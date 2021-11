Liveticker Jetzt live aus dem Kreisgericht Wil: Wer trägt die Schuld am Schacht-Drama auf der Wiler Reitwiese? Im August 2020 war ein damals viereinhalbjähriger Knabe auf der überfluteten Wiler Weierwise in einen Überlaufschacht gezogen und schwerst verletzt worden. Jemand hatte den Gitterdeckel entfernt. Heute wird der Fall vor dem Wiler Kreisgericht in Flawil verhandelt. Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Andrea Häusler 03.11.2021, 09.40 Uhr

Heftige Niederschläge hatten Ende August 2020 den Platz des Reitklubs Wil am Fusse des Hofbergs überflutet. Bild: Simon Dudle

Die Gerichtsverhandlung im Liveticker:

09:36 Uhr

Der Beschuldigte habe keinen direkten Auftrag zum Unterhalt des Schachts gehabt, dies aufgrund seines Bezugs zum Reitsport auf freiwilliger Basis gemacht. Von der Gebäudeversicherung gebe es zahlreiche Auflagen für die in einem Retentionsbecken stehende Reithalle. Für die Entwässerung des Platzes aber gebe es keine.

09:31 Uhr

Nach dem Bau habe es nie eine Überschwemmung gegeben, welche eine Befreiung des Schachts von Laub verlangt habe, sagt er. Seit dem Unglück sei der Deckel nun verschraubt. Für eine Reinigung müsste er abgeschraubt und die Öffnung gesicherert werden.

09:15 Uhr

Der Einzelrichter eröffnet den Prozess mit der Befragung des ersten Zeugen. Ein Bekannter des Beschuldigten, der den Bau des Schachts im Jahr 2018 oder 19 iniziiert und auch finanziert hatte. Früher war die Reitwiese nur durch ein offenes Rohr entwässert worden.

09:00 Uhr

Nun geht es los. Der Einzelrichtiger, der Beschuldigte und die Juristen haben sich eingefunden. Der Vorsitzende eröffnet die Verhandlung.

08:55 Uhr

Rückblende. Starker Regen hatte am letzten August-Sonntag 2020 zum Überlaufen des Krebsbachs geführt. Das Wasser wurde, wie in solchen Situationen üblich, auf die Wiler Reitwiese geleitet, wodurch ein ansehnlicher See entstand. Am späten Nachmittag passierten zwei Mütter mit ihren Kleinkindern den Weierdamm in Richtung Altstadt, wobei zwei Buben unterhalb des Damms dem Wasser entlang liefen. Dabei fiel der eine Knabe in einen offenen Überlaufschacht, wurde vom Wassersog durch ein Abflussrohr gesogen und konnte erst nach rund 20 Minuten von der Feuerwehr geborgen werden. Das Kind erlitt eine schwere Hirnschädigung.

Der angeblich verschmutzte Schachtdeckel war zuvor von einem in der Umgebung wohnhaften Mann entfernt worden, um das Abfliessen des Wassers sicherzustellen. Dieser hatte den Deckel beiseite gelegt und die Öffnung mit einem Holzpfosten markiert.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hatte den 60-Jährigen deswegen mit Strafbefehl wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 45'000 Franken sowie einer Busse von 3000 Franken verurteilt. Dagegen erhob der Beschuldigte Einsprache, wodurch der Fall ans Gericht überwiesen wurde. Und da sind wir nun.

08:51 Uhr

Herzlich willkommen aus dem Kreisgericht Wil in Flawil. Hier wird heute ein äussert emotionaler Fall verhandelt, der auf den 30. August des vergangenen Jahres zurückgeht. Andrea Häusler tickert aus dem Gerichtssaal und hält Sie auf dem Laufenden. Um 9 Uhr geht es los.