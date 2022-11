17:35 Uhr

Was für ein Fussballabend. Seit 17 Uhr läuft an der WM das Spiel Frankreich gegen Dänemark. Und in der Schweiz wird auch gespielt. Und wie. Im Sportpark Bergholz geht es darum, wer Wintermeister in der zweithöchsten Spielklasse des Landes wird und somit im Januar in der Pole Position in die zweite Saisonhälfte starten darf. Herzlich willkommen aus dem Wiler Südquartier zur 18. Challenge-League-Runde und dem Spiel FC Wil gegen FC Stade Lausanne-Ouchy. Pascal Ibig tickert durch das Topspiel der Runde, welches um 18.00 Uhr beginnt.