LIVETICKER Jetzt Challenge League live aus der Wefox-Arena: FC Schaffhausen - FC Wil *2:1 Zum Abschluss des ersten Meisterschafts-Drittels gastieren die Wiler beim punktgleichen FC Schaffhausen. Gibt es den erst zweiten Auswärtssieg in den letzten neun Monaten? Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Simon Dudle, Schaffhausen 30.10.2021, 18.35 Uhr

In der vergangenen Saison holten Alex Frei und der FC Wil in Schaffhausen aus zwei Spielen einen Punkt. Bild: Michael Zanghellini, Freshfocus

Der Liveticker zu FC Schaffhausen - FC Wil:

35. Minute

Wars das schon aus Wiler Sicht? Wenn die Äbtestädter in dieser Saison in einem Auswärtsspiel mal im Rückstand lagen, haben sie nicht mehr gepunktet.

32. Minute

TOOOOOOOR für den FC Schaffhausen durch Prtajin zum 2:1. Flanke von rechts in den Wiler Strafraum. Ein Schaffhauser kann verlängern. Prtajin hat dann das leere Tor vor sich und kann den Ball aus der Luft über die Linie befördern. Das Spiel hat gedreht.

32. Minute

Wils Ndau muss gepflegt werden. Zuerst auf dem Feld, dann jenseits der Seitenlinie. Das Spiel geht mittlerweile weiter. Und auch Ndau erscheint wieder.

30. Minute

Das Unentschieden nach einer halben Stunde hat seine Richtigkeit. Schaffhausen hat mehr vom Spiel, Wil die klareren Chancen.

27. Minute

Da sind wir wieder bei Null. Aber das viel beschriebene Momentum ist bei den Schaffhausern. Die versuchen gleich nachzulegen. Captain Bislimi schliesst zentral vor dem Tor ab. Aber Keller streckt sich erfolgreich und hat den Ball sicher.

22. Minute

TOOOOOR für den FC Schaffhausen durch Ardaiz zum 1:1-Ausgleich. Direkt verwandelter Freistoss. Der Ball geht unter der aufspringenden Mauer hindurch. Da sich da kein Wiler hingelegt hat, ist der Ball drin.

22. Minute

Gefährlicher Schaffhauser Freistoss aus rund 20 Metern Distanz.

19. Minute

Eigentlich müsste mit der nächsten Wiler Aktion das 2:0 fallen: Bahloul kommt über rechts und spielt zur Mitte. Dort stehen Lukembila, Reichmuth und Kamber frei. Kamber schliesst direkt ab, aber genau auf Goalie Ruberto.

16. Minute

TOOOOOR für den FC Wil durch Reichmuth zum 0:1. Der macht das mit Links. Und zwar mit dem linken Fuss. Langer Ball von Muntwiler auf Lukembila. Der ist auf halblinks und spielt in die Mitte. Ein Schaffhauser rutscht am Ball vorbei. Reichmuth hat den viel Zeit, um seinen ersten Saisontreffer zu erzielen. Zum erst zweiten Mal in dieser Saison führen die Wiler auswärts. Immer, wenn sie bisher geführt haben, haben sie auch gewonnen. Das war in Kriens.

15. Minute

Eine Viertelstunde rum. Schaffhausen ist aktiver. Die Wiler sichern mal hinten ab.

11. Minute

Und dann wird es ganz heiss: Schaffhausens Ardaiz kommt aus kurzer Distanz zum Kopfball. Der hätte gepasst. Aber Keller taucht reaktionsschnell ab und kann den Ball noch um den Pfosten drehen. Dieser bringt dann nicihts ein. Aber Schaffhausen nimmt die Zügel in Hand.

8. Minute

Da ist die erste Halbchance: Die Schaffhauser können sich in der Wiler Platzhälfte einnisten. Rodriguez kommt nach einer Vorteil-Situation abschliessen. Aber knapp ein halber Meter drüer.

5. Minute

Ein erster Corner für Schaffhausen. Nach der Flanke von rechts kommt Prtajin ran, knallt die Kugel aber weit drüber. Bleibt grad noch so im Stadion.

5. Minute

Bei Schaffhausen steht einmal mehr Hakan Yakin an der Seitenlinie, obwohl der offiziell «nur» Assistent ist. Martin Andermatt, der eigentliche Chef-Coach, hält sich da, wie fast immer, vornehm zurück.

3. Minute

Es ist Derby, und die beiden Fangruppierungen stehen im gleichen Fansektor. Da kann die Liga die Gastsektoren noch lange schliessen wollen. Zu sagen ist, dass die Fanlager aus Schaffhausen und Wil seit Jahren eine Fanfreundschaft verbindet.

1. Minute

Der Ball rollt. Schaffhausens Prtajin eröffnet.

17:58 Uhr

Die Mannschaften betreten den Kunstrasen in der ziemlich leeren Arena. Cup-Blues in Schaffhausen? Gleich geht es los. Viel Vergnügen mit FC Schaffhausen gegen den FC Wil.

17:55 Uhr

Geleitet wird as Spiel von Esther Staubli aus Wohlen bei Bern. Sie pfeift in dieser Saison schon das dritte Spiel des FC Wil. Gepunktet haben die Äbtestädter unter ihrer Leitung bisher noch nicht, dafür schon drei rote Karten kassiert.

17:53 Uhr

Die Schaffhauser beginnen mit Ruberto im Tor. Zudem laufen auf Serge Müller, Prtajin, Ardaiz, Maouche, Padula, Lika, Captain Bislimi, Krasniqi, Hamdiu und Rodriguez.

17:50 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Alex Frei hat sich in einem 3-4-2-1-System für folgende Startelf entschieden. Im Tor steht Keller. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Izmirlioglu, Captain Muntwiler und Miranda. Im Mittelfeld spielen von rechts nach links Frei, Kamber, Ndau und Brahimi. Im offensiven Mittelfeld spielen Bahloul (rechts) und Reichmuth. Einziger Stürmer ist Lukembila. Das ist genau die gleiche Startformation wie beim 2:1-Sieg vor acht Tagen gegen Xamax. Das kam selten vor in dieser Saison.

17:46 Uhr

Auswärts gar noch schwächer ist der FC Schaffhausen, der erst einen Punkt geholt und auch erst einen Treffer erzielt hat. Aber die Munotstädter spielen heute ja zuhause, wo 12 der 13 Punkte dieser Saison eingefahren wurden. Während die Wiler unter der Woche spielfrei hatten, hielten die Schaffhauser im Cup-Achtelfinal gegen Super-League-Klub Luzern gut mit, mussten sich aber doch mit 0:2 geschlagen geben. Wie viel Kraft hat das physisch und psychisch gekostet?

17:43 Uhr

Die Wiler haben zuletzt Moral getankt und Xamax zuhause mit 2:1 besiegt. Somit haben die Äbtestädter nun 13 Punkte auf dem Konto. Das sind gleich viele wie in der vergangenen Saison in der Winterpause. Und bis dahin sind heuer ja noch 21 Punkte zu vergeben. Allerdings müssen sich die Wiler auswärts dringend steigern. Vier von fünf Partien gingen in dieser Saison in der Fremde verloren, erst drei Tore wurden erzielt. Viel Luft nach oben also.

17:40 Uhr

Heimstärke gegen Auswärtsschwäche. Das könnte das Motto sein beim heutigen Nordostschweizer-Derby zwischen dem FC Schaffhausen und dem FC Wil. Denn dies trifft in der laufenden Saison auf beide Teams zu. Ungut aus Wiler Sicht, dass in Schaffhausen-Herblingen gespielt wird. Herzlich willkommen aus der Wefox-Arena, wie das schmucke Schaffhauser Stadion seit dieser Saison. Simon Dudle tickert durch dieses Spiel der 12. Challenge-League-Runde. Um 18 Uhr geht es los.