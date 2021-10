Lesung «In meinem Schreiben gehe ich dorthin, wo es wehtut» – das sagt Laura Vogt. Die Autorin liest in der Bibliothek ihres Wohnortes Laura Vogt hat zwei Bücher veröffentlicht und damit in der Literaturwelt Aufmerksamkeit erregt. Bereits 2012 war sie Siegerin am Schreibwettbewerb des Thuner Literaturfestival. In den vergangenen Jahren erhielt sie Werkbeiträge der Ausserrhodischen Kulturstiftung, der Stadt und des Kantons St. Gallen. Aus ihrem aktuellen Buch «Was uns betrifft» liest sie in der Gemeindebibliothek Flawil. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 17.10.2021, 18.30 Uhr

Auf dem Weg durch Flawils Rehwald erzählt Autorin Laura Vogt von ihrem Leben, was sie bewegt, worüber sie schreiben will. Bild: Zita Meienhofer

«Ich will schreiben», das wusste Laura Vogt schon im Kindergartenalter. Damals war bei ihr ein Satz eine einzige Wortschlange. Als sie sich dann später entscheiden musste, was sie nach der obligaten Schulzeit machen wollte, dachte sie trotzdem nicht nur an Berufe, bei denen Schreiben im Mittelpunkt steht. Letztlich entschied sie sich für die «Kanti» in Trogen und studierte anschliessend an der Universität Luzern Kulturwissenschaften. «Es war ein tolles Studium, ich hatte viele Freiheiten», sagt die 32-Jährige, während die Herbstsonne ihre Strahlen auf die Blätter im Wald an der Rehwaldstrasse in Flawil fallen lässt.

Es folgten Aufenthalte in Uganda, Ägypten und Griechenland. In Griechenland, in den Olivenhainen, hatte sie drei Monate Zeit, sehr viel Zeit, zum Schreiben. Laura Vogt erzählt von ihrem Drang, ihrem Gefühl in ihr, das sagte: «Ich will einfach schreiben». Sie fand einige Monate später, wonach sie suchte und belegte den Studiengang Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Nun war sie dort angekommen, wo sie schon im Kindergarten hinwollte.

Die Wertschätzung gegenüber Kunst wird vermisst

2016 erschien ihr erste Buch «So einfach war es also zu gehen», im vergangenen Jahr, zu Beginn des Corona-Lockdowns, das zweite mit dem Titel «Was uns betrifft». Laura Vogt hat das, was sie gerne tut, zum Beruf gemacht, schreibt aus purer Lust, aber auch um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Einnahmen der Bücher reichen jedoch nicht, um alle Rechnungen begleichen zu können. Seit zehn Jahren arbeitet sie deshalb auch noch als Schriftdolmetscherin – sie überträgt für Menschen mit einer Hörschädigung die gesprochene Sprache in Texte - schreibt Lyrik, Prosa oder weitere Auftragsarbeiten wie zurzeit ein Libretto. «Wir leben gut, aber wir haben auch ein bescheidenes Budget. Sparsamkeit fiel mir noch nie schwer.» Wenn sie von wir redet, meint sie damit ihre beiden Kinder im Alter von fünf und zwei Jahren sowie ihre Partner.

Ein Blick in Laura Vogts Atelier. Hier arbeitet sie aktuell an ihrem dritten Roman. Bild: PD

Der Weg durch den Herbstwald liegt hinter uns. In weichem Grün leuchten die Wiesen links und rechts. Mehr als die Tatsache, dass eine Schriftstellerin wie Laura Vogt nicht von ihren Bucheinnahmen leben kann, stört sie, dass die Wertschätzung gegenüber jeglicher Art von Kunst oft eher gering ist und das Schreiben nicht als «richtige» Arbeit verstanden wird. Das erfährt sie als Schriftstellerin immer wieder. Demnach sagt Laura Vogt:

«Ich wäre gespannt, was passieren würde, wenn alle Kunstschaffenden einmal einen Monat nichts tun würden.»

Die Ordnung kommt nach der chaotischen Herangehensweise

Doch Laura Vogt will sich nicht in einer negativen Spirale drehen, ihre Energie will sie beim Schreiben ausleben. Dann, wenn sie ihre Figuren mit Leben füllt, wenn sie ihnen Textfetzen zufügt, wenn sie intuitiv merkt, dass die Geschichte in Fluss kommt. Laura Vogt hat zu Beginn nie einen klaren Plot, nachdem sie schreibt. Ihre Geschichte reift während dem Schreibprozess. Sie sagt deshalb auch:

«Meine Herangehensweise an eine Geschichte ist chaotisch. Beim Schreiben muss ich Ordnung hineinbringen.»

Mit viel Verve erzählt sie von ihrer Liebe zum Schreiben, ihrem Drang, Texte auf das Papier zu bringen, von ihren Ideen. Währenddessen hat die Herbstsonne immer noch genug Kraft, um unsere Gesichter angenehm zu wärmen.

Zum Inhalt des Buches Aus der Rezension von Gallus Frei-Tomic unter www.literaturblatt.ch: «‹Was uns betrifft› ist eine Reise. Die Reise einer Mutter mit ihrem Kind, von der unmittelbaren Verbindung über die permanente Entfremdung und Entfernung ab Geburt bis zum Gefühl, dass damit auch Entfernung und Entfremdung mit sich selbst einhergeht. Eine Reise weg von den festgelegten Vorstellungen von Familie aus der Vergangenheit in die Weite einer Gegenwart, in der man sich zu verlieren droht. Eine Reise von aussen in die Fänge einer Familie und wieder hinaus. Eine Reise zwischen Tochter- und Muttersein. Laura Vogts zweiter Roman strotzt von beinah triefender Weiblichkeit. Ob Mann oder Frau; wer den Roman ‹Was uns betrifft› liest, sinkt immer tiefer in ein enges Geflecht von Intimitäten, die nie entblössend, nie voyeuristisch, nie beschämend, aber unsäglich ehrlich und direkt sind. ‹Was uns betrifft› betrifft uns, ob Mann oder Frau.

Zurzeit schreibt die seit einigen Jahren in Flawil wohnhafte Autorin an ihrem dritten Buch. Wenn möglich, verbringt sie deshalb Zeit in ihrem Atelier, das sich ebenfalls in Flawil befindet – mindestens eine Stunde täglich. Sie sagt:« Ideal ist, wenn ich sechs halbe Tage im Atelier verbringen kann – je nachdem wie viel Auftragsschreibarbeit anstehen.» Wenn die Umstände es ermöglichen, kann es sein, dass sie irgendwo einige Schreibtage verbringt, um die Texte zu überarbeiten und neue Passagen zu schreiben. Sie sagt: «Für die intensiven Arbeiten, habe ich mich schon, bevor ich Kinder hatte, zurückgezogen.»

Weshalb sie englisch liest hat einen Grund

Die Frage nach dem Lieblingsbuch stellt sich nicht. Lieblingsbücher haben Autorinnen und Autoren meist einige, diese ändern auch je nach Lebensphase. Da drängt sich die Frage nach dem aktuellen Buch auf, nach dem Buch «das auf dem Nachttischchen» liegt. Laura Vogt schmunzelt. «A Ghost In The Throat» der irischen Schriftstellerin Doireann Ni Ghriofa. Sie lese zurzeit Bücher in Englisch, sagt sie fast etwas erklärend. Englisch deshalb, weil ihr Buch «Was uns betrifft» in die englische Sprache übersetzt und verlegt wird. Es ist ihr anzusehen, dass sie sehr stolz darauf ist – mit Recht. Da sie möglicherweise bald auch im englischsprachigen Raum Lesungen halten wird, trainiert sie deshalb gleichzeitig ihr Englisch.

Der Inhalt des Buches «A Ghost In The Throat» streift ähnliche Themen wie Laura Vogt in ihren Werken beschreibt. Es geht um Beziehungen und das Hinterfragen von gesellschaftlichen und familiären Rollenbildern. Es geht um Frauen, Schwangerschaften, Familiensein, um die Positionen in der Familie. Es geht aber auch um das Verlassenwerden und das sich Wiederfinden, es geht um den Tod. Bevor der Spaziergang bald zu Ende ist, wir vor ihrem Haus zum Stehen kommen, sagt sie:

«In meinem Schreiben gehe ich dorthin, wo es wehtut. Das ist das, was ich mir überhaupt wünsche von Büchern, weil ich so Grenzen erkennen und über sie hinausgehen kann.»

Laura Vogt liest am Montag, 25. Oktober, in der Gemeindebibliothek Flawil aus ihrem Buch «Was uns betrifft». Es gelten die Schutzbestimmungen des BAG. Der Anlass beginnt um 19 Uhr.