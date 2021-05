LIVETICKER Live aus dem Bergholz: FC Wil - FC Thun *0:1 Nun muss die Entscheidung fallen. In der letzten Challenge-League-Runde wird heute Abend geklärt, ob die Grasshoppers oder der FC Thun auf direktem Weg in die höchste Liga aufsteigen. Die Entscheidung gibt es jetzt integriert in den Liveticker des Spiels FC Wil gegen FC Thun aus dem Sportpark Bergholz. Pascal Ibig 20.05.2021, 21.07 Uhr

Laufen die Thuner mit Gabriel Kyeremateng heute im Bergholz in die Super League? Bild: Peter Schneider, Keystone

Der Liveticker zur Aufstiegsentscheidung aus dem Bergholz:

50. Minute:

Die beste Chance der Wiler im Spiel. Izmirlioglu macht den Schär. Er grätscht den Ball an der Mittellinie ab und der Ball wird länger und länger. Hirzel kann den Ball mit Mühe noch über die Latte lenken.

46. Minute:

Die Thuner haben in der Halbzeit einmal gewechselt. Kablan verlässt den Platz und für ihn spielt neu Joss.

46. Minute:

Auf gehts zur zweiten Halbzeit. Silvio stösst an für die Wiler.

Zwischenstände:

Schauen wir nochmals auf die anderen Plätze. Alle Spiele sind ebenfalls in der Halbzeit. Der FC Aarau nach wie vor mit 0:1 zurück gegen den FC Stade-Lausanne-Ouchy. Chiasso führt noch mit 2:1 gegen Xamax, Winterthur mit 0:1 hinten gegen Schaffhausen. Und GC führt 2:0 gegen Kriens. Somit ist weiterhin GC direkt aufgestiegen und Thun in der Barrage. Chiasso braucht wieder zwei Tore zum Klassenerhalt.

Pausenfazit:

Die Thuner Führung geht in Ordnung. Zu Beginn des Spiels hielten die Wiler gut mit den Gästen mit. Nach dem Treffer der Thuner, war bei den Wilern aber etwas die Luft raus. Wenn sie mal offensiv in Erscheinung traten, dann waren sie zu Umständlich und so konnten die Thuner jeweils die Aktionen ohne Probleme klären.

45. + 1. Minute

Schiedsrichter Piccolo bittet zum Pausentee. Es geht mit einem 0:1 aus Wiler Sicht in die Kabine.

45. Minute

Es wird mindestens eine Minute nachgespielt.

44. Minute:

Es ist bei Weitem nicht so, dass die Wiler offensiv vollkommen inexistent wären, sie sind im und um den STrafraum einfach viel zu umständlich, anstatt einfach mal einen Abschluss zu wagen.

42. Minute:

Was für eine Chance für die Thuner. Rüdlin mit dem Freistoss aus halbrechter Position. Im Strafraum setzt Sutter zum Flugkopfball an. De Mol ist aber mit einem guten Reflex noch rechtzeitig unten und kann den Ball knapp vor der Linie halten.

39. Minute:

Die Wiler mit einem Freistoss. Haile-Selassie bringt den Ball nahe der linken Eckfahne in den Strafraum. Kamber gewinnt zwar das Luftduell, kann den Ball aber nicht mehr entscheidend aufs Tor bringen.

38. Minute:

Die Thuner mit einem Konter über Karlen. Izmirlioglu mit sehr gutem Stellungsspiel und er gewinnt den Zweikapf so souverän, als wäre er nie weg gewesen.

34. Minute:

Erster Wechsel bei den Wiler. Captain Muntwiler muss verletzungsbedingt den Platz verlassen. Für ihn kommt Izmirlioglu.

30. Minute:

Die Thuner mit mehr Spielanteilen, aber nur mit Abschlüssen aus der Distanz, die jeweils weit am Wiler Tor vorbeigehen.

Zwischenstände:

Schauen wir wieder auf die anderen Plätze. Aarau weiterhin mit 0:1 gegen Lausanne-Ouchy zurück. Chiasso führt mittlerweile 2:0 gegen Xamax. Schaffhausen führt mit 1:0 in Winterthur und GC weiterhin 1:0 vorne gegen den SC Kriens. Weiterhin GC aufgestiegen und Thun in der Barrage. Dem FC Chiasso fehlt noch ein Tor zum Klassenerhalt.

25. Minute:

Da wird ein Ball von Fazliu ganz gefährlich. Sein Freistoss aus dem Halbfeld von der rechten Seite fliegt in den Strafraum an Freund und Feind vorbei. Hirzel bleibt auf der Linie stehen und kann dem Ball nur noch nachschauen, wie dieser knapp am linken Pfosten vorbei geht.

21. Minute:

TOOOR für den FC Thun! Chihadeh bringt die Gäste in Führung. Sauter vertendelt den Ball gegen Karlen. Dieser spielt auf Schmidt, der der vollkommen freistehenden Chihadeh bedient. Dieser schiebt den Ball souverän an De Mol in die weite Ecke schiebt.

Zwischenstände:

Schauen wir kurz auf die anderen Plätze. Da ist schon einiges passiert. Der FC Aarau ist mit 0:1 in Rückstand gegen Lausanne-Ouchy. Der FC Chiasso führt 1:0 gegen Xamax. GC führt 1:0 gegen den SC Kriens. Hier in Wil und in Winterthur zwischen Winterthur und Schaffhausen steht es noch 0:0. Bei diesen Zwischenständen ist GC aufgestiegen, Thun in der Barrage und Chiasso fehlen noch zwei Tore zum Ligaerhalt.

12. Minute:

Und wieder die Wiler. Krasniqi geht an zwei Gegenspielern vorbei. Sein Ball in die Mitte kann aber von den Thunern geklärt werden.

9. Minute:

Karlen versucht es mit einem hohen Ball, De Mol kommt aus dem Tor und hat die Kugel sicher.

6. Minute:

Die Wiler wollen hier keinesfalls Spalier stehen für die Thuner. Brahimis Schuss aus gut 20 Metern geht nur ganz knapp an rechten Pfosten vorbei.

5. Minute:

Nach einem Wiler Eckball kontern die Thuner. Schmidt führt den Ball in die Wiler Hälfte. Sein Pass auf den Mitspieler ist aber zu ungenau und so kann Brahimi die Situation klären.

3. Minute:

Erster Vorstoss der Wiler. Krasniqi und Kronig kommen über die linke Seite. Kronigs hereingabe zur Mitte krallt sich Hirzel knapp vor Haile-Selassie.

1. Minute:

Eine freudige Nachricht abseits des Platzes. Das Stadtparlament hat die Überdachung der Gegentribüne im Bergholz deutlich angenommen.

1. Minute:

Schiedsrichter Luca Piccolo pfeift das Spiel an. Die Thuner stossen an.

19:54 Uhr

Nun werden noch einige Spieler verabschiedet, die in der kommenden Saison nicht mehr hier beim FC Wil spielen werden. Es sind dies: die Torhüter Philipp Köhn und Yuri Klein, Leo Mätzler, Mika Mettler, Noah Blasucci, Tician Tushi, Bledian Krasniqi und der Ur-Wiler Silvano Schäppi.

19:48 Uhr

Schauen wir kurz noch darauf, welche Spiele und Entscheide heute noch anstehen. Absteigen kann nur noch Chiasso oder Xamax. Diese beiden Mannschaften treffen heute im Tessin aufeinander. Gewinnt der FC Chiasso mit mindestens drei Toren Vorsprung steigen die Neuenburger ab, ansonsten würde der FC Chiasso absteigen.

Die Zürcher Grasshoppers spielen heute im heimischen Letzigrund gegen den SC Kriens. Gewinnen die Zürcher dieses Spiel steigen sie direkt in die Super League auf. Sollten die Zürcher nicht gewinnen, sind sie auf die Schützenhilfe der Wiler angewiesen. Sollte nämlich GC nicht gewinnen, würde der FC Thun direkt wieder aufsteigen.

Der FC Aarau hat heute noch die Chance die Barrage zu erreichen. Die Aargauer spielen heute im heimischen Brügglifeld gegen den FC Stade.Lausanne-Ouchy. Damit die Aarauer noch eine Chance haben, müssen sie gewinnen und Thun muss gleichzeitig hier in Wil verlieren.

19:38 Uhr

Die Aufstellungen sind bekannt. Im Vergleich zum Spiel in Lausanne vergangenen Freitag wechselt Trainer Alex Frei wieder auf vielen Positionen. Die Wiler laufen heute in einem 4-2-3-1-System auf. Im Tor steht heute De Mol. In der Verteidigung laufen von rechts nach links Dickenmann, Muntwiler, Sauter und Kronig auf. Im defensiven Mittelfeld laufen Kamber und Krasniqi auf. Offensiv im Mittelfeld sollen Brahimi, Fazliu und Haile Selassie für Gefahr sorgen. Einziger Stürmer heute ist Silvio.

Bei den Gästen steht Hirzel im Tor. Ferner spielen bei den Berner Oberländern Rodrigues, Karlen, Chihadeh, Schmidt, Roth, Wetz, Kablan, Dos Santos, Rüdlin und Sutter.

19.31 Uhr

Grundsätzlich verfolgen wir in diesem Ticker das Spiel FC Wil gegen FC Thun. Immer wieder vermelden wir aber auch die Zwischenstände der anderen Partien und erläutern, was dies für Auswirkungen auf die Rangliste hat. Sie erhalten also den Vollservice.

19.30 Uhr

Es ist angerichtet. In den nächsten rund zwei Stunden wird sich entscheiden, wer direkt in die Super League aufsteigt und wer den bitteren Gang in die Promotion League antreten muss. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz, der heute Schauplatz einer Aufstiegsfeier werden kann. Dann nämlich, wenn der hier gastierende FC Thun mindestens zwei Punkte mehr macht als Leader GC, der zeitgleich im Letzigrund auf den SC Kriens trifft. Pascal Ibig tickert durch das Spiel und die spannende letzte Runde.