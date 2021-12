Libingen Sie wollen die Tradition in jüngere Hände geben: Luzia und Josef Brand haben das Silvesterchlausen im Dorf einst begründet und in 40 Jahren viel erlebt 1980 ist Luzia Brand mit ihren Kindern und Schellen am Silvestermorgen durch Libingen gezogen, um den letzten Tag des alten Jahres zu begrüssen. Daraus entstand eine Tradition, welche das Ehepaar Brand 40 Jahre lang organisierte. Doch dieses Jahr bleibt das Paar zu Hause. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 28.12.2021, 17.00 Uhr

Luzia und Josef Brand mit einem Teil der Schellen-Sammlung. Bild: Larissa Flammer

Aus dem Wohnzimmer von Luzia und Josef Brand hat man eine wunderschöne Aussicht auf das Dörfchen Libingen. In der kleinen Ortschaft, die zur Gemeinde Mosnang gehört, gibt es ein Gasthaus mit Bäckerei, einen Dorfladen, eine Kirche und ein Schulhaus. Und es gibt eine Tradition. Seit 1980 erklingen am Silvestermorgen im Dorf Schellen, ziehen Silvesterchläuse von Tür zu Tür, um dem letzten Tag des alten Jahres die Ehre zu erweisen.

Begründet und die vergangenen 40 Jahre organisiert hat die Tradition Luzia Brand. Sie und ihr Ehemann wohnen in der Waldegg, einem Haus etwas ausserhalb von Libingen, ennet der Mülibodenbrücke. Luzia Brand kennt alle Menschen im kleinen Tal. Und alle kennen sie. Die heute 78-Jährige ist in Libingen aufgewachsen und war ihr Leben lang Hebamme im Toggenburg. «Noch heute mache ich Mütterberatung und ambulante Wochenbetten. Auch eine Hausgeburt würde ich im Notfall machen. Allzeit bereit. Das ist mein Leben», sagt Luzia Brand.

Aus dem Fotoalbum von Luzia Brand: Blick auf Libingen, während die aufgehende Sonne die Bergspitzen erreicht. Bild: Larissa Flammer

Das erste Mal zog sie als junge Mutter mit ihren Kindern los

Neben dem Beruf schlägt ihr Herz vor allem fürs Silvesterchlausen, wobei die Tradition in Libingen nichts mit den Appenzeller oder Innerschweizer Chläusen zu tun hat. Schon als Kinder haben Luzia Brand und ihre Geschwister zu Hause mit Pfannendeckeln und ähnlichem Radau gemacht, aus lauter Freude, dass der letzte Tag des Jahres angebrochen ist. «Bis mein Vater jeweils gerufen hat, jetzt sei aber Ruhe, was wir natürlich nicht befolgt haben», erzählt sie mit einem Lachen.

Als junge Mutter habe sie dann das Bedürfnis gehabt, etwas Ähnliches zu unternehmen. Am Silvestermorgen 1980 gab sie ihren zwei ältesten Kindern und dem Feriengastkind kleine Schellen in die Hände, lud sich selbst zwei schwerere auf die Schultern, und so liefen sie die eineinhalb Kilometer ins Dorf. Unterwegs seien sie am Haus ihrer Eltern vorbeigekommen, wo ihr Vater rausgerufen habe, sie soll mit den «Goofen» sofort wieder heimkehren, während die Mutter aus einem anderen Fenster gerufen habe, sie würde am liebsten mitkommen.

Bei Josef Brand gibt es genug Schellen für alle

Was mit einem kleinen Gebimmel von vier Personen begann, wurde schnell zu einem grossen Geläut. Bereits im Jahr darauf wurde Luzia Brand von ihrem Mann begleitet und die Schuljugend wollte auch mit. Jahr für Jahr traf sich an Silvester um 5 Uhr früh eine Gruppe Kinder und Jugendlicher – und zum Teil auch Erwachsene – in der Waldegg bei Familie Brand. «Schon zwei oder drei Wochen im Voraus haben Kinder jeweils angerufen und gefragt, ob wir wieder losziehen», sagt Luzia Brand.

«Ein Bub hat mir mal gesagt, das Silvesterchlausen gefalle ihm noch besser als Weihnachten.»

Ein Gruppenfoto aus dem Fotoalbum. Luzia und Josef Brand stehen ganz rechts, sie hat ihren Enkel auf den Schultern. Bild: Larissa Flammer

Wer keine eigene Schelle mitbringen konnte, wurde von Josef Brand ausgerüstet. Er besitzt mehrere Glocken und Schellen. «Seit ich ein kleiner Bub war, habe ich Freude daran.» Jahr für Jahr habe er sich jeweils eine geleistet und bekam sie zum Geburtstag, zu Weihnachten und sogar zum Valentinstag von seiner Frau geschenkt, wie er mit einem Lächeln erzählt. Bei der Ausrüstung der jungen Silvesterchläuse spricht er vom Schellenursli-Effekt:

«Die Kleinsten wollten immer die grössten Schellen.»

Heute stellt Josef Brand in der Klangschmiede in Alt St.Johann, wo er auch Führungen anbietet, selbst bauchige Schellen und sogenannte Klopfen her. Doch als die Klangschmiede wegen Corona den Betrieb reduzieren musste, wusste sich der 76-Jährige zu helfen und richtete sich zu Hause ein. Seine Schellen tragen sogar ein eigenes Logo auf dem Blech: die sieben Churfirsten, über denen eine Sonne aufgeht. Deren drei Strahlen stehen für die drei Kinder des Paars, in der Sonne ist der Name Luzy zu lesen, womit Ehefrau Luzia gemeint ist.

Eine der selbstgemachten Schellen von Josef Brand. Bild: Larissa Flammer

Frühstück und Lotto gehörten immer zum Silvestermorgen

40 Jahre lang sind Luzia und Josef Brand am frühen Silvestermorgen nach Libingen gezogen. Nur einmal liessen sie die Tradition ausfallen. Luzia Brand erinnert sich:

«Ein älterer Herr war gestorben und über Silvester im Dorf aufgebahrt. Da wollten wir still sein und seine Ruhe nicht stören.»

In den vier Jahrzehnten haben sie alles erlebt: sternenklare Nächte, in denen der Schnee glitzerte, stürmische Morgen und auch Regen. «Einmal war es so nass, dass die Kinder am Schluss ihre Schuhe fast ausleeren konnten», sagt Luzia Brand.

Nach der gut zweistündigen Runde durchs Dorf hat die Gruppe immer zusammen «zmörgelet» und Lotto gespielt. Jahrelang kehrte man dazu in die Waldegg zurück, wo die Kinder oft bis zur Mittagszeit bei Brettspielen zusammensassen. Nachdem Luzia und Sepp Brand 2012 in Libingen ein Museum eröffnet hatten – sie zur Geschichte des Berufs Hebamme, er zum Thema Schellen – liess die Gruppe den Silvestermorgen jeweils dort ausklingen.

Die älteren Jugendlichen erbaten sich von Luzia Brand manchmal einen milden «Hebammen-Schnaps». Bild: Larissa Flammer

Die Silversterchläuse trafen sich auch im Sommer

Nicht nur dem Ehepaar Brand sowie den Kindern von Libingen bedeutet die Tradition viel. Josef Brand sagt:

«An der Neujahrsbegrüssung haben wir immer viel positives Echo aus der Bevölkerung erhalten.»

Nie habe sich jemand über den Lärm der Schellen beklagt. «Wir haben den Kindern aber auch immer gesagt, dass sie auf dem Nachhauseweg nicht mehr läuten dürfen.»

Eine Frau aus dem Dorf, die die Gruppe jedes Jahr aus ihrem Fenster heraus begrüsst hat. Bild: Larissa Flammer

Bei dem Rundgang durch das Dorf hält die Gruppe jeweils vor dem Haus kurz an. «Oft sind die Leute im Schlafanzug vor die Tür gekommen oder haben ein Fenster geöffnet», sagt Luzia Brand. «Wenn man uns eine kleine Gabe oder eine Leckerei geschenkt hat, haben wir zum Dank einen kurzen Tusch geläutet», ergänzt ihr Ehemann. Die Gruppe wünschte den Bewohnerinnen und Bewohnern Glück und Gesundheit im neuen Jahr.

Dreimal haben sich die Silvesterchläuse auch im Sommer getroffen und jeweils ein Wochenende auf dem Urnerboden verbracht. Hat ein langjähriger Silvesterchlaus geheiratet, stand die Gruppe zudem Spalier.

Die Silvesterchläuse an einem Sommerwochenende auf dem Urnerboden. Bild: Larissa Flammer

Jubiläumsanlass fiel Corona zum Opfer

Das Dörfli und seine Bewohnerinnen und Bewohner kommen bei Luzia Brand an erster Stelle, wie sie sagt. Deshalb bedeutet ihr auch die Tradition so viel. Sie denkt mit Dankbarkeit zurück an die 40 vergangenen Silvestermorgen mit den Kindern und der Libinger Bevölkerung. Im vergangenen Jahr hätte eigentlich ein Jubiläumsanlass stattfinden sollen, bei dem sich das Ehepaar Brand von der Tradition verabschiedet hätte. Corona durchkreuzte diese Pläne.

Und was macht das Paar nun dieses Jahr an Silvester, wenn es nicht mit Schellen durchs Dorf zieht? «Ich werde vermutlich wie immer um 4 Uhr früh erwachen und es wird mir komisch vorkommen, nichts für die Ankunft der Kinder vorzubereiten», sagt Luzia Brand.

«Aber ich kann zufrieden sein. Und es ist durchaus möglich, dass ich rund ums Haus herum für mich eine Schelle läuten.»

Dabei werde sie innehalten und in den erwachenden Silvestermorgen hinein lauschen sowie die schönen Erinnerungen der vergangenen 40 Jahre Revue passieren lassen.

