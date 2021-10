Kretzs Geist wirkt weiterhin - auch 23 Jahre nach Flugzeugabsturz

Lenggenwil Familienangehörige halten sein Lebenswerk aufrecht – auch 23 Jahre nach seinem Tod bei einem Flugzeugabsturz Vor 23 Jahren kam Kurt Kretz, der in Lenggenwil aufgewachsen ist, in Peru bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Er engagierte sich dort für die Ärmsten. Sein Lebenswerk wird weitergeführt von der Stiftung «Conrado Kretz». Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 09.10.2021, 12.00 Uhr

Kurt Kretz vermittelte den Menschen in Arapa (Peru) Wissen in verschiedenen Bereichen. Im Oktober 1988 kam er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Bild: PD

«Zu Hause hatten wir Teppiche, Wandbehänge und weitere Sachen, die mit Alpakas verziert waren. Die sind von Kurt, wurde uns jeweils gesagt», sagt Natalie Löhrer-Brägger. Kurt, das war ihr Grossonkel, der in Arapa, in Peru lebte. Kurt Kretz, 1942 in Lenggenwil geboren, absolvierte ein Theologiestudium und wurde 1967 zum Priester geweiht. Etwa zur gleichen Zeit, hörte er ein Referat des damaligen peruanischen Bischofs Julio Gonzalez über die unermesslichen Schwierigkeiten in dessen Diözese Puno. Kretz befasste sich immer intensiver mit dem Gedanken eines Missionarseinsatzes. Nach diesem Referat stand sein Entschluss, ins Hochland von Peru zu gehen. 1969 war es so weit, er traf in seiner künftigen Heimat Peru ein.

Markt auf dem peruanischen Hochland. Bild: PD

Kurt Kretz war es ein Anliegen, den Menschen in Peru das Wissen zu vermitteln, dass sie im Alltag bestehen konnten. Ihm war es wichtig, dass sie das Gefühl haben konnten, etwas wert zu sein. Sein Vorhaben schien zu glücken. Ein ehemaliger Weggefährte schrieb über ihn:

«Er konnte mehr und vor allem längerfristige Erfolge aufweisen als die meisten gut bezahlten staatlichen Entwicklungshelfer aus Europa».

Und, die Menschen mochten ihn. Sie nannten ihn «Padre Conrado».

Mittlerweile war Kurt Kretz nicht nur einfach Priester, sondern auch Unternehmer, Bauzeichner, Fachmann für biologischen Anbau, Imker, Gründer von Handarbeitsbetrieben und Berater für Strickmodelle und Fellverwertung. Während seiner Aufenthalte in der Schweiz, verkaufte er nicht nur die Produkte aus Peru, er nutzte den Aufenthalt zur Weiterbildung. Vor allem holte er sich Rat von den Fachleuten der Landwirtschaftlichen Schule in Flawil.

Sein Erfolg brachte ihm Neider

Natalie Löhrer-Brägger ist Mitglied der Stiftung «Conrado Kretz». Bild: PD

Seine Erfolge und sein Wissen sahen auch seine Neider und Gegner. Rückschläge blieben ihm nicht erspart. Schwer bedrückten ihn zudem der Terrorismus und der Gegenterror der Staatsgewalt. Auch erfuhr er am eigenen Leibe, was es heisst, mit Todesdrohungen leben zu müssen. Trotzdem behielt er seine Zuversicht – bis zu seinem Tod. Am 25. Oktober 1988 zerbarst eine Fokker F-28 nach einer Zwischenlandung in Juliaca. Zwölf Insassen starben - darunter war Kurt Kretz. Weshalb das Flugzeug zerbarst, ist bis heute ungeklärt.

Markus Degen engagiert sich heute noch für einen Teil der Projekte der Stiftung. Bild: PD

Pater Markus Degen, der bereits seit 1968 in Peru lebt, übernahm die Aufgaben in Arapa und führt das Werk von Kurt Kretz bis heute weiter. Freunde aus Widnau, in jener Pfarrei wirkte Kretz bevor er nach Südamerika ging, gründeten die Stiftung Conrado Kretz. Sie verkauften über Jahre Strickwaren und andere Produkte aus dem Altiplano in der «Tienda Peru» in Widnau.

Sein Wirken interessierte auch seine Familienangehörigen in der Schweiz

Das Leben und Wirken dieses Grossonkels interessierten Natalie Löhrer-Brägger immer mehr. Sie hörte deshalb aufmerksam den Erzählungen ihrer Grossmutter, der Schwester von Kurt Kretz, zu. Letztlich hielt sie während der Kantizeit einen Vortrag über das Lebenswerk ihres Grossonkels. Sie sagt heute:

«Sein Tun in Peru hatte mich sehr fasziniert».

Im Lago de Arapa werden die Fische gezüchtet. Bild: PD

2012 nahm sie die Gelegenheit wahr und reiste mit einer Kollegin nach Peru, nach Arapa. «Es war sehr eindrücklich», sagt sie. Eindrücklich war aber vor allem, die Reaktionen der Einheimischen, als sie sagte, dass Kretz ihr Grossonkel gewesen sei. «Die Leute fielen fast auf die Knie vor mir», schildert Natalie Löhrer-Brägger ihr Erlebnis. Das habe ihr gezeigt, wie wichtig Kurt Kretz und sein Wirken für die Einheimischen war. Er sei ein Mensch gewesen, der die Leute begeistern konnte.

Kretzs Lebenswerk in Peru ging in der Schweiz in Vergessenheit

Während das Lebenswerk von Kurt Kretz während seines Tuns in Peru und auch noch einige Jahre danach in Lenggenwil wie auch in Widnau grosszügig unterstützt wurde, ging es in der Schweiz allmählich in Vergessenheit. Die Verantwortlichen der Stiftung wurden älter, Nachfolger fanden sich nicht. Letztlich stellte sich die Frage: Auflösen oder Neuanfang.

Der Stiftungsrat: Silvio Perren, Beat Brägger, Markus Schreiber, Natalie Löhrer-Brägger und Lea Amstutz-Brägger (von links). Bild: PD

Für Natalie Löhrer-Brägger, Beat Brägger, Lea Amstutz-Brägger, alles Grossneffen und -nichten von Kurt Kretz, sowie Markus Schreiber, einem Neffen, war es klare Sache, dass das Lebenswerk von Kurt Kretz weitergeführt werden soll. Heute komplettieren Herbert Lehner, Projektleiter aus Ermatingen, und Silvio Perren, Finanzfachmann aus Thun, den Stiftungsrat. Beat Brägger übernahm das Präsidium. Markus Degen ist als Pfarrer von Arapa offiziell im Ruhestand, er kümmert sich aber weiter um einen Teil der Projekte und gehört deshalb auch zum Stiftungsrat.

Projekte wurden weitergeführt und Neues wurde lanciert

Kurt Kretzs Projekte wurden in seinem Sinne «ich besorge das Material und gebe das Wissen weiter, machen müsst ihr es selber» nun wieder weitergeführt. Die Strickfrauen verarbeiten heute noch die Alpaka-Wolle zu Produkten, die auch in der Schweiz verkauft werden.

Einblick in die Kleinfischzucht. Bild: PD

Auch die Fischzucht, die Kretz und Degen mit der Bevölkerung in den 1980er-Jahren im Arapasee aufgebaut haben, ist noch in Betrieb. Die Fischzüchter kaufen Setzfische, setzen diese im See aus und werden anschliessend, wenn sie gross genug sind, in einer Fabrik direkt am See verarbeitet. Die Fischzucht ist eine der wichtigsten Arbeitgeber.

Vor ungefähr zehn Jahren wurde eine Spezialschule für geistig behinderte Kinder aufgebaut. Heute ist diese staatlich anerkannt. In der Spezialschule spielen, malen und tanzen ausgebildete Lehrerinnen mit den Kindern. Zudem lernen die Kinder auch praktische Dinge wie beispielsweise Weben, Gartenarbeit, Kleintierhaltung und Backen. Sie werden damit darauf vorbereitet, dereinst in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Diese Schule ist sehr wichtig, denn Natalie Löhrer-Brägger weiss, dass es in Peru immer noch Menschen gibt, die glauben, dass ein Kind mit einer Behinderung eine Strafe sei. Diese Kinder verkümmern demnach oft. Während der Woche leben bis zu 30 Kinder dort wie in einem Internat, am Wochenende gehen sie zu ihren Familien zurück.

Die Kinder der Spezialschule beim Weben. Bild: PD

Heilkräuter-Produktion Hampi Wasi aurgebaut

Vor drei Jahren wurde die Heilkräuter-Produktion aufgebaut. Die Stiftung Conrado Kretz unterstützt den Aufbau einer Genossenschaft, welche die Heilkräuter zu Tees, Salben und Tinkturen verarbeiten möchte. 2018 wurde ein Labor mit dem Namen Hampi Wasi realisiert. Seither werden dort die Kräuter getrocknet und die Produkte hergestellt.

Zudem wird seit einigen Jahren die Frauenorganisation Ceadmun unterstützt. Diese hat zum Ziel, die Lebensqualität der Frauen in der Region zu erhöhen und setzt sich für ihre Rechte, besonders in Bezug auf Gewalt und Chancengleichheit, ein.

Verteilung von Solidaritätskörben an Bedürftige. Bild: PD

Natalie Löhrer-Brägger weiss:

«Die Unterstützung von Frauen und Jugendlichen ist gerade in der jetzigen Zeit wichtig.»

Denn Corona hat im Hochland von Peru Spuren hinterlassen. Die Pandemie verstärkte die Armut im Land. In Peru herrschte absoluter Lockdown, in einem Land, in dem der Grossteil der Bevölkerung das Geld als Strassenhändler verdient. Das führte zu mehr Kriminalität. Auswirkungen werden auch im Bildungsbereich zu spüren sein. Arapa hat zwar Internetzugang, aber in den Siedlungen ausserhalb kamen die Kinder und Jugendlichen nicht mehr zu ihren Informationen, da die Familien dort für die Internet-Gebühren nicht aufkommen können.

Verkauf von Produkten am Jahrestag seines Todes

In Sitzungen und in Absprache mit Markus Degen berät der Stiftungsrat, welche Projekte, welche Anfragen Bedürftiger vor Ort sofort unterstützt werden. Dann kommt die familiäre Bande zu spüren. Natalie Löhrer-Brägger sagt: «Wir fragen uns dann oft, ob Kurt das auch so gemacht hätte.» Um vor Ort einen Augenschein zu nehmen reist Markus Schreiber deshalb jährlich nach Arapa. Er vergewissert bei diesen Besuchen, dass die Gelder im Sinne der Stiftung eingesetzt werden.

Während er Ende Oktober nun in Arapa weilt, engagiert sich der Rest des Stiftungsrates in der Schweiz für Peru: Am Missionsverkauf am Sonntag, 24. Oktober, ab 11.30 Uhr, im Pfarreiheim Lenggenwil, besteht die Möglichkeit, Textilien und Tee aus Arapa zu kaufen und im Gespräch mit den Stiftungsräten mehr über die Projekte zu erfahren.

Informationen unter: www.stiftungconradokretz.ch