Die Wiler sind im ersten Spiel des neuen Jahres nur bedingt in die Gänge gekommen. Beim 2:2 in Vaduz haben sie die erste Halbzeit verschlafen, sich dann gesteigert, am Schluss aber einen Doppelschlag kassiert. So ist das heute eine wegweisende Partie, zumal dann in der nächsten Runde das Spitzenspiel auf der Pontaise gegen Stade Lausanne-Ouchy ansteht. Noch immer sind die Wiler in dieser Saison im Bergholz unbesiegt, wenn man die Niederlage im Cup-Achtelfinal gegen Sion ausklammert. Sieben Siege und zwei Unentschieden stehen zu buche. Und das bei einem Torverhältnis von 25:6.