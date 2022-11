ARA Thurau: Ein finanzieller Kraftakt für intakte Ressourcen

Leitartikel Ein finanzieller Kraftakt für intakte Ressourcen Am 27. November entscheidet sich an den Urnen, ob Wil, Zuzwil, Jonschwil und Oberuzwil ihr Abwasser künftig gemeinsam mit Uzwil in einer regionalen Anlage in Niederuzwil aufbereiten. Warum die 142,4 Millionen Franken gut investiert sind. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Zuzwil ist eine der drei ARA, die zugunsten der ARA Thurau aufgehoben, beziehungsweise zurückgebaut und teilgenutzt würden. Bild: PD

Abwasser fliesst weg: über den Ausguss, die WC-Spülung, über Schächte und Abflussrinnen. Was hernach kommt – wen kümmert’s? Fragen stellen sich erst, wenn der Preis der bundesgesetzlichen Reinigungsvorgaben in barer Münze aufgerechnet wird und Investitionen in Kläranlagen nötig sind. Hat das Stimmvolk ein solches Projekt technisch, betriebswirtschaftlich und finanziell zu beurteilen, ist es gefordert. Erst recht, wenn es um ein Grossprojekt wie die geplante ARA Thurau der Gemeinden Uzwil, Wil, Oberuzwil, Jonschwil und Zuzwil geht. Demokratie kann anspruchsvoll sein.

142,4 Millionen Franken oder netto 128,9 Millionen Franken, finanziert aus Abwasser- und Anschlussgebühren: Die regionale ARA ist kein Schnäppchen. Nachdem Uzwil als Standortgemeinde mit dem Ja zur 36,8-Millionen-Franken-Beteiligung im Mai den Grundstein gelegt hat, stimmen nun am 27. November Wil (39 Mio.), Zuzwil (24,9 Mio.), Jonschwil (8,2 Mio.) und Oberuzwil (14,3 Mio.) über ihren Beitritt zum Zweckverband Thurau ab.

Wil spricht das Machtwort

Wobei der Stichentscheid bei der Stadt Wil liegt. Denn schickt das Stimmvolk die Vorlage bachab, ist die ARA Thurau vom Tisch. Viele Alternativen gibt es allerdings nicht. Wil muss die ARA mit einer vierten Reinigungsstufe ausstatten – so will es das Gesetz. Ein Nein an der Urne wäre ein Ja zum Alleingang, der laut Berechnungen über einen Zeitraum von 20 Jahren rund sechs Millionen Franken teurer käme. Dies dürfte auch mit ein Grund für das einstimmige Ja des Stadtparlaments im Juni gewesen sein.

Entspannter ist die Situation für Zuzwil und Jonschwil. Zwar besteht beiderorts Sanierungsbedarf, doch kein bundesrechtlicher Zwang. Und: Die ARA Thurau kann auch ohne deren Mitwirkung gebaut werden. Letzteres gilt auch für Oberuzwil. Die Gemeinde klärt ihr Abwasser in Uzwil.

Gute Gründe sprechen gleichwohl für eine Beteiligung der sogenannt kleinen Player. Zum einen die Elimination von Mikroverunreinigungen und zum andern die im Vergleich zum Alleingang tieferen Kosten. Denn es ist unstrittig, dass sich Grossanlagen nicht nur ökologischer, sondern auch wirtschaftlicher betreiben lassen. Dies zeigt sich auch in den für die ARA Thurau ermittelten Jahreskosten, welche für Wil 13,9 Prozent, für Jonschwil 14,2 Prozent, für Oberuzwil 12,6 Prozent und für Zuzwil gar 21,4 Prozent tiefer liegen als beim Betrieb einer eigenen Anlage.

Verantwortung für nächste Generation

Trotz der Bedeutung des Urnengangs ist die Stimmung in den Gemeinden bis dato unaufgeregt. Einzig in Zuzwil, wo die SVP mit einer Plakatkampagne gegen den Verbandsbeitritt kämpft, ist die Abstimmung öffentlich ein Thema. Die Opposition aus Kostengründen erstaunt. Umso mehr, als Zuzwil laut Berechnungen mittel- und langfristig finanziell am stärksten von einem Zusammenschluss profitieren würde.

Es ist fraglos legitim, die erhobenen Kosten kritisch zu hinterfragen. Wahrscheinlich werden sich später tatsächlich da und dort Abweichungen zeigen. Nur dürfen, bei all der Frankenspalterei, der Sanierungs- und Ausbaubedarf der ARA Zuzwil nicht bagatellisiert, die ohnehin steigenden Abwassergebühren nicht angezweifelt und die angekündigte Verdoppelung der Pro-Kopf-Abgaben für Kleinanlagen ohne vierte Reinigungsstufe nicht exkludiert werden. Schliesslich ist auch zur Kenntnis zu nehmen, dass ein nachträglicher Einkauf ins Gesamtsystem ARA Thurau richtig teuer würde.

Primär geht es aber darum, das Wesentliche nicht aus dem Blick zu verlieren. Die ARA Thurau ist eine Chance, die Abwasserreinigung regional zu stemmen. Als Zweckverband, wie er sich bei der Abfallentsorgung, im Bereich der Sicherheit oder Alterspflege seit langem bewährt. Und sie bringt der Thur einen nachhaltigen ökologischen Nutzen.

Gewiss, knapp 129 Millionen Franken sind kein Klacks, und auch für eine finanzstarke Gemeinde wie Zuzwil ist ein Anteil von 25 Millionen ein finanzieller Kraftakt. Jedoch geht es um eine Investition in die Zukunft; um ein Zeichen der Bereitschaft auch, der nächsten Generation eine tragfähige Infrastruktur, vor allem aber eine möglichst intakte Natur zu hinterlassen.

