Besitzerwechsel bei der B. Leutenegger AG Lichtensteig

Lichtensteig Toggenburger Kanalreinigungsfirma geht in neue Hände über Nach über 20 Jahren haben sich Bruno und Margrith Bösch entschlossen, die B. Leutenegger AG Lichtensteig zu verkaufen. 11.08.2022, 12.00 Uhr

Bei der B. Leutenegger AG kommt es nach über 20 Jahren zu einem Besitzerwechsel. Bild: PD

Wenn im Toggenburg eine Wasserleitung verstopft ist, dann ist die B. Leutenegger AG zur Stelle. Seit vielen Jahren ist die Kanal- und Rohrreinigungsfirma mit Sitz in Lichtensteig für zahlreiche Gemeinden, Gewerbebetriebe und Private im Einsatz. Nun geht die Firma in neue Hände über: Die Huber Umweltlogistik AG Weinfelden übernimmt die Firmenaktien zusammen mit den Betriebsliegenschaften per 1. Januar 2023.

Bruno Bösch, Geschäftsinhaber der B. Leutenegger AG, sagt:

«Wir haben uns schon länger über eine Nachfolgelösung Gedanken gemacht. Und jetzt hat das Angebot gepasst.»

Zusammen mit seiner Frau hat er die Firma über 20 Jahre lang geführt und drei Angestellte beschäftigt.

Als eigenständige Firma weitergeführt

Die B. Leutenegger AG ist hauptsächlich als regionaler Dienstleister im Bereich der Kanal- und Rohrreinigung tätig. Weitere Standbeine der Firma sind Gülletransporte für die Landwirtschaft, das Entsorgen von Holzasche, Baustellentransporte sowie Winterdienst.

Die B. Leutenegger AG wird als eigenständige Firma weitergeführt. Sämtliche Mitarbeiter werden übernommen. Bruno Bösch wird bis Ende 2023 weiterhin für das Unternehmen arbeiten und damit eine geordnete Übergabe sicherstellen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Künftig aus Weinfelden gesteuert

Die Lichtensteiger Firma wird künftig aber aus Weinfelden gesteuert. Die Huber Umweltlogistik AG besteht seit 1965 und ist unter anderem in den Bereichen Kanal- und Rohrreinigung, Strassenreinigung oder Entsorgung aktiv. Zur Firmengruppe gehören auch die Enderli AG in Henau sowie die FHS Kanal-TV AG in Waldkirch. (pd/law)