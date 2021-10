Am Montagabend hat es in der Privatklinik Clienia in Littenheid in einer Kinder- und Jugendabteilung gebrannt. Die Aufräumarbeiten werden noch mehrere Tage dauern. Drei von fünf betroffenen Stationen sind aber bereits wieder offen.

Simon Dudle Jetzt kommentieren 06.10.2021, 17.48 Uhr