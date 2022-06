Lenggenwil: Die 5. Klasse sucht ihre neue Lehrerin mit Video

Lehrermangel Weil sich niemand bewirbt: Nun sucht eine Lenggenwiler Schulklasse mit einem Video eine neue Lehrerin Wer nach den Sommerferien vor der Tafel stehen wird, wissen die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse der Primarschule Lenggenwil noch nicht. Darum haben sie bei der Rekrutierung die Initiative ergriffen. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 27.06.2022, 17.30 Uhr

Im Video stellen die Schülerinnen und Schüler der potenziellen Lehrperson ihre Lieblingsplätze an der Schule vor. Standbild: PD

Die Schulhaustüre öffnet sich, ein Schüler kommt heraus. «Sind Sie interessiert?», fragt er in die Kamera. Die Türe schliesst und öffnet sich wieder. Der nächste Schüler sagt: «Dann melden Sie sich bei Frau Fust.»

Es ist die Schlussszene eines eineinhalbminütigen Videos, mit dem die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler der Primarschule Lenggenwil eine neue Lehrperson für das nächste Schuljahr suchen. Die bisherige Lehrerin der Doppelklasse mit 5. und 6. Klasse hat im April aus privaten Gründen gekündigt.

Die Initiative für den bewegten Bewerbungsaufruf kam von den Schülerinnen und Schülern selbst. Quelle: PD

Seither sucht die Primarschule Lenggenwil eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger – bislang vergeblich. Wenn in zwei Wochen die Sommerferien anfangen, werden die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich noch nicht wissen, wer sie im August in der 6. Klasse begrüssen wird.

Im Frühling hat die im Video genannte Corinne Fust, Schulleiterin der Primarschule Lenggenwil, die vakante Stelle auf diversen Jobplattformen für Lehrerinnen und Lehrer ausgeschrieben. Bis heute habe sie jedoch keine einzige Bewerbung erhalten. Auch Lehrkräfte, die in Lenggenwil schon eine Stellvertretung gemacht haben, hätten für eine Festanstellung abgesagt.

PH-Absolventinnen und -Absolventen haben ihre Stellen schon

An fehlender Attraktivität der «gemütlichen Landschule», wie sie Schulratspräsidentin Fabienne Stähelin in ihrem Facebook-Eintrag zum Video nennt, liege es nicht. «Wir sind eine kleine Schule mit kleinem Team. Problemklassen haben wir keine», sagt Corinne Fust.

Das Problem liege anderswo. «Im Frühling haben die meisten Abgängerinnen und Abgänger der Pädagogischen Hochschule ihre Stellen bereits», sagt Corinne Fust. Das gelte auch für Lehrerinnen und Lehrer, die die Schule wechseln wollen. Diese würden ihre Entscheidung meist früher im Schuljahr treffen – und bei den vielen offenen Stellen schnell etwas finden.

Zudem hätten auch viele andere Schulen Mühe, Lehrpersonen zu finden. Ein Beispiel dafür ist die Primarschule Dietschwil, deren Mittelstufenklassen ab dem kommenden Schuljahr in Kirchberg beschult werden, weil sich keine Lehrperson fand. So weit wird es in Lenggenwil nicht kommen. «Für den Fall, dass wir niemanden finden, haben wir eine interne Lösung vorbereitet, hinter der alle Beteiligten stehen können», sagt Corinne Fust.

Die Initiative kam aus der Klasse

Noch hofft die Schulleiterin, dass sich schon auf das kommende Schuljahr hin eine Lehrperson für eine Festanstellung in Lenggenwil entscheidet – auch dank des Videos, das nun in verschiedenen sozialen Netzwerken geteilt wird. Corinne Fust ist es wichtig, die Initiative der Schülerinnen und Schüler zu betonen, die hinter dem Video steht:

«Irgendwann haben die Schülerinnen und Schüler gefragt, ob sie selbst etwas unternehmen könnten, um eine Lehrerin oder einen Lehrer zu finden.»

Das Video produzierten die Schülerinnen und Schüler mit einem Lehrer. Bevor es auf verschiedenen Plattformen aufgeschaltet wurde, habe sie das Einverständnis aller Eltern eingeholt, sagt Corinne Fust. «Die Eltern haben die Idee von Anfang an unterstützt.»

In den weiteren Szenen des Videos nehmen die Schulkinder die potenziellen Interessentinnen und Interessenten mit zu ihren Lieblingsplätzen an der Schule: auf die Fussballwiese, auf den Pausenplatz, wo Völkerball gespielt und an der Freiluftreckstange geturnt wird.

An jedem Schauplatz löst sich eine Schülerin oder ein Schüler aus der Gruppe, rennt zur Kamera und erzählt etwas über die Klasse. Zum Schluss stellen sich die 13 angehenden Sechstklässlerinnen und Sechstklässler zum Gruppenbild. In die Kamera winkend, sagen sie im Chor: «Wir freuen uns auf Sie.»

