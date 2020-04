Video Live-Musik trotz Corona-Lockdown: Die Musikschule Wil veranstaltet ein Konzert über den Dächern der Altstadt Mit einer «Ode an die Freude» grüsste die Musikschule Wil alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Vom Türmchen des Baronenhauses spielten erst die Musiklehrer, dann stimmten von überall Leute in das Konzert mit ein. Raphael Rohner 03.04.2020, 21.58 Uhr

Am Freitagabend spielte die Musikschule der Stadt Wil ein Konzert über den Dächern der Altstadt. Die Musikschüler gaben den vierten Satz der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven auf den Balkonen unter Terrassen zum Besten. Auch die St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann stimmte mit ihrer Blockflöte am offenen Fenster in das Konzert mit ein. Für den Initianten des Konzerts Andreas Signer war das Konzert dazu da, ein Zeichen gegen die Coronakrise zu setzen.