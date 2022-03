Judith Eberhardt aus Lichtensteig veröffentlicht erstes Buch

Lichtensteig «Ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben»: Eine Lichtensteigerin wird durch Zufall zur Autorin Judith Eberhardt wollte an einer Veranstaltung als Geschichtenerzählerin auftreten, dann kam die Pandemie. Jetzt erscheint die Story stattdessen als Bilderbuch, das sich an Jung und Alt wendet. Sascha Erni Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Buch von Judith Eberhardt soll Kinder und Erwachsene ansprechen. Bild: Sascha Erni

Eigentlich hätte sie nie vorgehabt, ein Buch zu schreiben, erzählt Judith Eberhardt und lacht. Nun ist es doch dazu gekommen: «Lena und die Wunderblumen» feiert am 2. April in Ebnat-Kappel Vernissage. Das Bilderbuch über Nachhaltigkeit, Hoffnung und Mitwirksamkeit gebe ihre eigene Lebensphilosophie wieder, sagt die Autorin.

Vernissage Judith Eberhardts und Jenya Hitz’ «Lena und die Wunderblumen» erscheint bei Baeschlin. Die Vernissage findet am 2. April 2022 im Ackerhus Ebnat-Kappel statt. Für den offiziellen Teil ab 14 Uhr ist eine Anmeldung über verlag@baeschlin.ch erforderlich, ab 15 Uhr ist die Veranstaltung frei zugänglich. Weitere Informationen: www.jebe-arts.ch

Mit den Illustrationen von Jenya Hitz soll das Buch nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene ansprechen – etwas, auf das auch der Baeschlin-Verlag setzt und deshalb mit einer Erstauflage von gleich 2'000 Exemplaren an den Start geht. Verschiedene Übersetzungen sind in Vorbereitung. Eberhardt ergänzt:

«Selbst in Japan kann man das Buch bereits bestellen.»

Kreative und berufliche Vielfalt

Dass das Verfassen eines Buches für die 47-jährige Lichtensteigerin nie zuvor Thema war, liegt auch daran, dass sie schon in vielen anderen Disziplinen schöpferisch tätig ist. Sie schafft Kunst im öffentlichen Raum, spielt Klavier und Theater, hat sich seit ihrer Jugend der Fotografie verschrieben.

Diese kreative Vielfalt widerspiegelt sich auch in ihrer Biografie. Geboren in Winterthur als Tochter eines Germanisten und einer Romanistin wuchs Eberhardt im Tessin auf. Später studierte sie in Zürich Umweltnaturwissenschaften und Biologie-Didaktik. Seit acht Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Lichtensteig.

Auch beruflich herrscht bei Eberhardt die Vielfalt vor. Sie arbeitet in der Erwachsenenbildung als Sprachlehrperson, ist in der Begabtenförderung mit einem Schwerpunkt auf Wissenschaft und Kunst sowie als Schwimm-Lehrerin tätig. Sie sagt schmunzelnd:

«Der Steuererklärung darf ich jeweils sieben verschiedene Lohnausweise beilegen.»

Spezielle Wahrnehmung und divergentes Denken

Die Kreativität und berufliche Vielfalt bezeichnet Judith Eberhardt als persönliche Notwendigkeit. «Ich glaube, ich bin einfach so.» Seit frühester Kindheit nehme sie die Welt als vernetzt wahr, alles erwecke in ihr Assoziationen.

«Dann sehe ich schon mal in einem Schattenwurf auf dem Trottoir die Churfirsten.»

Dieses divergente Denken, wie sie es nennt, möge für Aussenstehende manchmal vielleicht etwas merkwürdig wirken. Aber es eröffne ihr immer wieder kreative Einblicke und Ausdrucksmöglichkeiten. Mit «Lena und die Wunderblumen» lernen die Leser, laut der Autorin, dass jeder Mensch ihm eigene, angeborene Fähigkeiten besitzt, mit denen er oder sie zur Heilung der Welt beitragen kann. So schliesst das Buch den Bogen zwischen Judith Eberhardts Studium der Umweltnaturwissenschaften und ihrem künstlerischen Antrieb.

Buch statt Auftritt

Entstanden ist das Buch über einen Zeitraum von zwei Jahren – und der Grund dafür war auch das Coronavirus, wie Judith Eberhardt erläutert. Denn ursprünglich hätte sie im Jahr 2020 am «Basar Bizzar» in Lichtensteig als Geschichtenerzählerin die Kinder verzaubern sollen.

Die Pandemie verunmöglichte die Durchführung des Basars, aber die Geschichte liess Eberhardt nicht mehr los. Also schrieb sie sie nieder und machte sich auf Verlagssuche. Sieben Verlage hat sie angeschrieben, zwei zeigten sich interessiert.

Über den Baeschlin-Verlag kam es dann zur Zusammenarbeit mit der jungen Zürcher Illustratorin Jenya Hitz. Zwar hat Judith Eberhardt sich nie als Autorin vorstellen können. Aber falls «Lena und die Wunderblumen» tatsächlich ein Erfolg wird, habe sie bereits zwei weitere Geschichten im Kopf visualisiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen