Bachsanierung Lenggenwil: Nun passt die Linienführung

Lenggenwil Bachsanierung: Die Linienführung ist unstrittig, die Hochwasserschutz-Massnahmen führen zu Diskussionen Der Gemeinderat Niederhelfenschwil legt ein zweites Projekt zur Sanierung des Dorfbaches Lenggenwil vor. Nun scheint die Linienführung zu passen. Zita Meienhofer 15.12.2022, 18.30 Uhr

Rund 20 Interessierte liessen sich vom Gemeinderat über das neue Projekt zur Bachsanierung informieren. Bild: PD

Der Dorfbach in Lenggenwil muss saniert werden. Das ist unbestritten. Das zeigten auch die Bilder aus dem Inneren der Rohre. Diese Tatsache führte schon im Oktober 2020, als erstmals ein Projekt vorgestellt wurde, zu keinen Diskussionen. Uneinig waren sich damals Gemeinderat und die Anwesenden über die vorgeschlagene Linienführung.

Mit dem Wechsel des Gemeinderates im Januar 2021 nach den ordentlichen Erneuerungswahlen – nur ein Bisheriger stellte sich nochmals zur Verfügung –, setzte der «neue» Gemeinderat das Projekt im vergangenen Jahr wieder auf Feld eins zurück. Mit dem Ingenieurbüro NRP AG in St.Gallen wurde das Vorhaben überarbeitet. Nun liegt es wieder vor, mit einer veränderten Linienführung. Jener, die die Lenggenwilerinnen und Lenggenwiler vor zwei Jahren ins Gespräch brachten.

Neu wird der Dorfbach, der von der Oberstufenschule Sproochbrugg zum Dorfeingang von Lenggenwil fliesst und eingedolt ist, unter der Dorfstrasse weitergeleitet bis zur Liegenschaft Dorfstrasse 10 und dann in den offenen Bach geleitet. Das vorherige Projekt sah vor, die Führung via Dietrütistrasse und zwischen Erlenstrasse und Dorfstrasse zum offenen Bach zu leiten. Die neue Linienführung führte deshalb an der Informationsveranstaltung nicht mehr zur Diskussionen.

Neue Linienführung ist unbestritten, Hochwasserschutz löst Unmut aus

Unmut lösten bei Vereinzelten die Hochwasserschutz-Massnahmen aus. Ein Besucher des Anlasses äusserte seine Empörung über die geplanten baulichen Veränderungen am offenen Bach. Er ist der Ansicht, dass da unnötige Massnahmen realisiert werden, die kosten und nicht viel nützen. Er sagte, dass er sich nicht erinnern könne, dass da der Bach überschwemmt habe. «Besser würde das durch die Nichtrealisierung gesparte Geld für allfällige Schäden eingesetzt. Es käme wohl günstiger.»

Niederhelfenschwils Gemeindepräsident Peter Züberbühler wies darauf hin, dass die Vorgaben von Bund und Kanton zum Hochwasserschutz eingehalten werden müssen. Diese Massnahmen wurden denn auch vom ersten Projekt übernommen. So soll zum einen eine grössere Eindolung mit einem Rohrdurchmesser von 100 statt wie bisher 60 Zentimetern gebaut, und zum anderen am Dorfrand (Lindenstrasse/Gasstesriet) ein natürlich vorhandenes Retentionsvolumen für ein Rückhaltebecken samt Damm genutzt werden.

Die Kosten und das Mitwirkungsverfahren

Die Sanierung des Dorfbaches Lenggenwil kostet rund drei Millionen Franken. Es darf mit Subventionsbeiträgen von Bund und Kanton von 35 Prozent gerechnet werden, sodass das Projekt die Gemeinde noch mit rund 2,1 Millionen Franken belasten wird. Peter Zuberbühler wies darauf hin, dass eine Vorprüfung beim Kanton durchgeführt wurde. Ebenso wurden – zwar noch nicht abschliessend – Gespräche mit den Grundeigentümern geführt.

Das Mitwirkungsverfahren ist nun eröffnet worden. Bis am 30. Januar 2023 hat die Bevölkerung die Möglichkeit, sich zum Projekt zu äussern. Dies kann schriftlich oder via Plattform auf der Homepage der Gemeinde Niederhelfenschwil erfolgen. Über den Investitionskredit muss an der Urne abgestimmt werden. Diese könnte – mit Vorbehalt auf allfällige Rechtsverfahren – noch im 2023 stattfinden. Die Realisierung der Sanierung wird in Etappen, verteilt auf zwei bis drei Jahre, vorgenommen werden.

Kontaktstunde Montag, 19. Dezember, 19 bis 21 Uhr, Kulturgebäude Lenggenwil