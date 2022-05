Wiler Stadtrat Shitsetsang ist neuer Präsident der Murg-Stiftung

Littenheid Wiler Stadtrat Jigme Shitsetsang ist neuer Präsident der Murg-Stiftung Per Anfang Mai hat Hans Schwyn das Präsidium der von seinem Vater gegründeten Murg-Stiftung abgegeben. Neu präsidiert Jigme Shitsetsang die soziale Stiftung. Der Wiler Stadtrat ist in Littenheid aufgewachsen und hat Soziale Arbeit studiert. Larissa Flammer 09.05.2022, 16.00 Uhr

Jigme Shitsetsang – hier in seiner Funktion als FDP-Kantonsrat im St.Galler Regierungsgebäude – ist neuer Präsident der Murg-Stiftung. Bild: Benjamin Manser

«Mit Littenheid verbinde ich wunderbare Erinnerungen aus meiner Kindheit und Jugend», schreibt Jigme Shitsetsang im Geschäftsbericht der Murg-Stiftung. Seine Eltern hätten über 50 Jahre im Klinikdorf gelebt. Als Pflegekind habe seine Mutter bei Familie Schwyn ein neues Zuhause gefunden und danach über 40 Jahre für die Klinik gearbeitet.

«Deshalb musste ich nicht lange überlegen, als ich für das Stiftungsratspräsidium angefragt wurde.»

Im Geschäftsbericht gab Hans Schwyn, der langjährige Präsident der Murg-Stiftung, seinen Rücktritt per Anfang Mai bekannt. Gleichzeitig kam der Wiler Stadtrat (FDP) als sein Nachfolger zum ersten Mal in seiner neuen Funktion zu Wort.

Klinik und Stiftung sind eng verbunden

Die Murg-Stiftung im thurgauischen Littenheid bietet Menschen mit psychischer Beeinträchtigung Wohn- und Lebensraum. Mit dem im April 2021 neu bezogenen «Haus am Weg» auf dem Areal der Klinik Littenheid verfügt die Murg-Stiftung über 32 Studios und Einzelzimmer, zwei zusätzliche Aussenwohnungen befinden sich in Busswil und Littenheid. Die Stiftung bietet auch Tagesstruktur in Form von Arbeitsangeboten und Freizeitgestaltung.

Mit der psychiatrischen Klinik in Littenheid ist die Murg-Stiftung seit Beginn eng verbunden. Gegründet wurde die Stiftung 1979 vom damaligen Inhaber der psychiatrischen Klinik Littenheid, Hans Schwyn senior. Hans Schwyn junior übernahm im Jahr 1983 die Leitung der Klinik. Im Geschäftsbericht schreibt er, dass damals die Dienstleistungen und Angebote der Stiftung personell und organisatorisch eng mit der Klinik verflochten gewesen seien.

Während der vergangenen 40 Jahre sei dann in der psychiatrischen Klinik wie auch in der Murg-Stiftung eine Spezialisierung und Vertiefung der Angebote erfolgt. Trotzdem könne die Stiftung weiterhin auf das «back office» der Klinikverwaltung zurückgreifen, was Synergien für beide schaffe.

Nach knapp 40 Jahren tritt Schwyn zurück

Schwyn führte die Klinik in Littenheid bis zur Gründung der Clienia-Gruppe im Jahr 2008. Bis Mai 2015 war er schliesslich als CEO der Clienia-Gruppe tätig. Seit 2016 war Schwyn Präsident der Murg-Stiftung, wobei er zuvor bereits im Stiftungsrat sass.

Der abgetretene Stiftungsratspräsident Hans Schwyn (rechts) neben Kurt Baumann (Stiftungsrat, Gemeindepräsident Sirnach) bei der Feier zum 40. Geburtstag der Murg-Stiftung. Bild: Christoph Heer

(21. August 2019)

«Mit einem lachenden und weinenden Auge» übergebe er nach knapp 40 Jahren Engagement in verschiedenen Funktionen das Amt als Präsident der Murg-Stiftung an seinen Nachfolger, heisst es im Geschäftsbericht. Freude bereitet hätten ihm die sinnvolle und bereichernde Begegnung mit den Klienten und Mitarbeitenden der Murg-Stiftung. Schwyn schreibt weiter:

«Nicht vermissen werde ich die Zusammenarbeit mit den Amtsstellen.»

Auch für die einzelnen Mitglieder des Stiftungsrates sei die Verantwortung gewachsen, bei subjektiv gefühlter Abnahme an Kompetenzen und Eigenverantwortung.

Erfahrung aus Beruf und freiwilliger Tätigkeit

Dass er als Wiler Stadtrat und St.Galler Kantonsrat vielleicht näher an diesen Amtsstellen dran ist, sei nicht der Fall, sagt Jigme Shitsetsang auf Anfrage. Er sei aufgrund seines persönlichen Bezugs zu Littenheid für das Amt angefragt worden sowie aufgrund seines beruflichen Werdegangs und seiner bisherigen freiwilligen Tätigkeit bei sozialen Organisationen.

Shitsetsang hat Soziale Arbeit studiert und war unter anderem Heimleiter des Wohnheims Bewo in Bütschwil. Er schreibt im Geschäftsbericht der Murg-Stiftung: «Ich freue mich sehr, künftig meine beruflichen, politischen sowie meine Erfahrungen aus sozialen Organisationen als Präsident der Murg-Stiftung einbringen zu dürfen.»