20:07 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Brunello Iacopetta vertraut im gewohnten 4-3-3-System mit «6er» folgender Stertelf: Im Tor steht Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Zali, Montolio und Heule. Im Mittelfeld beginnen von rechts her gesehen Ndau, Captain Muntwiler (etwas defensiver) und Reichmuth. Das Angriffs-Trio bilden von rechts nach links Bahloul, Silvio und Lukembila. Das ist in etwa das, was man erwarten konnte. Mit Lukembila und Zali beginnen bei Wil zwei Lausanner. Cueni, der sogar noch Lausanne-Sport gehört und an die Äbtestädter ausgeliehen ist, sitzt auf der Gäste-Bank.