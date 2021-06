LIVETICKER Wer steigt in die 1. Liga auf? Bassersdorf - Uzwil *0:0, United - Kreuzlingen *0:0, Seuzach - Amriswil *0:0, Widnau - Bazenheid *0:0 Hochspannung in der 2. Liga interregional. In der allerletzten Runde entscheidet sich in diesen Minuten, welches Ostschweizer Team künftig in der 1. Liga spielt. Und wer muss runter? Alle Entscheidungen gibt es jetzt im Liveticker. Simon Dudle aus Bassersdorf 26.06.2021, 18.06 Uhr

Schiesst sich der FC Uzwil heute in die 1. Liga?

Archivbild: Michel Canonica

Der Liveticker zur Entscheidung in der 2. Liga interregional:

4. Minute

Die Uzwiler versuchen hier gleich mal den Takt vorzugeben. Ein frühes Tor wäre natürlich balsame für das Nervenkostüm. Denn mit allergrösster Wahrscheinlcihkeit braucht es einen Uzwiler Sieg, um aufzusteigen. In Kreuzlingen und Amriswil werden sie es freilcih anders sehen.

1. Minute

Der Ball rollt in Bassersdorf. Uzwil in dunkelblau, Bassersdorf in weiss.

17:55 Uhr

Kommen wir zu den Aufstellungen: Die Uzwiler müssen auf Captain Ifraim Alija verzichten, der eine Gelb-Sperre absitzt. Trotzdem sind aber zahlreiche bekannte Namen dabei. Das Tor hütet Waldvogel. Zudem spielen Lanker, Ranisavlijevic, Gülünay, Nushi, Asani, Farkas, Uetz, Lanzendorfer, Hasler und Studer.

17:52 Uhr

Kümmern wir uns also um den FC Uzwil. Die Mannschaft ist als einziges Team der Liga bisher noch unbesiegt. Sie hat es in den eigenen Füssen, den Aufstieg zu bewerkstelligen. Nachdem Trainer und Sportchef Armando Müller lange nicht vom Aufstieg gesprochen hat, so hiess es am letzten Samstag nach dem späten 3:2-Heimsieg gegen die U20 des FC Wil: «Jetzt wollen wir aufsteigen.» Hält das Uzwiler Nervenkostüm? Bisher waren die Auswärtsauftritte nahezu makellos. Vier Siege und ein Remis stehen zu buche. Gegner Bassersdorf stellt zudem den harmlosesten Angriff der Liga und hat in elf Spielen erst elf Tore erzielt. Das alles muss aber nichts heissen. Für beide Teams geht es heute um sehr viel. Denn Bassersdorf steht tief im Abstiegsstrudel. Und die Causa Sabanovic dürfte die Bassersdorfer zusätzlich anstacheln.

17:49 Uhr

Der Liveticker funktioniert so: Wir sind live in Bassersdorf am Spiel des FC Uzwil und berichten ausführlich über diese Partie. Wir melden aber, unter anderem dank der Kollegen des Portals «Sport Jack», auch die Zwischenstände der Partien von Kreuzlingen und Amriswil - und auch von Bazenheid. Im Titel des Artikels stehen die jeweils aktuellen Spielstände. Voller Service also. Gut möglich, dass wir auf der Sportanlage BXA in Bassersdorf heute den Auf- und Absteiger am Werk sehen werden - oder aber einen Absteiger und einen unbesiegten Nicht-Aufsteiger.

17:46 Uhr

Wobei die Würfel im Abstiegskampf noch nicht gefallen sind. Direkt über dem Strich liegt der FC Bazenheid mit zwei Punkten Vorsprung auf Bassersdorf. Selbst wenn die beiden Klubs aber noch die Plätze tauschen, steigen die Toggenburger längst nicht sicher ab, da nur die schlechtesten drei aller sechs Drittletzten in den sauern Apfel beissen müssen. Es dürfte Bazenheid wohl auch im Falle einer Niederlage nicht treffen. Um ganz sicher zu gehen, brauchen die Toggenburger bei Angstgegner Widnau aber einen Punkt.

17:43 Uhr

Die nicht gestatteten Einsätze von Samel Sabanovic für den FC Amriswil bleiben ohne Konsequenzen. Bild: PD

Die Sache wird darum zusätzlich gewürzt, weil der FC Amriswil eigentlich gar kein Aufstiegsanwärter mehr sein dürfte - und der FC Bassersdorf kein Abstiegsaspirant mehr. Als die beiden Teams am vergangenen Samstag aufeinander trafen und sich Amriswil 2:0 durchsetzte, kam Ex-Profi Samel Sabanovic beim Amriswil zu einem Teileinsatz - wie schon eine Woche zuvor beim 3:1-Sieg in Wil. Doch dies wäre verboten gewesen, da Amriswil für Sabanovic nach YF Juventus und Eschen-Mauren schon der dritte Klub in dieser Saison ist. Gemäss Reglement darf ein Spieler aber nur für zwei Vereine pro Saison Verbandsspiele bestreiten. Bassersdorf legte Protest ein, aber erst vier Tage nach dem Spiel. Die Frist für Proteste endet aber drei Tagen nach der Partie. Darum bleibt das sportliche Resultat in der Wertung. Gut möglich, dass Bassersdorf genau deswegen absteigen muss.

17:39 Uhr

Die Ausgangslage in der Gruppe 6 der 2. Liga interregional könnte spannender kaum sein und präsentiert sich so: An der Tabellenspitze haben der FC Uzwil, der FC Kreuzlingen und der FC Amriswil noch Aufstiegschancen. In der Pole-Position ist Uzwil, das zwei Punkte Vorsprung auf die beiden Thurgauer Klubs aufweist. Mit einem Auswärtssieg in Bassersdorf steigt Uzwil zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte in die 1. Liga auf. Stolpern die Uzwiler hingegen, kommen die Verfolger ins Spiel. Denn bei Punktgleichheit steigt Uzwil nicht auf, da die Mannschaft von Trainer Armando Müller deutlich mehr Strafpunkte hat als Kreuzlingen und Amriswil. Und die Fairplaywertung zählt in der 2. Liga interregional als erstes bei Punktgleichheit. Da Kreuzlingen beim abgeschlagenen Schlusslicht United Zürich ran «darf», würde ein Uzwiler Ausrutscher wohl Folgen haben. Amriswil gastiert in Seuzach und muss auf Fehltritte von Uzwil und Kreuzlingen hoffen, um lachender Dritter werden zu können.

17:35 Uhr

Das ist mal ein Fussball-Supersamstag. Die ersten beiden Achtelfinals an der EM stehen an. Und im Amateurbereich ist bereits Finaltag. So fallen in der 2. Liga interregional die Entscheidungen, wer auf- und absteigt. Und die Ostschweizer Teams sind mittendrin. Herzlich willkommen zu diesem alles entscheidenden Fussball-Vorabend. Simon Dudle tickert.