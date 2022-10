14:01 Uhr

Bei den Wilern weiss man in diesem Herbst so ziemlich genau, was man bekommt: Beste Unterhaltung und Punkte en masse im Bergholz, Enttäuschungen und reichlich Gegentore auswärts. In der Fremde warten die Wiler seit dem 12. August, also seit zweieinhalb Monaten, auf Zählbares. Dreimal hintereinander gab es zuletzt auswärts keine Punkte - und dies bei einem Torverhältnis von 2:11. Dieses Gefälle zwischen Heim- und Auswärtsspielen können sich auch Spieler und Trainerstaff nicht erklären. So bleibt die Frage, ob die Wiler auch auswärts mal wieder das Heim-Gesicht zeigen können?