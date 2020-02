Lenggwiler Fasnacht: Drei Tage bunt, schräg sowie laut und «Lenggi» hat seinen Traumjob gefunden Clownball, Lenggiball und ein Umzug mit 71 Nummern. Die Lenggenwiler Fasnacht ist vorbei – mit guter Stimmung und ohne Zwischenfälle. Zita Meienhofer 16.02.2020, 20.16 Uhr

«Lenggi» das Maskottchen der Lenggenwiler Fasnacht suchte wochenlang seinen Traumjob – zumindest wurde dies in der Werbekampagne im Hinblick auf den Anlass so dargestellt. «Lenggi» wusste allerdings wohl schon länger, dass er einen Traumjob hat, nämlich den Job als Fasnachts-Maskottchen. So hatte er denn die drei Fasnachtstage auch alle Hände voll zu tun, vor allem während des Umzugs war er eine gefragte Person.