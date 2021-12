LIVETICKER Stadtparlament jetzt live: TBW-Budget einstimmig gutgeheissen +++ Student Orell Imahorn ist einer Stadtparlamentarier In der letzten Sitzung 2021 des Wiler Stadtparlaments geht es um nichts weniger als um das Budget für das nächste Jahr. Veranschlagt ist ein Verlust von 8,5 Millionen Franken. Wo wird der Rotstift angesetzt? Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Simon Dudle 09.12.2021, 18.38 Uhr

Es gibt viel zu diskutieren an der heutigen Parlamentssitzung. Bild: PD

Der Liveticker der Budgetdebatte:

18:36 Uhr

Auch Stadtpräsident Hans Mäder äussert sich zum Budget. «We are not amused», sagt er. Dem Budget-Antrag sei eine interne Sparrunde vorausgegangen. Im vorliegenden Budget sei nicht viel Luft, die man rauslassen könne. Auf betrieblicher Ebene schliesse das Budget um 2,4 Millionen besser ab als vor Jahresfrist. Der Stadtrat habe eine Mitteposition eingenommen.

18:27 Uhr

Wir sind zurück aus der Lüfutngs- und Brötli-Pause. Es geht nun also um das Budget der Stadt Wil. Ein Minus von 8,5 Millionen Franken wir vom prognostiziert vom Stadtrat. GPK-Präsident Luc Kauf hat keine Freude, dass das Budget praktisch den gleich grossen Fehlbetrag ausweise wie das Budget für das laufende Jahr. Das Defizit in dieser Höhe ist laut der GPK «eine äusserst unbefriedigende Situation». Man hätte sich vom Stadtrat mehr Anstrengungen erwünscht, sehe aber auch, dass es anspruchsvoll sei.

18:14 Uhr

So, das war der Prolog, das Aufwärmen, das Ein-Diskutieren. Kurz fünf Minuten Pause, dann geht es um das Budget der Stadt Wil.

18:13 Uhr

Nun geht es um ds TBW-Budget des Jahres 2022. Dieses wird mit 39:0-Stimmen einstimmig gutgeheissen.

18:11 Uhr

Nun geht es um einen Stellenantrag, der laut GPK abgelehnt werden soll. Es geht um eine Vollzeitstelle. Doch für die GPK liegen zu wenige Informationen vor, um die Stelle zu genehigen. Diese sollen in einem Bericht und Antrag gegeben werden. Stadtrat Andreas Breitenmoser sagt, dass es diese Stelle in einem modernen Unternehmen eigentlich bereits geben müsste. Es gehe um Dienstleistungen, die aktuell extern bezogen würden. Es gehe etwa darum, künftige Entwicklungen zu erkennen. Die Stelle könne innerhalb der TBW kompensiert werden. Es sei also keine Aufstockung. Die Stelle wird mit 31:6-Stimmen verworfen.

18:04 Uhr

Der Streichungsantrag der GPK wird mit 14:25-Stimmen verworfen. Die 120'000 Franken bleiben im Budget.

17:51 Uhr

Nun sollen 120'000 Franken für smarte Quartiere gestrichen werden. Es geht du um das technische Vernetzen untereinander von Quartieren. Die GPK findet, das sei eine private Sache und somit nicht Aufgabe der öffentlichen Hand. Die Grünen Prowil sehen das anders und monieren, man komme im Bereich der erneuerbaren Energien nicht weiter, wenn man solche Projekte nicht genehmige. Die Mitte hingegen stützt den Antrag der GPK und findet, das sei nicht auch noch Aufgabe der Stadt.

17:43 Uhr

Die GPK fordert nun, dass ein Betrag von 55'000 Franken für die Elektromobilität zu streichen sei. Einer der Aspekte: Längst nicht nur Wiler profitieren davon, sondern auch Basler und Zürcher, wie es heisst. Das wird mit 38:1-Stimmen gutgeheissen.

17:30 Uhr

Auch die anderen Fraktionen halten sich kurz und stellen in Aussicht, das Budget zu genehmigen. Nicht umstritten sind auch die neuen Stellen. Seitens der Grünen Prowil äussert Guido Wick die Kritik, es könne nicht sein, das neue Gas-Anschlüsse geschaffen und unterstützt würden. Aus seiner Sicht ist klar, dass man mit demm Gas «schöne Gewinne» mache. Die Grünen fordern aber einen «klaren Richtungswechsel».

17:23 Uhr

Nun haben die Fraktionen das Wort. Wie erwartet kommt hier keine grosse Kritik. Es wird seitens FDP-GLP und SVP gewürdigt, dass eine gewisse Euphorie aus dem Budget genommen worden sei. Dies betreffe vor allem den Bereich Kommunikation.

17:16 Uhr

Luc Kauf, Präsident der Geschäftsprüfungskommission, spricht von einem realistischen Budget, das keine allzu grossen Abweichungen mit dem Vorjahr aufweise. Der zuständige Stadtrat Andreas Breitenmoser ergänzt, man sei auf dieses Jahr hin von einem optimistischen zu einem realistischen Budget übergegangen. Das prognostizierte Ergebnis liegt 0,6 Millionen unter dem Vorjahres-Budget. 5,3 Millionen Franken sollen in die städtische Kasse fliessen.

17:08 Uhr

Dann aber zum Budget. Als erstes geht es um die Technischen Betriebe Wil (TBW). Das dürfte aller Voraussicht nach noch nicht die zu allzu grossen Diskussionen führen.

17:06 Uhr

Bevor es so richtig los geht, gibt es noch eine personelle Rochade zu verkünden. Nach dem Rücktritt von Roland Bosshard (Die Mitte) - dem höchsten Wiler des vergangenen Jahres - rückt nun Orell Imahorn nach. Ein 25-jähriger Assistenzarzt des Spitals Wil bringt frisches Blut ins Parlament. Die Parlamentarier nehmen es zur Kenntnis. Eine Abstimmung ist nicht nötig, da Imahorn vom Stadtrat bereits gewählt worden ist Ende November.

17:02 Uhr

Mit einer kurzen Verzögerung geht es los. Der Grund: Parlamentspräsident Christof Kälin vermisst die Glocke, mit welcher er die Sitzung einläuten kann. Sie wird ihm gebracht. Es kann losgehen.

16:58 Uhr

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier trudeln langsam ein und nehmen Platz. In Kürze geht es los.

16:56 Uhr

Nochmals zur Erinnerung: Vor Jahresfrist dauerte die Budgetsitzung so lange wie noch nie - und wurde erst am Freitagmorgen um 0.36 Uhr geschlossen. Damals wurden gerade einmal 200'000 Franken gespart, womit sich das Budget für 2021 bei rund 8,7 Millionen Franken einpendelte. Wie lange es heute wohl dauern wird? Wir bleiben auf jeden Fall dran.

16:53 Uhr

Wo wird überall gespart? Das wird in den nächsten Stunden diskutiert. Das Budget, welches der Stadtrat vorgelegt hat, ist tiefrot und weist einen Fehlbetrag von 8,5 Millionen Franken auf. Eine Steuerfuss-Erhöhung ist aber nicht beantragt, jedoch für 2023 in Aussicht gestellt. Die Geschäftsprüfungskommission wird mit zwölf Anträgen kommen. Werden alle gutgeheissen, reduziert sich der Verlust um 620'000 Franken. Auch die Parteien können aber noch Anträge einbringen. Seien wir gespannt. Es gibt gar Stimmen, die eine Ablehnung des Budgets fordern.

16:50 Uhr

Das könnte ein langer Polit-Abend werden. Vergangenes Jahr dauerte die Budgetdebatte mehr als 7,5 Stunden, also bis in den Freitag hinein, Irgendwann zog die scheidende Stadträtin Jutta Röösli eine Schlafmütze an. Aber es geht ja auch um viel. Das Budget 2022 ist zu beraten. Herzlich willkommen aus der Tonhalle zum letzten und längsten Liveticker des Jahres. Simon Dudle hat sich installiert.