LIVETICKER Das Wiler Stadtparlament jetzt live: Deutliches Ja zur Hof-Sanierung +++ Gratisparkieren gibt zu reden Aktuell tagt das Wiler Stadtparlament in der Tonhalle. Der Verkehr ist gleich in mehreren Traktanden ein Thema. Auch die Sanierung des Hofs wird beraten. Verfolgen Sie die Sitzung jetzt im Liveticker. Simon Dudle 30.09.2021, 17.30 Uhr

Es gibt einiges zu besprechen im Wiler Stadtparlament. Bild: PD

17:27 Uhr

Erwin Böhi von der SVP eröffnet. Er sagt gleich mal, dass seine Fraktion keinen Anträgen zustimmen werde, welche die Grundidee der Initiative entfremden. Man überlege sich sogar, die Initiative nach der heutigen Sitzung zurückzuziehen. Dafür sind sieben Tage Zeit.

17:21 Uhr

Der Gegenvorschlag sieht vor, dass jährlich 200'000 Franken aus dem städtischen Haushalt in diesen Fonds fliessen. Dies für die Massnamen zur Förderung der Wiler Standortattraktivität. Bis zu 50'000 Franken sind für Massnahmen in direktem Zusammenhang mit dem Parkieren vorgesehen. Die vorberatende Kommission hat diesem Fonds hauchdünn mit 4:3 gutgeheissen.

17:15 Uhr

Jetzt dürfte es lebendiger werden. Es geht am die Idee, dass man eine halbe Stunde Gratisparkieren können soll. Die Idee war im Parlament allerdings chancenlos. Es wurde jedoch ein Gegenvorschlag erarbeitet, der heute debattiert wird.

17:12 Uhr

Und tatsächlich geht es zackig. Keine Wortmeldungen. Es wird abgestimmt: Mit 35:1-Stimmen bei einer Enthaltung werden Kredit und Darlehen gesprochen. Unter Dach und Fach ist die Sache gleichwohl noch nicht. Wegen der Höhe des Betrags wird auch noch das Volk an der Urne befragt. Womöglich schon am 28. November, sonst dann im Frühjahr 2022. Den genauen Termin legt der Stadtrat nach der heutigen Sitzung fest.

17:08 Uhr

Dann geht es los. Und zwar mit dem Thema «Sanierung des Hof zu Wil». Die dritte und letzte Etappe steht an. Es geht um eine Kredit in der Höhe von rund 9,6 Millionen Franken und zusätzlich ein zinsloses Darlehen an die Stiftung Hof zu Wil in der Höhe gut 12 Millionen Franken. Das Geschäft wurde bereits im Kantonsrat und in einer ersten Lesung hier im Wiler Stadtparlament beraten. Jeweils ohne Opposition. Es würde erstaunen, wenn es heute in der zweiten Lesung auf Stufe Stadt anders wäre. Aber mal schauen.

17:00 Uhr

Die Sitzung ist eingeläutet. Der höchste Wiler, Christof Kälin, eröffnet die achte Sitzung dieser Legislatur, welche im Januar begonnen hat. Als erstes werden acht neue Kadermitarbeitende der Stadt vorgestellt.

16:57 Uhr

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier trudeln ein. Gleich geht es los.

16:54 Uhr

Das ist die Traktandenliste der heutigen Sitzung:

1. Renovations- und Innovationsprojekt 3. Bauetappe Hof zu Wil / Kredit und Darlehen / 2. Lesung

2. Volksinitiative «30-Minuten Gratisparkieren auf dem Gebiet der Stadt Wil»: Gegenvorschlag der vorberatenden Kommission.

3. Kauf Photovoltaikanlage Schmolz + Bickenbach Stahlcenter AG

4. Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse: Bau- / Auflageprojekt

5. Stadtquerung Mitte: Vorprojekt für Veloquerung Posttunnel

6. Aufwertung Stadtraum Bahnhof Wil: Kreditantrag für die Ausarbeitung des Bau- und Auflageprojekts sowie für die Kommunikationsmassnahmen

7. Geschäftsbericht 2020 der Thurvita AG

8. Interpellation Timo Räbsamen (JUSO): Umsetzung des Climate-Action-Plan auf kommunaler Ebene

9. Interpellation Mathias Schlegel (SP): Erweiterung der Bildungs- und Integrationsprojekte zur Unterstützung benachteiligter Jugendlicher

10. Interpellation Benjamin Büsser (SVP): Was unternimmt die Stadt gegen Autoposer?

16:51 Uhr

Schon zum zweiten Mal in diesem Monat ist Parlamentszeit in Wil. Während Anfang September die nach der verkürzten Sitzung angesetzte Parlamentsfeier im Zentrum stand, konzentriert man sich heute voll und ganz auf den Kerninhalt: das Debattieren und Abstimmen. Herzlich willkommen aus der Tonhalle. Simon Dudle tickert durch die Traktanden. Um 17 Uhr geht es los.