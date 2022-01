Der FC Wil soll für die neuen LED-Leuchten mehr Miete zahlen

Bergholz «Für uns schwer nachvollziehbar»: Für die Mitfinanzierung der neuen Lichtanlage im Stadion soll eine Mieterhöhung für den FC Wil geprüft werden Die Beleuchtung des Fussballstadions Bergholz ist nicht optimal. Nun sollen LED-Leuchten die bestehende Anlage ergänzen. Die Kosten von 720’000 Franken sollen aber nicht alleine von der Stadt getragen werden. Die vorberatende Kommission des Stadtparlaments schlägt vor, eine Mieterhöhung für den FC Wil zu prüfen. Dieser sieht keinen Grund, warum er mehr zahlen sollte. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Die Erweiterung der Beleuchtungsanlage kostet 720'000 Franken. An diesen Kosten soll sich nicht nur die Stadt beteiligen, hat die vorberatende Kommission befunden. Bild: Urs Bucher

Für die einen ist es zu hell, für die anderen zu dunkel. Das Stadion Bergholz soll eine Ergänzung der Beleuchtungsanlage erhalten. Denn für eine TV-Übertragung der Challenge League wird der Fussballplatz zu wenig ausgeleuchtet. Die Anlage entspricht nicht den Vorgaben des Schweizerischen Fussballverband (SFV). Hinzu kommt, dass Anwohnende des Fussballstadions über die zu helle Beleuchtung klagen. Nicht zu Unrecht, denn der zulässige Grenzwert für Lichtimmissionen im Quartier wird massiv überschritten.

Nun schlägt der Stadtrat vor, dass bei den bestehenden Beleuchtungsmasten LED-Leuchten angebracht werden. Damit soll die Forderung des SFV erfüllt werden, ebenso sollen die Immissionen im Quartier minimiert werden. Der Stadtrat überwies einen Bericht und einen Antrag ans Stadtparlament. Für die Ergänzung der Beleuchtungsanlage soll ein Kredit von 720'000 Franken genehmigt werden. Die Kommission, welche dieses Geschäft vorberaten hat, stimmt dem Antrag des Stadtrats mit sechs von sieben Stimmen zu. Es gab eine Enthaltung.

Das neue Beleuchtungskonzept Geplant ist, dass an den Beleuchtungsmasten auf einer Höhe von 25 Metern LED-Leuchten angebracht werden. Die Masten sind insgesamt 38 Meter hoch. Die neue Anlage soll bei Trainings und bei Spielen ohne Fernsehübertragung zum Einsatz kommen. Die bestehende, obere Anlage würde nur bei einer TV-Übertragung benötigt. Dabei würden die neuen Leuchten ergänzend eingeschaltet. Die bestehende Anlage würde noch in zehn Prozent der gesamten Betriebszeit benötigt, was zwei Stunden pro Woche entspricht. Somit könnte gemäss Berechnungen der Stadt der Einsatz der bestehenden Anlage deutlich reduziert werden.

Die Kommission stellt zudem folgende Empfehlung auf: Aufgrund der zusätzlichen Investitionskosten soll eine Erhöhung der Stadionmiete für den FC Wil per 2024 geprüft werden – mit der Begründung, dass der FC Wil einen Beitrag an die Investitionskosten leisten soll. Fünf Kommissionsmitglieder stimmten dieser Empfehlung zu, zwei enthielten sich. Am 13. Januar berät das Parlament über das Geschäft.

Verantwortung der Stadt

«Eine Mieterhöhung würde für uns schwer wiegen», sagt Benjamin Fust, CEO des FC Wil.

Benjamin Fust, Geschäftsführer FC Wil Bild: Michel Canonica

«Als Mieter sind wir auf ein Stadion angewiesen, das Challenge-League-tauglich ist, und hier gehört die funktionierende Beleuchtung aus unserer Sicht dazu.»

Fust sagt weiter: «Wir beteiligten uns bereits am Grundausbau des Stadions und nun mit einem namhaften Betrag an der Überdachung der Gegentribüne.» Dieses Projekt sei für den FC Wil immens wichtig, weil viele Familien die Spiele besuchen würden. Derzeit wird dieses Bauvorhaben von einer Einsprache blockiert. Die Kosten für das Gesamtprojekt der Überdachung betragen 2,39 Millionen Franken. Der FC Wil hat eine Beteiligung von 250'000 Franken zugesichert.

Warum sich der FC Wil mit einer Mieterhöhung an den Investitionskosten für die zusätzliche Beleuchtung beteiligen soll, ist für den CEO schwer nachvollziehbar.

«Wir sind der Meinung, dass die Eigentümerin, die Stadt, das Problem mit der mangelnden Beleuchtung beheben müsste.»

Hinzu komme, dass in den wenigsten Fällen die Profis des FC Wil am Abend auf dem Platz spielen und trainieren würden, sondern Breitensportvereine, sagt Fust. «Ich hoffe, dass das Parlament diese Punkte in der Diskussion aufnehmen wird.»

Die Stadionmiete ist Sache der Wiler Sportanlagen AG (Wispag), bei der die Stadt Hauptaktionärin ist. Den Mietpreis wollen der FC Wil und die Wispag auf Anfrage nicht nennen. Der FC Wil hat zudem einen jährlichen Infrastrukturbeitrag von 49’500 Franken zu Gunsten der Stadt Wil zu entrichten, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Dieser sei in der Leistungsvereinbarung festgehalten.

Eine Immobilienaufwertung

Marc Flückiger, FDP, Vorsitzender der Bau- und Verkehrskommission Bild: PD

«Kommt es in einer Wohnung zu einer Immobilienaufwertung, können auch höhere Mieten verlangt werden», begründet Marc Flückiger, FDP-Stadtparlamentarier und Vorsitzender der Bau- und Verkehrskommission des Wiler Stadtparlaments, die Empfehlung der Kommission. Neben der geplanten Beleuchtung und dem Dach für die Gegentribüne hat das Stadion zudem einen neuen Kunstrasen erhalten. Flückiger sagt weiter:

«Bei all diesen Projekten kann man erwarten, dass der FC Wil höhere Mieten zahlen muss.»

In Stein gemeisselt ist aber noch nichts. «Wir empfehlen dem Stadtrat lediglich, eine Mieterhöhung zu prüfen.» Diese könne dann bei den Verhandlungen mit dem FC Wil im 2024 angesprochen werden. Wie hoch eine Mieterhöhung ausfallen könnte, sei Sache des Stadtrats, sagt Flückiger.

