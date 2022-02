Lenggenwiler Fasnacht Der Fasnacht sind keine Grenzen mehr gesetzt: Gute Stimmung und viele Verkleidete am Clown- und Lenggiball Lenggenwil war am Wochenende im Fasnachtsfieber. Hätte nicht am Sonntag statt des Umzugs der Kindermaskenball stattgefunden, wäre nicht spürbar gewesen, dass vor einer Woche noch «andere Zustände» geherrscht haben. Zita Meienhofer Aktualisiert 20.02.2022, 16.08 Uhr

Am Clownball am Freitagabend waren doppelt so viele zahlende Fasnächtler anwesend wie vor zwei Jahren. Bild: Zita Meienhofer

Freitagabend, etwas nach zehn Uhr, am Clownball in Lenggenwil. Bereits im Korridor des Mehrzweckgebäudes herrscht ein Gedränge – genau wie vor zwei Jahren, als Corona zwar schon bekannt war, aber noch für keinen Ausnahmezustand in der Schweiz sorgte.

Guggenmusiker in Kostümen mit silbrigen Pailletten oder orangem Pelz, Clowns in den verschiedensten Outfits oder Verkleidete mit den skurrilsten Klamotten, die in irgendeiner Fasnachtskiste zu finden waren, wippen zum Partysound des DJ. Das Publikum tanzt, liegt sich in den Armen, lacht oder nippt an einem Getränk.

Die Jungen sind in grosser Anzahl anwesend, die Älteren fehlen

«Es ist so schön, dass wir wieder an die Fasnacht gehen können», sagt eine Mittvierzigerin, die sich in der Altherrenstube einen Fasnachtskafi gönnt und die schon als Kind an der Lenggenwiler Fasnacht dabei war. Die Altherrenstube, dort, wo sich die Fasnächtler aus dem Gewühl im Parterre zurückziehen können, wo Tische und Stühle stehen, wo Getränke und Pizzas serviert werden und wo das Bergland-Trio spielt. Dort, wo sich jeweils die älteren Fasnächtler aus dem Dorf treffen. Diese fehlen allerdings dieses Jahr. Woran das liegt? «Ich brauchte einen Kinderhütedienst», begründet die Mittvierzigerin die Abwesenheit ihrer Mutter.

Clowns sammeln für Clowns: Für jeden anwesenden Clown am Clownball geht ein Franken an die Stiftung Theodora. Bild: Zita Meienhofer

Ein Gedränge wie in den «besten Zeiten»

Noch bis in die Morgenstunden des Samstags hallen Guggenklänge vom Mehrzweckgebäude. Während des Tages flachen sie ab, am Samstagabend sind sie wieder da – und auch die fasnächtliche Stimmung am Lenggiball. Nach zehn Uhr ist ein Einlass für einige Zeit nicht mehr möglich und somit die Limite von 2000 Gästen überschritten.

Maskierte zum Thema «Es war einmal...» drängen sich durch den Korridor zur Turnhalle oder auf der Treppe zur Altherrenstube. Um Mitternacht ist ein Durchkommen zur Maskenprämierung fast unmöglich. Eine als Einhörnchen verkleidete Einheimische sagt: «Das ist ja wie in den besten Zeiten.»

Trudi Gerster in dreifacher Ausführung und den aufwendig gestalteten Märlibüchern. Bild: Zita Meienhofer

Badewannen, Trudi Gerster oder der Gruft entwichene Nonnen

Die Prämierung um Mitternacht bedeutet für die Maskierten den Lohn für ihren Aufwand und offenbart die Fantasie und Originalität der Fasnächtler. Da sind die aus der Gruft entwichenen Nonnen, die sich im Zeitlupentempo ihren Weg durch die Masse bahnen, da ist Trudi Gerster in dreifacher Ausführung mit ihren Märchen unterwegs und da sind Badewannen samt Armaturen, Quietschentchen und originellen Brillen, deren Gläser durch Gurkenscheiben ersetzt wurden. Die Badewannen sind es letztlich, die die Jury begeistern und den ersten Preis bei den Gruppenmasken gewinnen.

Die Badewannen gewinnen am Lenggiball den ersten Preis. Bild: Zita Meienhofer

Kindermaskenball statt Umzug

Doch die Lenggenwiler Fasnacht ist nicht gleich Lenggenwiler Fasnacht, denn am Sonntag findet kein Umzug statt. Zu kurzfristig kam die Öffnung des Bundesrats. Der Umzug lockte in anderen Jahren jeweils rund 15'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ins Dorf.

Verkleidete Mädchen am Kindermaskenball. Bild: PD

Stattdessen dürfen sich diesmal die Kleinsten ihre Kostüme anziehen und mit Konfettis ausgerüstet zum Kindermaskenball gehen. Dieser ist ein Erfolg, die Halle schon zu Beginn voll, weshalb auch die Altherrenstube geöffnet wird. Zauberer Magic Sigi muss sich seinen Platz auf der Bühne richtig erkämpfen, so viele Kinder warten gespannt auf ihn. Lenggi und seine Freunde, der Löwe und der Pinguin, sind ebenfalls Anziehungspunkt.

Auch die Jungs sind verkleidet. Bild: PD

Noch nie so viele Helfende wie dieses Jahr

Severin Löhrer, Präsident des Fasnachtskomitees Lenggenwil, zeigt sich am Sonntag glücklich über den Verlauf und die Stimmung an den Maskenbällen. Er sagt:

«Es war zu spüren, dass die Menschen wieder nach draussen, sich treffen wollen.»

Das sei vor allem auch bei den vielen Helfenden zu spüren gewesen. Noch nie hätten sich so viele für einen Einsatz zur Verfügung gestellt und die Stimmung sei schon beim Einrichten sehr gut gewesen.