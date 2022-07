14:02 Uhr

Und die Liechtensteiner? Auch da ist noch nicht so recht klar, wo das Team von Alessandro Mangiarratti steht. In der Meisterschaft gab es gegen Aarau und Yverdon je ein Unentschieden, wobei am vergangenen Sonntag gegen die Waadtländer in der Schlussphase ein 1:3-Rückstand noch egalisiert werden konnte. In der Qualifikation zur Conference League - der FC Vaduz wurde einmal mehr Liechtensteiner Cupsieger - wurde der FC Koper aus Slowenien ausgeschaltet. Dabei musste man am Donnerstagabend aber in die Verlängerung, um das Weiterkommen zu sichern. Heisst auch: Die Liechtensteiner schliessen heute die zweite Englische Woche in Folge ab. Mindestens zwei weitere stehen bevor.