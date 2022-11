19:58 Uhr

Dieses heutige Spiel kann man so umschreiben: Nach dem Spektakel und vor dem Cup-Knüller. Vor Wochenfrist siegten die Äbtestädter im Bergholz gegen Schaffhausen dank dreier Tore in numerischer Unterzahl mit 4:3. Gut acht Minuten vor Ende der regulären Spielzeit waren die Wiler mit 2:3 in Rückstand geraten - und drehten das Ding mit einer formidablen Willensleistung noch. Die Frage wird sein: Ist heute im Hinterkopf schon der Cup-Hit gegen Sion von kommenden Mittwoch? Wie auch immer: Die Wiler sind in der Meisterschaft seit dem 12. August auswärts ohne Sieg und haben in den letzten vier Gastauftritten nur einen Punkt geholt und dabei zwei Tore erzielt.