischen. Sonst hätte Fazliu hinten gelaufert.

1. Minute

Der Ball rollt. Wils Touré mit dem Anstoss.

19:29 Uhr

Die Mannschaften sind da. Aarau in Blütenweiss. Noch. Und die Wiler in Anthrazit. Gleich geht es los. Viel Vergnügen mit FC Aarau gegen den FC Wil.

19:26 Uhr

Geleitet wird as Spiel von Schiedsrichter Luca Cibelli aus Fétigny im Kanton Fribourg.

19:24 Uhr

Aaraus Trainer Stephan Keller hat sich in einem 4-2-3-1-System für folgende Formation entschieden. Im Tor steht wie bisher immer in dieser Saison Enzler. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Giger, Cvetkovic, Bergsma und Kronig. Im defensiven Mittelfeld sind Bunjaku (rechts) und Njie. Im offensiven Mittelfeld agieren von rechts nach links Captain Rrudhani, Schneider und Spadanuda. Und einziger Stürmer ist Vladi.

19:21 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen: Wils Trainer Brunello Iacopetta vertraut einmal mehr in einem 4-3-3-System in der Startformation auf Goalie Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Frei, Talabidi, Sauter und der heutige Captain Brahimi. Das Mittelfeld bestücken von rechts her gesehen Zumberi, Ndau (etwas defensiver) und Fazliu. Im Angriff sind von rechts nach links Bahloul, Touré und Lukembila. Es fällt auf: Silvio vorerst nur Ersatz, dafür Touré vorne zentral. Zudem Sauter erstmals nach einer doppelten Verletzung wieder in der Stammformation.

19:18 Uhr

Die Wiler backen etwas kleinere Brötchen, haben aber zuletzt mit einem 3:2-Heimsieg gegen Schaffhausen die Talfahrt gestoppt und nach fünf Partien ohne Vollerfolg mal wieder gewonnen. Im Brügglifeld sind Wiler Siege aber rar. Von den letzten zehn Gastauftritten wurde nur einer siegreich gestaltet. Es war im September 2020 bei der Premiere von Trainer Alex Frei. Immerhin kehren bei den Äbtestädtern die beiden zuletzt gesperrten Spieler Marcin Dickenmann und Mergim Brahimi in die Mannschaft zurück - und somit auch einiges an Routine. Captain Philipp Muntwiler ist hingegen für ein zweites und somit letztes Spiel gesperrt. Eine Einsprache des FC Wil gegen die zweit Sperre, welche aus dem Winterthur-Spiel herrührt, wurde von der Liga abgelehnt.

19:15 Uhr

In Aarau herrscht Euphorie. Zuletzt wollten gegen Thun über 4700 Fans dabei sein. Zum ersten Mal seit neun Jahren sind die Aargauer Leader der Challenge League. Als dies 2013 letztmals der Fall war, wurde später der Aufstieg bejubelt. Auch dieses Jahr gehört das Team von Trainer Stephan Keller zu den ganz heissen Eisen in Sachen Aufstieg. Und die Mannschaft ist so richtig in Fahrt. Seit acht Spielen ist der FC Aarau unbesiegt. Zuletzt gab es drei Siege in Folge bei einem Torverhältnis von 12:2. Da wird einiges auf die Wiler zurollen.

19:11 Uhr

Das wird für den FC Wil ein anspruchsvoller Start ins Wochenende und in eine Englische Woche. Er trifft in der 23. Runde der Challenge League heute auswärts auf Tabellenführer Aarau, der grad so richtig gut in Form ist. Können die Wiler dagegenhalten? Herzlich willkommen aus dem alt-ehrwürdigen Stadion Brügglifeld zum Spiel FC Aarau gegen FC Wil. Simon Dudle ist im Rüebliland und tickert durch die Partie. Um 19.30 Uhr geht sie los.