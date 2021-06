Kneipp- Elisabeth Schweiwiller und die Kräuter aus dem Wald

Lenggenwil Speisen, Salben und Bäder: Das kann aus Kräutern und Gewürzen aus dem Garten und dem Wald hergestellt werden Sie ist die einzige Kneipp-Gesundheitsberaterin in der Schweiz, die ihr Wissen bezüglich Salben und Tinkturen-Herstellung auf der Verbandseite anbietet. Ein Besuch bei Elisabeth Scheiwiller in Lenggenwil und in ihrem Kräuter- und Gewürzgarten. Zita Meienhofer 17.06.2021, 17.00 Uhr

Elisabeth Scheiwiller interessiert sich seit Jahrzehnten für Kräuter und Gräser aus der Natur und daraus hergestellte Gerichte, Tinkturen, Salben oder Gewürze. Bild: Zita Meienhofer

«Jetzt gehen wir in mein Paradies», sagt Elisabeth Scheiwiller und führt hinter ihr Haus in Lenggenwil, in ihren Garten. Auf den ersten Blick erkennen Ungeübte nichts Besonderes. Es ist grün, üppig grün. Es hat viele verschiedene Pflanzen und Bäume. Elisabeth Scheiwiller beginnt zu erklären:

«Sehr viele Pflanzen wie Baldrian, Melisse, Hopfen, Salbei, Thymian, Spitzwegerich, Ringelblume brauche ich, um Tinkturen oder Salben herzustellen.»

In einer Rabatte hat sie neuerdings Herzgespann, daneben wächst eine Karde. Die Begeisterung für Kräuter und die Natur hat sie gefangen, lässt sie nicht mehr los. Sie kennt fast jeden Halm, jede Blüte. Weiss wofür es verwendet werden kann – ob für die Apotheke oder in der Küche. Trotzdem sagt sie:

«Und doch weiss ich nichts! Jeden Tag lerne ich dazu.»

Durch die eigene Krankheit Kneipp entdeckt

Elisabeth Scheiwiller ist eine der 17 Gesundheitsberaterinnen, die auf der Internetseite des Schweizer Kneippverbandes ihre Dienste anbieten. Sie ist die einzige, die das Know-how bezüglich Salben- und Tinkturenherstellung auch weitergeben möchte. Mit Sebastian Kneipp und seiner Naturheilkunde befasst sie sich schon seit Jahren. Sie sagt:

«Durch einschneidende gesundheitliche Probleme als Jugendliche entdeckte ich im Laufe der Zeit die fünf Kneipp-Säulen».

Wer war Sebastian Kneipp (pd) Sebastian Anton Kneipp wurde am 17. Mai 1821 in Oberschwaben geboren und starb am 17. Juni 1897 in Wörishofen. Er war ein bayerischer römisch-katholischer Priester, der als Hydrotherapeut und Naturheilkundler bekannt geworden ist. Sebastian Kneipp, selbst an Lungentuberkulose erkrankt, von den Ärzten aufgegeben, konnte sich mit Kaltwasseranwendungen heilen. Er ist der Namensgeber der Kneipp-Methode und der Wasserkur mit Wassertreten, die schon früher angewandt, aber durch ihn erst populär wurden.

Für sie ist «Kneipp» deshalb nicht einfach ein Trend, für sie ist seine Lebensphilosophie ganzheitliches Gedankengut. Diese beruht auf fünf Säulen: der Lebensordnung, der Wassertherapie, der Bewegung, der Ernährung und der Heilkräuter. Seine Lehre vom gesunden Leben und der natürlichen Heilweise ist keine Behandlung von Symptomen. Seine Lehre erfasst den ganzen Menschen mit Körper, Seele und Geist.

Früher wurde sie belächelt, heute ist ihr Wissen gefragt

«Kneipp war seiner Zeit voraus», sagt Elisabeth Scheiwiller. Die Art wie er sich ernährt hat, wie er gelebt hat, gilt heute als Trend. «Lasst das Natürliche so natürlich wie möglich», war eine seiner Aussagen, die Elisabeth Scheiwiller wichtig sind. Sie weiss:

«Viele Nahrungsergänzungsmittel sind unnötig.»

Diese Stoffe sind vor allem in den Wildkräutern, die sie in ihrem Garten oder in ihrer Umgebung findet. Wöchentlich geht sie deshalb in den nahe gelegenen Wald, um jene Pflanzen zu holen, die ihr fehlen. Früher sei sie dafür belächelt worden, sagt sie. Heute bekunden Bekannte oder auch Unbekannte Interesse an ihren Kräuterführungen, Kursen und Gesundheitstipps.

Schweizer Kneippverband (pd) Hinter dem Schweizer Kneippverband steckt eine über hundertjährige Geschichte und eine Gesundheitsorganisation, die gemeinnützig, überparteilich und überkonfessionell tätig ist. 2018 feierte der Schweizer Kneippverband sein 85-jähriges Bestehen. Der Schweizer Kneippverband vertritt die Interessen seiner Mitglieder – organisiert in über 20 Vereinen – in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein und ist zugleich Mitglied der weltweit tätigen Internationalen Kneipp-Konföderation «kneipp worldwide».



Vollkornscheiben mit Butter und Kräutern und die Powerkugeln schmecken sehr fein. Bild: Zita Meienhofer

Auf dem Tisch stehen mit Kräutern und Butter bedeckte Vollkornscheiben und Schokokugeln, die mit Samen von Brennnessel, Nachtkerzen und Mohn angereichert sind und deswegen auch Powerkugeln genannt werden. Es mundet sehr. Elisabeth Scheiwiller erklärt, wie schnell die verschiedenen Speisen zubereitet sind, dass die Zutaten fast alle aus dem Garten oder aus der Natur sind. Aus der Natur und dem Garten sind auch ihre Zusätze für Wickel, Bäder, Aufgüsse und für ihre Heilkräuter-Apotheke. Sie weiss genau, wofür welches Kraut verwendet werden kann. Damit behandelt sie die Leiden und Erkrankungen in ihrer Familie und sagt: «Durch meine langjährige Erfahrung, weiss ich genau, was wann wirkt».



Je mehr sie weiss, umso mehr möchte sie noch wissen

Gegen Juckreiz und vieles mehr hat sie eine aus Harz gewonnene Salbe bereit. «Etwas auf die entsprechende Stelle auftragen, es geht nicht allzu lange bis es wirkt», gibt sie den Ratschlag. Und siehe da, nach einigen Stunden ist das Ekzem verschwunden. Die Erfahrung, die sie während Jahren gesammelt hat, möchte sie weitergeben. Deshalb fand sie zum Kneippverein St.Gallen. Dort arbeitet sie im Vorstand mit, ist für die Finanzen zuständig, leitet Kurse und macht Gesundheitsberatungen. Doch es drängte sie, mehr zu wissen. Elisabeth Scheiwiller begann sich noch intensiver mit Kräutern zu beschäftigen.

Dies führte dazu, dass sie im vergangenen Jahr an der Kräuterakademie in Salez das Diplom in Kräuterkunde erwarb. Dafür hatte sie elf Module zu besuchen, eine Prüfung zu absolvieren und eine Diplomarbeit zum von ihr gewählten Thema «würzig & heilend» zu präsentieren. Auf 99 Seiten hat sie feinsäuberlich die Daten zu Kräutern und Gewürzen aufnotiert und dokumentiert. «Ich habe während meiner Ausbildung eine Entwicklung durchgemacht», sagt sie. «Vor meiner Arbeit hatte ich vom Würzen keine grosse Ahnung».

Vertrieb mit Gewürzen, Kräutern, Salben und Tinkturen

In Gläser abgefüllt und entsprechend beschriftet, bietet sie, vor allem für Kursteilnehmer und Bekannte, einige Gewürze und Kräuter an. «Ich habe einen kleinen Vertrieb», sagt sie. Das gilt auch für die Salben und Tinkturen, die sie doch auch oft verschenkt. Sie bekomme viele positive Rückmeldungen. «Ich kann jemandem etwas in die Hand geben, damit sich diese Person selber helfen kann», sagt sie, «mit der Kneipp-Methode, kann ich ihr zeigen, wie sie aktiv etwas für die Gesundheit tun kann.»

Die Hege und Pflege ihres Gartens, die Suche nach Kräutern und Gewürzen braucht Zeit. Etwas, das sich Elisabeth Scheiwiller gerne nimmt. Denn bereits Sebastian Kneipp sagte:

«Wer sich keine Zeit nimmt für die Gesundheit, muss sich Zeit nehmen für die Krankheit».

