Der Ebnat-Kappeler Nils Grob versucht sich als Sechskämpfer

Leichtathletik Premiere nach Hürden-Bronze: Nils Grob versucht sich an der Schweizer Meisterschaft als Sechskämpfer Der U16-Leichtathlet krönte seine Saison mit einer Bronzemedaille und einer persönlichen Bestzeit über 100-m-Hürden. Für die Schweizer Meisterschaft in Hochdorf setzt er sich ein neues Ziel: den Sechskampf. Dieser stellt ihn vor eine besondere Herausforderung. Urs Huwyler 22.09.2021, 12.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der junge Leichtathlet Nils Grob gewann mit persönlicher Bestzeit über 100-m-Hürden Bronze an der Schweizer Meisterschaft. Bild: Urs Huwyler

Persönliche Bestzeit im Vorlauf in 13,93 Sekunden, noch ein Zehntel schneller im Final: Nils Grob aus Ebnat-Kappel sprintete an der Schweizer Meisterschaft des Leichtathletik-Nachwuchses in Winterthur über die 100-m-Hürden zu Bronze. «Dabei bin ich über 100 m nicht schnell. Wahrscheinlich stimmt bei mir die Technik über die Hürden», versucht der Oberstufenschüler seinen Exploit zu begründen.

Nun ist es nicht so, dass der TV Peterzell und die Leichtathletikschule Toggenburg unter der sportlichen Leitung des Ex-Bobfahrers Beat Hefti als Hürden-Hochburg bekannt wären. Er habe einfach Spass an dieser Disziplin, sich an einem regionalen Meeting als Hürden-Sprinter versucht und dabei einen national hoch eingestuften Athleten hinter sich gelassen. Wieso also gerade aus rennen, wenn es auch über Hindernisse passt? Bronze an der U16-Schweizer-Meisterschaft ist daraus geworden.

Auf den Hürdenlauf spezialisieren möchte sich Nils Grob trotzdem (noch?) nicht. Schliesslich springt er ebenso gerne hoch und weit. Für einen 14-Jährigen sind die persönlichen Rekorde mit 1,80 m nach oben und 6,25 m nach vorne mehr als ansehnlich. Riecht wie bei den aktuellen Vereins-Leadern David Tschofen oder Matthias Knöpfel nach Mehrkampf. Allerdings mit einer Einschränkung, wie der angehende Automatiker lachend sagt:

«Alles über 200 Meter ist für mich zu weit.»

Mittelstreckenlauf ist Kopfsache

Wenn er im Bett liege und sich vorstelle, am Schluss eines Zehnkampfs noch 1500 Meter rennen zu müssen, «lösche» es ihm fast ab. Und abends noch eine Jogging-Runde zu drehen, statt sich zu erholen, eher nein. Trainingskollege Leandro kann die Selbsteinschätzung von Nils nur bestätigen. Er selbst sieht sich eher als leichtathletischer Downhill-Biker. Beide erwecken nicht den Eindruck von einseitig gepolten Leistungssportlern.

Trotzdem, der Mehrkampf bleibt die athletische Königsdisziplin. Ein Versuch, sich als Allrounder zu beweisen, steht für Nils Grob am kommenden Wochenende an den nationalen Titelkämpfen der U16 in Hochdorf bevor. «Es wird mein erster Sechskampf sein. Eine konkrete Zielsetzung habe ich deshalb nicht. Einfach den 1000er zum Schluss überstehen und dann sehen, was raus kommt.»

Der Hochsprung gehört mit einer Bestleistung von 1,80 m zu den Spezialdisziplinen von Nils Grob. Bild: Urs Huwyler

Gestartet wird der Titelkampf über die Hürden, dann folgt der Hochsprung. In Normalform sollte Nils Grob, der frühere Fussballer, im Spitzenfeld dabei sein. Kugelstossen dürfte halbwegs passen, Diskuswerfen könnte wegen des minimalen Trainings problematischer werden, der Weitsprung müsste wieder mehr Punkte einbringen. Und dann wird neben den Beinen der Kopf gefordert sein. Zweieinhalb Runden auf der 400-m-Laufbahn in Hochdorf stehen an. Der Gesichtsausdruck des Anti-Mittelstreckenläufers sagt beim Gedanken daran alles.

Ein weiteres Jahr bei den U16

Insgesamt dürfte der Wettkampf rund zehn Stunden dauern. Auch dies wird für den jungen Mann, der als weiteres Hobby mit einer eigenen Ausrüstung gerne Tiere, speziell Katzen, und Landschaften fotografiert, eine neue, bleibende Erfahrung sein. Irgendwann könnte der Trend doch in Richtung Spezialisierung, Konzentration auf eine bis zwei Disziplinen ausgerichtet sein.

«Ich kann noch ein Jahr bei den U16 starten. Dann bleibt es nächste Saison wie bisher. Ich habe also noch etwas Zeit.»

Könnte er sich eine Disziplinen-Kombination zusammenstellen, würde er einen Fünfkampf mit Hürden, Weit- und Hochsprung, Kugel und/oder Diskus/Speer kreieren. «Da wären Sprint, Sprung und Wurf kombiniert. Aber mein Wunsch lässt sich kaum realisieren», ist sich Nils Grob bewusst. Also doch zum Dessert jeweils ein (für ihn) Langstreckenlauf.