Leichtathletik Chiara Scherrer jagt Schweizerrekord: Bütschwilerin will Walliserin entthronen Am Samstag möchte die Bütschwilerin Chiara Scherrer auf den Strassen von Lausanne den bisherigen Schweizer Rekord über die Fünf-Kilometer-Distanz unterbieten. Beat Lanzendorfer 03.05.2022, 15.00 Uhr

Chiara Scherrer bei ihrem Rennen im Februar in Payerne. Bild: PD

Wer Lausanne kennt, weiss, dass die Innenstadt topografisch anspruchsvoll ist. Trotzdem haben die Organisatoren des Laufevents «20 Kilometer von Lausanne» vom nächsten Sonntag einen Weg gefunden, tags zuvor für Chiara Scherrer eine flache Strecke herzurichten, damit die Toggenburgerin die Möglichkeit erhält, den Schweizerrekord über die fünf Kilometer zu verbessern. Auch deshalb findet das Rennen unten am Genfersee in der Nähe der Leichtathletik-Anlage statt.

Eine Walliserin hält den Schweizerrekord

Der Schweizerrekord über fünf Kilometer steht zurzeit bei 16 Minuten und 29 Sekunden. Gehalten wird er von der 21-jährigen Walliserin Agnès McTighe. Dazu Chiara Scherrer: «Ich traue mir eine Verbesserung dieser Zeit durchaus zu.»

Zum Vergleich: Bei ihrem diesjährigen Sieg am 19. Februar beim Bremgarter Reusslauf über elf Kilometer benötigte sie für die 5-Kilometer-Durchgangszeit 16 Minuten und 30 Sekunden. Eine Woche später lief sie in Payerne über die zehn Kilometer als Erste ins Ziel. Ihre Zeit: 32 Minuten und 21 Sekunden. Dabei legte sie die ersten fünf Kilometer in 16 Minuten und 16 Sekunden zurück.

Afrikanerinnen sorgen für das Tempo

«Das wird schon speziell für mich. Ich finde es aber super von den Organisatoren, dass sie mir diese Gelegenheit bieten.» Verläuft alles nach ihren Plänen, strebt Chiara Scherrer eine Zeit unter 16 Minuten an. Das sei aus ihrer Sicht möglich, weil die 5-Kilometer-Strecke wenig angeboten werde und die Verbesserung der bisherigen Rekordzeit kein Ding der Unmöglichkeit sei.

Mittlerweile ist auch durchgesickert, dass mehrere schnelle Kenianerinnen und Äthiopierinnen mit der Toggenburgerin das Rennen aufnehmen. Helen Bekele Tola (ETH), Cynthia Kosgei (KEN), Genet Abdurkadir (ETH) und Demitu Hawas (ETH) dürften dazu beitragen, dass nicht gebummelt wird und das Ziel Schweizerrekord für Chiara Scherrer in Reichweite liegt.