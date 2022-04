Des Hasens neues Kleid: Osterhasen-OL im Wald von Lenggenwil

Lenggenwil Nach zwei Jahren findet der Osterhasen-OL im Hohrainwald wieder statt – und der Hase hat einen neuen Anzug Nun ist es wieder möglich: Die Teilnahme am Osterhasen-OL in Lenggenwil. Rund 70 Gruppen suchten die verschiedenen Posten und natürlich den Osterhasen, der wiederum Zuckereili in seinem Korb hatte. Zita Meienhofer 17.04.2022, 05.00 Uhr

Für jeden Teilnehmenden gab es Zuckereili vom Osterhasen – ganz zur Freude der kleinsten OL-Laufenden. Bild: Zita Meienhofer

Von weiten ist er schon zu sehen, der Osterhase, der am Osterhasen-OL in Lenggenwil Zuckereier verteilt. Doch etwas ist dieses Jahr nicht gleich wie in den Vorjahren. Das Fell der Ohren ist aus einem dunkleren Braun, das Weiss am Kopf leuchtet – was vor drei Jahren nicht der Fall war. Hat der Osterhase einen neuen Anzug bekommen? Vor Frau Hase stehend, ist es eindeutig: Sie hat ein neues Kleid.