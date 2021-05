LIVETICKER Jetzt aus der Lausanner Pontaise: FC Stade Lausanne-Ouchy - FC Wil *2:0 Drei Tage nach dem Erreichen des Klassenerhalts spielt der FC Wil aktuell zum letzten Mal in dieser Saison auswärts. Verfolgen Sie den Gastauftritt gegen Stade Lausanne-Ouchy jetzt im Liveticker. Simon Dudle 14.05.2021, 20.39 Uhr

Eine Woche nach dem 2:2 bei Xamax streben Bledian Krasniqi und der FC Wil in Lausanne den dritten Auswärtssieg der Saison an. Bild: Urs Lindt, Freshfocus

Der Liveticker aus Lausanne:

41. Minute

Aber Qarri von SLO steht da in nichts nach und zieht auch gar hart durch. Auch der Lausanner wird verwarnt.

40. Minute

Die erste Gelbe des Spiels geht an Wils Ndau für ein unnötig hartes Foul in der Mittelzone.

39. Minute

Tönt zwar speziell: Aber die Wiler müssen nun versuchen, diesen Zweitore-Rückstand in die Pause zu bringen. Momentan spielen fast nur die Gastgeber.

37. Minute

In dieser Phase sind die Wiler überfordert mit den spielstarken Lausannern. Mit dem 0:2-Rückstand sind die Gäste momentan gut bedient.

Zwischenstände

Auf den anderen Plätze sind nun drei Tore gefallen. Schaffhausen führt gegen Chiasso 1:0. Und GC hat die Xamax-Führung zum 1:1 ausgeglichen. Stand jetzt, wäre Chiasso abgestiegen.

33. Minute

Und da macht Mbenza beinahe den Hattrick. Wieder taucht er frei vor dem Tor auf. Doch dieses Mal wird sein Abschluss noch zum Corner abgefälscht.

30. Minute

TOOOOR für Stade Lausanne-Ouchy durch Mbenza zum 2:0. Das hat sich abgezeichnet. Die Wiler bringen den Ball hinten nicht weg. Schliesslich steht Mbenza alleine vor dem Tor und schiebt ein.

29. Minute

Da brennt es lichterloh im Wiler Strafraum. Der krönende Abschluss bleibt SLO jedoch verwehrt. Doch die Waadtländer ziehen die Schraube an.

27. Minute

Und gleich noch ein wuchtiger Kopfball der Waadtländer. Captain Routis ist es, der bei einem Corner aufgerückt ist. Sein Versucht ist aber zu zentral. De Mol bleibt erneut Sieger.

26. Minute

Top-Chance Ouchy: Wie beim Tor kommen sie über links und spielen zur Mitte, wo wieder Mbenza lautert. Aber dieses Mal ist Goalie De Mol da und kann den Kopfball aus kürzester Distanz reflexstark zum Corner klären.

24. Minute

Trotz des frühen Gegentreffers: Die Wiler Grünschnäbel machen das bisher ganz ansehnlich.

21. Minute

Ui, was machen denn da die Lausanner? Nahe der Mittellinie schiesst Qarri den eigenen Spieler Amdouni ab. Und das unbedrängt und richtig wuchtig. Es geht weiter für ihn. Aber ja ...! So viel zu den taktisch nicht vorhandenen Fesseln.

18. Minute

Je eine Chance, je bleibt der Goalie Sieger. Aber das Spiel macht Spass. Man merkt, dass es um nicht mehr viel geht und taktische Fesseln vondannen geworfen wordne sind.

Zwischenstände

Eine Viertelstunde ist auf allen Plätzen gespielt: Überall steht es noch 0:0. Ausser hier auf der Pontaise.

14. Minute

Die Wiler versuchen es aus der Distanz. Aber der Ball rutscht Ndau über den Rist. und geht deutlich und harmlos am Tor vorbei.

13. Minute

Die Wiler sind nun bemüht, Kontrolle ins Spiel zu bringen. Und möglichst wenig zuzulassen, zumal die Abendsonne Wils Goalie De Mol genau ins Gesicht scheint.

8. Minute

Da ist schon die Riesen-Ausgleichschance. Auch SLO ist defensiv noch nicht wach und verteilt ein Geschenk. Haile-Selassie kann alleine auf das Tor losziehen, bleibt aber an Goalie Hammel hängen.

7. Minute

Die Waadtländer müssen wechseln: Für Abdullah geht es nicht weiter. Er wird durch Gaillard ersetzt.

6. Minute

TOOOR für den FC Stade Lausanne-Ouchy durch Mbenza zum 1:0. Wie schon am Dienstag gegen Chiasso erwischen die Wiler einen Kaltstart. Die neuformierte Abwehr ist da noch gar nicht auf der Höhe. Ouchy kann sich über links schön durchspielen. Den Querpass zur Mitte verwertet denn Mbenza aus wenigen Metern.

5. Minute

Das Spiel läuft wieder. Stade Lausanne versucht das Spiel in die Hand zu nehmen. Erster Corner für die Gastgeber. Aber ungefährlich.

2. Minute

Schon der erste längere Unterbruch, da Abdullah gepflegt werden muss.

1. Minute

Das Spiel läuft. Auf geht's.

19:59 Uhr

Die Mannschaften sind da. Gleich geht es los. Nochmals zum Alter der jungen Wiler: Der älteste auf dem Platz ist Fazliu als 25-Jähriger. Alle anderen zehn Spieler sind 22-jährige oder jünger. Der FC Wil nennt sich Nachwuchsförderer Nummer 1. So eindrücklich wie heute hat er es diese Saison noch nie unter Beweis gestellt.

19:56 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Sven Wolfensberger aus Bern.

19:54 Uhr

Ouchy-Trainer Meho Kodro lässt ein 3-4-2-1-System laufen. Im Tor ist Hammel. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Albizua, Hajrulahu und Captain Routis. Im Mittelfeld spielen von rechts nach links Asllani, Abdullah, Bamba und Qarri. Etwas offensiver spielen Amdouni (rechts) und Ajdini. Einzige Sturmspitze ist Mbenza. Auch hier ist die Bank mit Schneuwly, Tavares und Lahiouel prominent.

19:51 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Alex Frei hat, wie angekündigt, so richtig durchgewechselt - und sich für ein 3-4-1-2-System entschieden.. Im Tor steht De Mol. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Izmirlioglu, Mätzler und Sauter. Im Mittelfeld spielen von rechts nach links Mettler, Zumberi, Ndau und Blasucci. Hängende Spitze ist der heutige Captain Fazliu. Die Stürmer sind Jones (rechts) und Haile-Selassie. Die Ersatzbank ist mit Köhn, Kronig, Krasniqi, Silvio, Talabidi, Krunic und Muntwiler prominent besetzt. Das ist eine ganz junge Mannschaft. Fazliu ist als 25-Jähriger mit Abstand der «Senior». Der Alters-Durchschitt der Startelf beträgt 21,0 Jahre. Die Devise dürfte lauten: Heute einer unerfahrenen Mannschaft Auslauf geben, um dann in der Schlussrunde nochmals die Arrivierten einzusetzen. Immerhin greift man am kommenden Donnerstag gegen Thun aktiv ins Aufstiegsrennen ein, während es heute um kaum mehr als die goldene Ananas geht.

19:48 Uhr

Während im Aufstiegsrennen heute noch keine Entscheidung fallen kann, ist dies im Abstiegskampf möglich. Dann nämlich, wenn Xamax und Kriens je mindestens einen Punkt mehr holen als Schlusslicht Chiasso. Für den FC Wil bleibt in den letzten beiden Spielen der Saison noch die Frage zu klären, ob er die Spielzeit auf Position sechs, sieben, acht oder neun abschliesst. Da geht es auch um Gelder der Rangierungsprämie.

19.45 Uhr

Das wird ein spannender Fussballabend. Sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller der Challenge League ist es eng. Und für den FC Wil geht es heute darum, die bisher magere Auswärtsbilanz dieser Saison aufzuwerten und die 40-Punkte-Marke zu erreichen. Mit einem Zähler wäre das Tatsache. Herzlich willkommen aus dem alt-ehrwürdigen Lausanner Olympiastadion Pontaise zum Spiel der 35. Challenge-League-Runde zwischen dem FC Stade Lausanne-Ouchy und dem FC Wil. Simon Dudle ist in der Waadt und übermittelt für Sie auch alles Relevante von den anderen Plätzen. Alle fünf Partien dieser Runde beginnen ja zeitgleich um 20 Uhr.