Jungwacht Lenggenwil sendet via Web-Radio live aus dem Lager

Lenggenwil / Elm «Live aus dem Jungwachtlager» ist keine leere Versprechung: Die Jungwacht sendet täglich auf «Galaxie 197.8» aus dem Herbstlager in Elm Live aus dem Herbstlager berichten, das wollte die Jungwacht Lenggenwil. Dies machten sie möglich. Täglich wird aus dem Radiostudio im Lagerhaus in Elm gesendet. Zita Meienhofer 07.10.2022, 14.00 Uhr

Ein Blick in das Jungwacht-Radiostudio mit Nicolas Dütsch und Janick Mader (rechts). Bild: PD

«Mer bringet meh Läbä in din Alltag – Galaxie 197.8.» So heisst einer der Jingle von Galaxie 197.8. Dieser Name steht für das Radioprogramm aus dem Herbstlager der Jungwacht Lenggenwil. Seit Sonntagabend wird während 24 Stunden aus dem Radiostudio im Lagerhaus zuhinterst im Glarnerland gesendet.