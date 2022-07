13:59 Uhr

Was ist von dieser Partie zu erwarten? Und wer ist Favorit? Ganz schwierig zu sagen. Die Wiler Vorbereitungsphase liess nur wenige Rückschlüsse auf den Formstand der Mannschaft zu. Zuletzt gab es einen 9:1-Testspielsieg gegen den FC Gossau aus der 1. Liga. Das war alles andere als eine eigentliche Hauptprobe, da die Voraussetzungen der beiden Teams völlig unterschiedlich waren. Eine Woche davor brachte Trainer Brunello Iacopetta in zwei Testspielen am gleichen Nachmittag zwei wild durchmischte Teams. Einige Fragezeichen sind, wie schon in der vergangenen Saison, hinter die Abwehr zu setzen, die noch zu dünn besetzt scheint.