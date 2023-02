Wiler und Toggenburger Apotheken reagieren auf Medikamentenmangel

Lieferengpass Weil gewisse Medikamente nicht mehr geliefert werden: Apotheken in der Region Wil stellen Arzneimittel selber her Die Situation um Lieferengpässe bei den Arzneimitteln wird immer prekärer. So haben Apotheken in der Region Wil damit begonnen, Medikamente selbst herzustellen. Anders sieht es im Toggenburg aus. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Wegen der Lieferengpässe von Arzneimitteln müssen Apotheken vermehrt auf Alternativen zurückgreifen. Bild: Christian Beutler / Keystone

Der Medikamentenmangel spitzt sich je länger, je mehr zu. Seit Monaten sind gewisse Arzneien aufgrund von Lieferengpässen nicht mehr verfügbar. Der Bund stuft die Situation als «problematisch» ein und prüft nun Sofortmassnahmen. Eine Umfrage in der Region Wil und im Toggenburg zeigt, dass Apotheken unterschiedlich mit dem Medikamentenmangel umgehen.

Dominique Bätscher leitet die Ameisen-Apotheke in Flawil. Sie sagt, die Situation sei machbar. Dennoch habe sich einiges verändert. «Mindestens eine Stunde pro Tag suchen wir in der Schweiz oder im Ausland nach alternativen Medikamenten», sagt Bätscher. «Das mussten wir vorher nie.» Derzeit würde es vor allem an Kinderarzneimitteln wie Schmerzsirupe, Antibiotika oder Medikamenten gegen Fieber fehlen. Etwa Ibuprofensäfte für die Kinder stellt die Apotheke selbst her.

«In den 27 Jahren, in denen ich hier arbeite, musste ich das noch nie tun.»

Das Herstellen von Arzneien sei aufwendig und zeitintensiv. Denn nicht nur der Wirkstoff müsse besorgt werden, sondern auch Filter, Verpackungsmaterialien oder Hilfsstoffe. Auch hier sei nicht immer alles lieferbar. Doch inzwischen sei man ausgerüstet und stelle möglichst vieles selbst her, so Bätscher.

Einige Leute kaufen aus Angst ganzen Jahresbedarf ein

Auch in der Löwen-Apotheke in Wil spricht die Apothekerin und Inhaberin Joelle Kenel von einem extremen Mehraufwand. Ihre Apotheke stelle ebenfalls einige Medikamente selbst her. Doch das Risiko bestehe, dass man auf einem Wirkstoff sitzenbleibe, wenn das Medikament später wieder lieferbar ist. «Dann zahlt die Krankenkasse die Herstellung der Arznei nicht mehr», so Kenel. Auf die Liefertermine könne man sich derzeit nicht verlassen. «Sie ändern sich wochenweise.»

Man versucht, auf Alternativen auszuweichen. Doch das könne auch Risiken bergen. Kenel sagt: «Gerade wenn jemand Epilepsie hat, ist er oder sie gut auf seine Medikamente eingestellt. Eine Umstellung kann schwierig sein.» Generell sei man oft im Austausch mit Ärztinnen und Ärzten, da ein Medikamentenwechsel abgesprochen werden müsse.

Was ausserdem oft vorkomme, seien Hamstereinkäufe. «Es gibt Leute, die einen ganzen Jahresbedarf einkaufen, weil sie Angst haben», so Kenel. Man versuche, die Leute davon abzuhalten. «Wir möchten lieber mehrere Kunden für ein, zwei Monate versorgen können.»

Im Toggenburg stellt man keine Medikamente selbst her

Anders als in Wil verzichtet man im Toggenburg aktuell auf die Herstellung von Medikamenten. Katja Bruni, geschäftsführende Apothekerin und Inhaberin der Toppharm-Apotheke in Wattwil, geht einen anderen Weg. «Wir jagen den Medikamenten wortwörtlich hinterher», sagt sie. Fast Tag und Nacht würde man die Lieferbestände von verschiedenen Lieferanten abchecken und, wenn etwas verfügbar ist, zuschlagen. «Wir sind sehr gut vernetzt, davon profitieren wir.» Bruni sagt aber auch: «Es steckt ein enormer Mehraufwand dahinter.»

Man sei auch eine der wenigen Apotheken im Toggenburg. «Wir müssen als niederschwelliger Gesundheitsdienstleister einen gewissen Service bieten, dazu sind wir verpflichtet», sagt sie. Zurzeit sei man gut aufgestellt, habe für fast alles eine Alternative, auch wenn es teilweise Alternativen von Alternativen seien. «Wir sind für den Bedarf des Toggenburgs ausgerüstet», sagt Bruni. Die Apotheke stelle deshalb im Moment keine Medikamente selbst her.

Der Aufwand, Arzneien selbst herzustellen, wäre viel zu gross, sagt auch Stefan Graf von der Gill-Apotheke in Ebnat-Kappel. «Es ist nicht so einfach, mal schnell einen Sirup herzustellen», sagt er. Man müsse die Substanzen besorgen und verschiedene Vorschriften einhalten. «Solange es geht, weichen wir auf Alternativen aus.»

Etwa zehn Prozent der Medikamente würden zurzeit kurz- oder langfristig fehlen, sagt der Apotheker. Doch es mangle derzeit nicht an lebensnotwendigen Medikamenten. Aber: «Im Einzelfall kann es doch dramatisch sein. Wenn etwa einem Kind der Sirup gegen Fieber fehlt.»

Berit-Klinik hat früh Lagerbestände angepasst

Die Lieferengpässe von Arzneien spüren auch Kliniken und Spitäler. Peder Koch, CEO der Berit-Klinik in Wattwil, sagt auf Anfrage, dass man aktuell keine Einschränkungen habe. Der Aufwand in der Logistik und der Patientenkoordination sei zwar bedeutend grösser. Aber man habe bereits frühzeitig die Lagerbestände der möglichen kritischen Arzneimittel angepasst.

Das Spital Wil bezieht die Medikamente vom Kantonsspital St.Gallen. Der Leiter der Spitalpharmazie, Daniel Fetz, sagte gegenüber dieser Zeitung, dass das Thema seit vielen Jahren beschäftige. Einen Ersatz suche man in der Schweiz, in Europa oder den USA. Einige Engpässe könne man auch mit selbsthergestellten Arzneien überbrücken.

