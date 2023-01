Pausenfazit

Das Wintermeister-Duell geht bisher klar an die Darmstädter. Sie lassen den Ball ansehnlich durch die eigenen Reihen laufen, haben in den Zweikämpfen Vorteile, führen die feinere Klinge. Kurzum: Deren Führung ist hochverdient. Die Wiler brauchten lange, um in die Partie zu finden. Es blieb bei einem Abschluss von Zumberi, resultierend aus einem Freistoss. Es ist auch ziemlich ungenau, was die Wiler zeigen. Natürlich auch, weil sie früh unter Druck gesetzt werden. Mal schauen, ob da noch mehr kommt nach der Pause. Dürfte wohl auch damit zusammenhängen, wie stark durchgewechselt wird.