Lenggenwil 1600 Mäuse in knapp sechs Monaten: Paul Schefer aus Lenggenwil hat Snowboard und Surfbrett mit der Mausefalle getauscht Seit 50 Jahren verbringt Paul Schefer die Winter auf den Ski oder dem Snowboard und die Sommer auf dem Surfbrett. Corona brachte ihn auf das Feld zurück. Dort, wo er einst das Mausen von seinem Vater lernte. Zita Meienhofer 19.06.2021, 05.00 Uhr

Paul Schefer hat 25 Mausefallen, um der Plage auf den Wiesen seines Göttibuebs Herr zu werden. Bild: Zita Meienhofer

Braun gebrannt, neon-orange kurze Hosen, blaues Shirt mit der Aufschrift «Campe Alm Sölden», grüne Crocs: Paul Schefer passt von der Erscheinung her eher als Rettungsschwimmer in eine Badi oder an das Meer statt als Mäusefänger auf eine Wiese zwischen Lenggenwil und Zuzwil. An den Gefilden des Gardasees würde er sich wohl jetzt auch aufhalten, wäre da nicht Corona.

«Jetzt gehe ich nicht mehr», sagt Paul Schefer, und meint damit, dass er nicht mehr an den Gardasee zum Surfen fahren werde. All die Massnahmen um Corona haben ihm die Lust dazu genommen. Vieles sei nicht mehr möglich gewesen und vieles sei auch jetzt noch nicht möglich, sagt er. Während Jahren fuhr er an den Wochenenden ins Südtirol, frönte einer seiner Leidenschaft, nach der Pension verbrachte er dann noch mehr Zeit auf dem Camping in Torbole. Jetzt ist Schluss, jetzt hat er eine neue Beschäftigung. Surfen werde er nicht mehr.

Als Bub gelernt, als Rentner gefragt

«Muesch öppis mache», das sagt Paul Schefer immer wieder. Der vitale Rentner will etwas tun, sich nützlich machen – trotz Corona. Da kam ihm die Anfrage seines Bruders gelegen. Ob er nicht mausen könne, er habe das doch als Bueb immer so gut gemacht, fragte ihn sein Bruder. Dessen Sohn, der gleichzeitig Paul Schefers Göttibueb ist, betreibt einen Landwirtschaftsbetrieb. Die Mäuseplage dort war gross, die Wiesen voller kleiner Erdhügel.

Das war im März 2020. Paul Schefer kehrte unfreiwillig aus Sölden zurück. Dort, wo er sich von Ende Oktober bis Ende April meist aufhält. Denn er ist nicht nur ein leidenschaftlicher Surfer, sondern auch ein «süchtiger» Snöber, wie er von sich selbst sagt. So oft er im Sommer auf dem Surfbrett stand, so oft war er im Winter auf dem Snowboard im Vorarlbergischen und in Sölden. Dann kam der Lockdown. Die Pandemie zwang ihn vom Brett – aufs Feld. So kaufte er 25 Topcat-Mausfallen, weil die effizienter seien als die herkömmlichen Drahtfallen, die er früher benutzte, und begann auf den Wiesen seines Göttibuebs Fallen zu stellen.

Paul Schefer bezeichnet sich als «süchtigen» Snöber.

Bild: PD

Seit mehr als einem Jahr geht er täglich – morgens und abends – auf die Wiesen. Er kontrolliert die 25 Fallen, putzt sie, setzt sie neu. Nur im Winter hatte er zwei Wochen Zwangspause wegen Kälte und Schnee. Am Tag vor dem Rundgang mit der Journalistin hat er die 1598. Maus seit Jahresbeginn gefangen. Mit einem gelben Eimer, einem Stecken und einer Schaufel läuft er von Falle zu Falle. Diese sind mit einer Schnur an einem Stecken, der in der Erde steckt, befestigt.

Zeitvertreib und Herausforderung in einem

In den Fallen eins und zwei ist nur Dreck. Paul Schefer sagt:

«Die Mäuse sind schlaue Cheibe, wie alle Tiere.»

Er putzt die Falle, reinigt den Gang und setzt ins gleiche Loch oder in einen neuen Erdhügel, je nach seinem Gespür. Dann deckt er den Gang, in dem die Falle steckt, mit Gras ab. «Wichtig ist, dass kein Dreck im Gang ist», sagt Paul Schefer immer wieder. Darauf legt er grossen Wert.

Die Falle mit der Maus liegt auf der Wiese. Da war der Fuchs schneller. Bild: Zita Meienhofer

Als Drittklässler hat er von seinem Vater das Mausen gelernt. Er war damals schon ein erfolgreicher Mauser. Heute macht er es, weil er Zeit hat. Verdienen tut er dabei nichts. Die dritte Falle liegt auf der Wiese, von einem Fuchs aus dem Gang gezogen. In der vierten Falle hatte sich der Fuchs bedient. Überreste sind zu sehen. Paul Schefer sagt:

«Das ist die Natur, Füchse kämpfen auch ums Überleben.»

Paul Schefer hat ein Auge dafür, wo er die Fallen stellen muss. Er drückt mit dem Schuh auf den Boden, gibt dieser nach, ist darunter ein Mäusegang. Eine andere Methode als Fallenstellen komme für ihn nicht in Frage, sagt er. Dann drückt er nochmals auf den Boden, weiss, wo er die Falle stellen muss. «Und immer so stellen wie die Gänge laufen», gibt er als Tipp mit auf den auf den Weg.

Den runden Geburtstag auf dem Snowboard gefeiert

Auf seinem Kontrollgang schwärmt er von der Natur, vom Vogelgezwitscher, vom Blick auf die Churfirsten. «Was will man noch mehr», sagt er. Auch das Snöben ist ein Thema. Im vergangenen Winter war er fast nie auf dem Brett. Es mache ihm keinen Spass, wenn er nicht in eine Hütte gehen könne, wenn es kalt sei. Seinen runden Geburtstag, Anfang April, habe er dann aber auf der Skipiste in Davos verbracht, gesteht er. Mit seinem anderen Göttibueb. Er schwärmt vom Tag.

Die 1. Maus seit Januar, die Paul Schefer in die Falle gegangen ist. Bild: Zita Meienhofer

In Falle zehn ist die 1600. Maus. Eigentlich müsste er sie nochmals am gleichen Ort stellen. Denn sein Vater habe immer gesagt, dass sich in einem Gang immer ein Weibchen und ein Männchen befinden. Er macht es nicht, das sagt ihm sein Gespür. In der nächsten Falle: Maus Nummer 1601. Seine Tätigkeit wird von der Verwandtschaft geschätzt. Aber nicht nur. Er habe Glück, dass er so einen Götti habe, bekam sein Göttibueb auch schon von Kollegen zu hören. Paul Schefer freut sich und sagt mit einem herzhaften Lachen: «Es werden keine Kunden mehr angenommen.»

Eigentlich wollte Paul Schefer, dritter der sechs Schefer-Knaben, Landwirt werden. Sein Bruder erlernte jedoch diesen Beruf, so entschied er sich für Metzger. «Ich war früher oft beim Dorfmetzger», sagt er. Das half ihm bei der Berufswahl.

Für die Katzen hat es zu viele Mäuse

30 Mäuse in einem Tag, das war sein Rekord, am Freitag vergangener Woche. Das Wetter und die Mondkonstellation seien wohl gut gewesen. Die 25 Fallen auf dem sechs Hektaren grossen Grundstück sind nun kontrolliert, drei Mäuse gefangen. Er sagt: «Ich bin zufrieden, das ist ein guter Tag.» Fängt er keine Mäuse, dann seien wohl die Katzen schneller gewesen. Er gibt allerdings zu bedenken: «Eigentlich möged die gar nümme no.»

Den roten Anzug, den musste er einfach haben. Er stammt von einem Fahrer der Schweizer-Ski-Nationalmannschaft. Der Helm ist vom Gossauer Skifahrer Ralph Weber. Bild: PD

Seit dem 19 Lebensjahr steht Paul Schefer auf den Ski war Mitglied des Skiclubs Gossau. Mit 40 Jahren hat er auf das Snowboard gewechselt. Nach einem Testtag war er begeistert, belegte einen Kurs und wurde ein Snöber. Fegte er früher über die Halfpipe, fährt er heute nur noch die Hänge herunter. Was ihn am Snöben fasziniere? Er sagt:

«Ich habe mehr Freiheiten auf dem Brett als auf den Skiern».

Paul Schefer war es auch, der die Kinder und Jugendlichen in seinem Wohnort Lenggenwil sowie jene aus den benachbarten Dörfern für das Brett begeistern konnte. Während 16 Jahren fuhr er jeden Samstag und Sonntag mit bis zu acht Kindern zum Skilift Bömmeli und brachte ihnen das Fahren auf dem Snowboard bei.

«Absolut das beste Brett.» Er schwärmt vom Snowboard der Marke Kessler. Bild: PD

Auf einem Karton macht er seine Mäuse-Buchhaltung. Bild: Zita Meienhofer

Auf den Fotos von den Skipisten ist Paul Schefer stets in Anzügen der Skifahrer des Schweizer A-Kaders zu sehen. Die organisiert ihm ein Bekannter, der einst im C-Kader fuhr. Schöne Kleider, grelle Farben, das sei ihm wichtig, gesteht er. Wichtig ist ihm ebenfalls das Brett. Alle drei Jahre wechselt er. Zurzeit fährt er zum zweiten Mal ein Kessler-Board, «das absolut beste Brett», wie er sagt. «Ich musste es unbedingt haben.»

Zurück geht es zum Auto, wo er auf einem Karton die Mäuse-Buchhaltung aufnotiert – allerdings nicht auf direktem Weg. Er kontrolliert nochmals alle Fallen. Und siehe da: In Falle 12 ist bereits wieder eine Maus, die 1602. «Beim abendlichen Rundgang werden es wohl mehr sein», erklärt er, «denn während des Tages kommen die Füchse nicht.»