Leichtathletik Lia Thalmann vom KTV Wil läuft an den U18 Europa Meisterschaften in Jerusalem zu neuer persönlicher Bestzeit Nach starken Resultaten bei den Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften der Elite vor eineinhalb Wochen ging es für die 17-jährige Lia Thalmann direkt weiter. An der U18-EM in Jerusalem schaffte sie es zwar nicht in den Final, stellte mit 11,76 Sekunden aber eine neue persönliche Bestzeit auf. 06.07.2022, 16.15 Uhr

Lia Thalmann (ganz links) nahm an der U18-EM neben dem 100-Meter-Sprint auch an der Schweizer Relay Staffel teil. Bild: PD

Lia Thalmann vom KTV Wil durfte vom 4.- 7. Juli erstmals an einer U18-EM starten. Die Grossveranstaltung fand in Israel, Jerusalem statt. Von Swiss Athletics hat Lia Thalmann die definitive Selektionszusage eine Woche vor dem Event erhalten. Sie konnte die Qualifikationslimite über 100 Meter von 12.25 Sekunden in dieser Saison unterbieten und hat sich am wichtigsten Selektionswettkampf Mitte Juni in Thun als Siegerin klar und deutlich als Nummer eins der Schweiz empfohlen, wie ihr Trainer Philipp Engeler vom KTV Wil Leichtathletik in einem Medientext schreibt.