Gemeinde kauft weitere Liegenschaft im Flawiler Stickerquartier

Liegenschaftskäufe Gemeinde auf Immobilien-Einkaufstour: Was mit den Sanierungsobjekten im Flawiler Stickerquartier geschieht Flawil hat eine weitere Liegenschaft im Stickerquartier gekauft: Das Objekt «Oberdorfstrasse 25». Es ist das dritte stark sanierungsbedürftige Gebäude im Quartier-Portofolio der Gemeinde und soll ebenfalls zwischengenutzt werden. Andrea Häusler 16.11.2021, 00.15 Uhr

Mit dem Objekt Oberdorfstrasse 25 hat die Gemeinde Flawil die dritte Liegenschaft im (rot umrahmten) Stickerquartier erworben. Karte: sgt

Neugasse 10, Sternenstrasse 14 und jetzt das Objekt Oberdorfstrasse 25: Gemäss der Strategie «aktive Bodenpolitik» setzt der Gemeinderat seine Kaufaktivitäten im alten Kern des Dorfes fort. Gemeindepräsident Elmar Metzger äussert sich zum Neuerwerb sowie der gegenwärtigen und künftigen Nutzung der Altbauten.

Elmar Metzger, Gemeindepräsident, Flawil Bild: PD



Elmar Metzger, das dritte ehemalige Stickerhaus ist im Besitz der Gemeinde. Wie hoch war der Kaufpreis?

Der Kaufpreis beträgt 490'000 Franken.



Wie viele Wohnungen beinhaltet das Gebäude und wie gross ist die Parzelle?

Den Hauptbereich des Wohnhauses bildet eine Sechs-Zimmerwohnung im Ober- und Dachgeschoss. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss wurden in früheren Jahren als Verkaufsfläche genutzt. Die Grundstücksfläche beträgt 229 Quadratmeter.

Ist das Objekt aktuell vermietet?

Die Liegenschaft war in den vergangenen Jahren nicht mehr bewohnt. Bis sich die Pläne einer Wohn- und Baugenossenschaft für das Stickerquartier konkretisieren, steht die Liegenschaft für eine Zwischennutzung zur Verfügung. Das Haus soll vermietet werden.

Wird dieses Objekt ebenfalls zum Verkauf ausgeschrieben?

Die Liegenschaft wird nicht zum Verkauf ausgeschrieben. Sie soll später Teil einer Wohn- und Baugenossenschaft im Stickerquartier sein.

Vor vier Jahren hat die Gemeinde die Liegenschaft Neugasse 10 erworben mit dem Ziel, diese für mindestens 415'000 Franken zu verkaufen. Wie ist der Status Quo?

Das Objekt Neugasse 10. Gekauft wurde es 2017 gekauft. Bild: Andrea Häusler

Die Gemeinde Flawil ist nach wie vor Eigentümerin des Grundstücks an der Neugasse 10. Das Haus wird seit Frühjahr 2020 von einer Flüchtlingsfamilie aus Somalia bewohnt.

2020 kam das Objekt an der Sternenstrasse 14 dazu. Besteht auch bei dem Gebäude eine Verkaufsabsicht?

Die Liegenschaft Sternenstrasse 14 wurde im Januar 2020 für 665'000 Franken gekauft. Bild: PD

Bis sich die Pläne einer Wohn- und Baugenossenschaft für das Stickerquartier konkretisieren, steht auch die Liegenschaft an der Sternenstrasse 14 für eine Zwischennutzung zur Verfügung. Die drei Wohnungen sind vermietet.

Welche Kriterien entscheiden darüber, ob die Gemeinde ein Stickerhaus erwirbt oder nicht?

Der Gemeinderat will die Bodenpolitik im Stickerquartier aktiv gestalten. Derzeit prüft der Rat die Idee einer Wohn- und Baugenossenschaft für das Stickerquartier. Die Hauptaufgabe dieser würde darin bestehen, die Baustrukturen des Stickerquartiers zu erhalten. Dies stets unter Berücksichtigung von sozialen, denkmalpflegerischen und ökologischen Aspekten. Wenn sich der Gemeinde Flawil die Möglichkeit bietet, ein Haus im Stickerquartier zu erwerben, wird ein Kauf geprüft.

Die Liegenschaft Mittelgasse 22 (siehe Zweittext) wird abgebrochen. Wurde diese nicht als erhaltenswert oder eben kaufenswert eingestuft?

Das Grundstück liegt im Perimeter des Sondernutzungsplans «Überbauungsplan Oberdorfstrasse–Neugasse» vom 16. Januar 2009. Derzeit läuft ein Baubewilligungsverfahren.

Die drei gemeindeeigenen Liegenschaften im sind stark sanierungsbedürftig. Wie lange will die Gemeinde an der Verkaufsabsicht festhalten, bzw. gibt es einen Zeitpunkt, ab dem die öffentliche Hand die Sanierungen selber ausführen will?

Bis sich die Pläne einer Wohn- und Baugenossenschaft für das Stickerquartier konkretisieren, stehen die drei Liegenschaften für eine Zwischennutzung zur Verfügung. Bis dahin werden die jeweils notwendigen Instandhaltungsarbeiten laufend ausgeführt.

Im FLADE-Blatt vom 11. November hiess es: «Derzeit wird die Idee einer Immobiliengesellschaft für das Stickerquartier vertieft geprüft». Dieser Satz war bereits anfang Jahr zu lesen. Weshalb beansprucht die Prüfung dieser Idee so viel Zeit?

Weshalb beansprucht die Prüfung der Idee so viel Zeit? Der Gemeinderat will die Realisierung einer Wohn- und Baugenossenschaft für das Stickerquartier nicht einfach «verordnen». Zunächst sollen die Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner zur bauhistorischen Bedeutung ihres Quartiers sensibilisiert werden. Im Jahre 2022 sind dafür verschiedene Massnahmen vorgesehen. Erst danach wird es möglich sein, eine im Quartier gut verankerte Genossenschaft zu gründen.

Das Ende von Fräulein Oberholzers Wirkungsstätte: Ältester Flawiler Kindergarten wird abgerissen

Die Liegenschaft Mittelgasse 22 wird zurückgebaut. Geplant ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses. Bild: Johannes Rutz

Das Erscheinungsbild der Mittelgasse im Zentrum Flawils wird sich in absehbarer Zeit ändern. Abgerissen wird ein stattliches, klassisches Stickereigebäude, das seit fast 140 Jahren das westliche Stickerquartiers mitprägt: Das Objekt Nummer 22.

Das längliche, dreistöckige, ziegelbraune Gebäude mit typischem Kreuzgiebel wurde 1884 gebaut und diente anfänglich als Sticklokal. Im geräumigen Erdgeschoss waren vier Stickmaschinen untergebracht. Im Hause wurde aber auch der erste Kindergarten der Gemeinde eingerichtet.

50 Jahre lang ein privater Kindergarten

Um kinderreiche Familien und dem Verdienst nachgehende Mütter zu entlasten, gründete im Jahre 1887 ein Arbeitschul-Frauen-Comité den ersten Kindergarten. Sie führten ihn während 50 Jahren auf privater Grundlage. Es war keine leichte Aufgabe, Jahr für Jahr auf‘s Neue die nötigen Mittel für Schulbetrieb und Löhne aufzubringen. Oft bezahlten die Frauen die Defizite aus ihrer eigenen Tasche. Als gefürchtete Kindergartentante wirkte Fräulein Oberholzer, wie Dorfchronist Gustav Bänziger zu berichten wusste. 1941 übernahm die Dorfgemeinde, eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, den Kindergarten und nach der Fusion die politische Gemeinde.

Von der Strumpffabrik zum Kunstatelier

Die Liegenschaft ging später an die «Strumpfi». Die Strumpffabrik Vereina produzierte im östlich davon gelegenen Firmengebäude während 35 Jahre bis 1955 Stümpfe aller Art. Einen langjährigen Eigentümer fand die Mittelgasse 22 im Jahre 1946 mit Hans Hofmänner-Tobler. Als Malermeister wohnte und arbeitete in der Liegenschaft. Sein ausgesprochenes Flair für das einfühlsame Malen von Dorfansichten und Landschaftsbildern machten ihn über die Region hinaus bekannt. Hofmänner verstarb 2001 als 83-jähriger und mit dem Tode seiner Ehefrau Mädi 2019 ist das Wohnhaus nun verwaist. Die Arbeitsräume dienen seit bald 30 Jahren dem Architekturbüros Haueis AG als Planungsbüro.

Flachdachbau mit sieben Wohnungen

Das alte Stickergebäude weicht einem Flachdachblock mit sieben 3 ½- und 4 ½-Zimmer-Wohnungen. Das geplante Mehrfamilienhaus passt zu den bereits bestehenden Flachdachbauten der Nachbarschaft. Mit der Umsetzung des Bauvorhabens entsteht östlich der Neugasse ein Ensemble von Gebäuden, die aufeinander abgestimmt sind, aber keinen Bezug mehr zur textilen Vergangenheit des Dorfes haben.

Johannes Rutz