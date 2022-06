Lesung Tagsüber Schulleiter, abends Thriller-Autor: Der Uzwiler Robert Singer liebt den Nervenkitzel Drei Bücher hat Robert Singer schon geschrieben. Für die Handlung lässt sich der leidenschaftliche Film-Fan gerne im Kino inspirieren. Am Donnerstag hält der Leiter der Primarschule Henau-Algetshausen eine Lesung. Er spricht im Vorfeld über seinen Passion und erklärt, weshalb er es gar nicht gerne hat, wenn jemand im Kino Popcorn isst. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Robert Singer mit einem seiner Lieblingsbücher, «Sophie's Choice». Sein Lehrkräfte-Team hat ihm das zum Kunstwerk umgestaltete Buch geschenkt. Bild: Zita Meienhofer

Er ist Schulleiter. Er schreibt Thriller. Das eine ist sein Beruf. Das andere ist sein Hobby. Lehrer wollte er von Kindsbeinen an werden. Schreiben ist, seit er schreiben kann, seine Passion. Nun hat der Schulleiter der Primarschule Henau-Algetshausen sein drittes Buch fertig geschrieben. Das vierte Buch hat er in seinem Kopf.

Robert Singer sitzt in seinem Büro im Primarschulhaus Oberberg. Auf dem Schreibtisch liegen seine ersten beiden Bücher «Wo?» und «Wann?» – für das Gespräch. Seine Bücher seien in der Schule kein Thema, sagt er. Obwohl: Eine Lesung hatte er auf Wunsch für die Lehrkräfte organisiert – im privaten Kreis.

Schreibblockaden kennt Robert Singer nicht

«Es war im Oktober 2013, drei Wochen vor seinem 50. Geburtstag, als er sicher war, diesen nicht mehr zu erleben.» Mit diesem Satz beginnt der Thriller «Wann?». Er erzählt die Geschichte, die sich um Jakob Morello dreht, die Hauptfigur in Singers zweitem Buch. Jakob fällt nicht auf. Jakob beeindruckt niemanden. Jakob, ein schlaksiger Junge, ist ein Opfer. Doch irgendwann und irgendwie wird das Opfer zum Täter.

Solche Sätze schreibt Robert Singer oft abends, nach der Arbeit. Er schreibt an seinen Geschichten, isst zwischendurch oder geht an die frische Luft, und schreibt dann wieder. Schreibblockaden kennt der Autor nicht. Robert Singer sagt: «Ich habe keinen Plot, kein Skript, keine Handlung, die ich aufnotiert habe.» Aber:

«Meine Geschichte läuft im Kopf, und dann kann ich sie nicht mehr stoppen.»

Es kann jedoch durchaus sein, dass eine Begebenheit plötzlich eine andere Wendung nimmt, dass seine Figuren eine andere Rolle bekommen. So wurde Marianne Thommen in «Wo?» vom Opfer zur Killerin. Marianne Thommen gibt es im reellen Leben nicht. Marianne Thommen ist eine Figur aus einem Werbespot. Sie hat dem Autor gefallen. Er hat sie in seine Geschichte aufgenommen, ihr einen Namen, eine Handlung gegeben.

Figuren aus Filmen und Werbespots werden in die Geschichte eingebunden

Figuren, Situationen, Melodien, Orte aus Filmen, die hat Robert Singer ständig im Kopf. Sie leiten seine Geschichten, führen ihn in der Fantasie dorthin, wo er mit seinen Erzählungen ankommen möchte. So wie in «Wo?», als ihm eine Szene des Thrillers «Panic Room» eine Vorlage bietet, damit die Entführte freikommt.

Wenn Robert Singer von der entsprechenden Stelle im Film erzählt, wähnt man sich selber im Kino. Er kann die Szene genau schildern, kann das Gesprochene samt Tonfall genau wiedergeben. Dann sagt er: «Ich bin ein extremer Film-Fan. Ich liebe Filme. Und es ärgert mich, dass im Kino Popcorn gegessen wird.» Denn wenn er einen Film schauen möchte, ist er mit jeder Faser seines Körpers dabei. Dann speichert er jede Handlung, jeden Dialog, und dafür braucht er Ruhe und Dunkelheit.

Der Film-Fan kommt ins Schwärmen, von Meryl Streep, der, laut ihm, besten Schauspielerin schlechthin. Er lässt Szenen aus dem Film «The Bridges of Madison County» in sein Schulleiter-Büro kommen. Für ihn der beste Liebesfilm. Im Genre «Action» steht «The Rock» zuoberst und bei den Thrillern ist es «Das Schweigen der Lämmer». Mit der Rolle als Hannibal Lecter hatte sich Anthony Hopkins zuoberst auf die Liste von Singers Lieblingsschauspielern katapultiert. Und: Es gibt nochmals einen Film auf Singers Bestlist: «Sophie's Choice». Dazu sagt er: «Ein absolut unerträglicher, ein absolut wahnsinniger Film.»

Noch ist Schreiben ein Hobby

Filme, Bücher und das Schreiben sind Robert Singers Leidenschaft, sind sein Hobby. Dieses zum Beruf machen? Das wäre irgendwie schön, vielleicht ein Traum. Doch er kennt auch die Vorteile, wenn das Hobby Hobby bleibt:

«Ich habe keinen Verlag im Nacken, habe keinen Druck, ein Buch veröffentlichen zu müssen.»

Seine Bücher publiziert er beim Verlag Novum, bei einem Bezahlverlag. Das kostet ihn Geld. Er sagt, dass er sich das leiste, so wie andere sich ein Hobby leisten.

Singer ist in verschiedenen Regionen der Schweiz aufgewachsen, war während seiner Kindheit und Jugendzeit nie länger als zwei Jahre an einem Ort. Während diese wechselten, blieben ihm die Bücher treu. 1969 geboren, liebte er, was damals in den Regalen der spärlich eingerichteten Schulbibliotheken auszuleihen war: Bücher von Karl May, Frederica de Cesco oder Astrid Lindgren.

Er schwärmte von Winnetou und es brach eine Welt zusammen, als er erkannte, dass Karl May ein Deutscher war, der nie aus seinem Heimatland weggekommen ist. Zum Lesen kam das Schreiben. Singer sagt: «Meine Aufsätze waren immer lang und schräg.» So schräg, dass er sich heute manchmal frage, was wohl die Lehrer davon gehalten haben.

Nesbo, Mankell und Larsson sind die Lieblingsautoren, Dicker hat ihn begeistert

Mit der Gründung der Familie wurde Robert Singer in Uzwil sesshaft. Die Autoren seiner Kindheit rückten in den Hintergrund. Joe Nesbo hatte einen der vordersten Plätze in Singers Bücherhitparade eingenommen. Als nach zwölf Bänden die Krimireihe mit Detektiv Harry Hole, der mit unorthodoxen Methoden und dem Hang zu Alleingängen sowie Regelübertretungen provozierte, zu Ende ging, habe er sich schon gefragt, was er denn jetzt ohne Harry machen solle.

Doch, da gab es weitere Autoren, die den Uzwiler begeistern konnten: Henning Mankell und Stieg Larsson, zwei weitere nordische Thriller-Schriftsteller, hatten es ihm angetan. Muss er das Buch der Bücher nennen, dann ist es «Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert» des Schweizers Joël Dicker. Was Singer am Buch fasziniert: «Die Geschichte hat 1000 Stränge. Ohne Durcheinander kommt jeder Strang zu einem Ende.»

Der Autor bereitet sich auf seine zweite Lesung vor

Drei Thriller «Wo?», «Wann?» und «Wer?» – der Dritte ist in Produktion beim Verlag – hat Robert Singer geschrieben. Der vierte, voraussichtlich mit dem Titel «Warum?» ist in seinem Kopf. Es ist keine Reihe, es sind Geschichten, die unabhängig voneinander sind.

«Wo?» und «Wann?» sind die ersten beiden Thriller von Robert Singer, die beim Novum-Verlag erhältlich sind. Bild: Zita Meienhofer

Mit den ersten beiden Geschichten geht Robert Singer nun nach Flawil, in die Gemeindebibliothek. Darauf freut er sich. Es sei seine zweite öffentliche Lesung. Wie er diese gestalten wird, darüber macht er sich zurzeit Gedanken. So wie ihn die Erzählungen seiner bevorzugten Autoren packen, möchte er auch die Zuhörerschaft in Flawil in den Bann seiner Geschichten ziehen.

Robert Singer liest am Donnerstag, 30. Juni, um 19 Uhr in der Gemeindebibliothek Flawil. Anschliessend an die Lesung steht ein Apéro bereit. Informationen zum Autor: www.robert-singer.com

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen