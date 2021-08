Lenggenwil Dem neuen Pächterpaar der Krone Lenggenwil gefällt es: «Der erste Eindruck war sehr gut und wir haben einen fairen Vertrag bekommen» Mit Frank und Leonida Melliger konnte die Krone Lenggenwil GmbH wieder einen Pächter finden. Melliger ist ein vielgereister Koch, der von sich sagt, dass er mit Leib und Seele Wirt sei. Er sagt auch, weshalb er in dieser Zeit ein Restaurant übernimmt. Zita Meienhofer 13.08.2021, 19.00 Uhr

Leonida und Frank Melliger sind die neuen Pächter des Gasthofs Krone in Lenggenwil. Bild: Zita Meienhofer

Das stattliche, rote Haus im Zentrum von Lenggenwil, der Gasthof Krone, hat wieder einen Pächter. Frank und Leonida Melliger aus Tägerwilen sind die neuen Wirtsleute. Vorher waren sie Pächter des Restaurants Post in Märstetten. Dann kam der Lockdown und mithin der frühzeitige Ausstieg aus dem Vertrag. Der 61-jährige Frank Melliger sagte sich damals: «Wirten tue ich nicht mehr.» Doch dem Ehepaar fehlten die Leute, das Gesellige. «Uns fiel allmählich die Decke auf den Kopf und so habe ich mich umgeschaut.» Frank Melliger wurde auf den Gasthof Krone in Lenggenwil aufmerksam. Der Betrieb gefiel dem Ehepaar. Der erste Eindruck sei schon sehr gut gewesen, so das neue Pächterpaar. Frank Melliger sagt:

«Wir haben einen fairen Vertrag erhalten und so einfach zusagen müssen.»

Wechselhafte 150-jährige Geschichte

Der Gasthof Krone in Lenggenwil hat eine lange und wechselhafte Geschichte. Erstmals erwähnt wurde 1867 die Witwe Katharina Helfenberger-Hinder, die während 198 Tage den Gasthof führte. Danach folgte Konstanz mit Josef Anton Hug aus Wuppenau, der während 26 Jahren die Liegenschaft, die damals aus Restaurant und Landwirtschaftsbetrieb bestand, führte. Nach mehreren Wechseln erwarb 1920 die Familie Gallus und Anna Brägger-Frick die «Krone», die während 46 Jahren im Besitz der Familie blieb. Es folgten unstete Jahre. Erst mit Urs Dietiker, der den Betrieb 1992 erstand, herrschte wieder Kontinuität. Aus gesundheitlichen Gründen musste er die Liegenschaft 2012 verkaufen.

Das Restaurant Krone um das Jahr 1901. Damals wirtete Maria Elisabeth Bauer, die die Liegenschaft mit Landwirt Gottlieb Knupp erworben hatte. Bild: PD

Ein Koch, der in die Welt hinaus ging

Frank Melliger ist im Kanton Luzern aufgewachsen und hat auf dem Hotel Bauernhof in Rotkreuz die Kochlehre absolviert. Nach einigen Stellen in verschiedenen Küchen liess er sich im Gasthof Löwen in Sihlbrugg zum Kellner ausbilden. Als 20-Jähriger war er als Koch während eines Jahres in Miami, in den USA, tätig. Er reiste gerne in der Welt herum und bestieg mit 25 Jahren in Vancouver als Schiffskoch das Frachtschiff «Swissatlantik», wo er ein halbes Jahr ohne einen freien Tag kochte. Zwei Jahre war Frank Melliger unter anderem Sous-Chef im Fünfsternehotel Philippine Plaza in Manila und vier Jahre Küchenchef an der Costa Blanca in Spanien.

Pächter wurden sieben Einheimische

2012 kauften sieben Lenggenwiler die «Krone», um zu verhindern, dass die Liegenschaft an auswärtige Spekulanten veräussert wird. Sie gründeten die Krone Lenggenwil GmbH, die heutige Besitzerin des Gasthofs. Der Vorsitz dieser Gesellschaft obliegt Franz Meienhofer.

Im Jahr 2017 wurde das Gebäude umfassend renoviert. Das Geschoss über dem Restaurant und der gesamte Dachstock wurden abgerissen und neu aufgebaut. In der zweiten Etage entstanden vier Gästezimmer. In der Dachetage wurde eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung erstellt. Die Gartenterrasse und die Bar im Untergeschoss wurden vergrössert und eine neue Sanitäranlage und Lagerräume gebaut. Franz Meienhofer sagt:

«Das Restaurant selber erhielt nur wenige Veränderungen und behielt das Ambiente einer Dorfbeiz.»

Der Gasthof Krone in Lenggenwil liegt im Zentrum des Dorfes und soll ein gemütlicher Treffpunkt für die Bevölkerung bleiben. Bild: Zita Meienhofer

Nach einem Pächterwechsel waren die Besitzer im Frühjahr 2020 wieder auf der Suche nach einer Nachfolge. «Da die Pandemie für zu grosse Unsicherheiten im Gastrogewerbe sorgte, beschlossen wir das Restaurant interimsweise selber zu führen», erklärt Franz Meienhofer.

Wirt legt Wert auf frische und regionale Produkte

Frank und Leonida Melliger haben sich gut eingelebt. Am Mittag laufe es recht gut, sagt Melliger. Er, der von sich sagt, dass er mit Leib und Seele Wirt sei, legt viel Wert auf regionale und frische Produkte. Kartoffelstock, Spätzli und die Salatsaucen werden von ihm neben vielem anderem frisch hergestellt. Auch der Wein kommt teilweise aus der Region, vor allem aus dem Thurgau. Den Schnaps bezieht er von einem Produzenten aus seiner früheren Heimat, wo er weiss, dass die Qualität stimmt. Leonida und Frank Melliger möchten mit dem Gasthof Krone einen Treffpunkt für das Dorf schaffen, in dem gutbürgerliche Gerichte erhältlich sind. Am Freitagabend sowie am Samstagmittag werden Pizzas angeboten.

Das Ehepaar Melliger hat attraktive Pläne. Sie möchten einen Pizza-Lieferdienst aufbauen. Zudem finden jeweils am letzten Freitag im Monat eine Stobete statt, am ersten Sonntagmorgen im Monat ein Brunch. Die Bar im Untergeschoss ist am Donnerstag- und Freitagabend geöffnet.

Antrinkete im Gasthof Krone in Lenggenwil ist am Freitag, 27. August, 18 Uhr. Der Anlass wird von der Ferienmusik Lenggenwil umrahmt. Weitere Infos unter www.krone-lenggenwil.ch.