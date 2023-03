In Wil werden mit Videos Lehrpersonen gesucht

Lehrermangel Mit Videos auf Social Media auf der Suche nach 25 Lehrerinnen und Lehrer: Wil steckt mitten in der Personalsuche für das neue Schuljahr Noch bevor alle Kündigungen eingereicht sind, startet bereits die Suche nach Lehrpersonen für das neue Schuljahr. Dies auf einem ausgetrockneten Arbeitsmarkt. Die Stadt Wil möchte deshalb mit Videos auf sich aufmerksam machen. Auch Stellen für Schulleitende sind offen. Diese seien besonders schwierig zu besetzen. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In einem Video auf Instagram suchen Schülerinnen und Schüler der Primarschule Lindenhof nach einer neuen Lehrperson. Bild: Screenshot

«Wir suchen dich.» In einem Video auf den Sozialen Medien suchen Wiler Schülerinnen und Schüler nach einer neuen Lehrperson. Die Kinder zeigen ihr Klassenzimmer, lösen Aufgaben an der Wandtafel und spielen auf dem Pausenplatz. Mit dem Kurzvideo sucht die Primarschule Lindenhof Lehrerinnen oder Lehrer für zwei 3. Klassen. Auch schulübergreifend macht die Stadt Wil mit einem Kurzvideo auf Instagram auf die offenen Stellen aufmerksam.

Jigme Shitsetsang, Wiler Stadtrat und Departementsvorsteher von Bildung und Sport. Bild: Benjamin Manser

Die sozialen Kanäle nutze man für die Lehrpersonensuche schon länger, sagt Jigme Shitsetsang, Departementsvorsteher von Bildung und Sport. Seit kurzem würde man nun auch Videos produzieren. «Wir versuchen, nicht nur über klassische Wege neues Lehrpersonal zu finden, sondern die Möglichkeiten, die wir haben, auszuschöpfen.» Die Initiativen für Videos würden in den einzelnen Schuleinheiten wie auch übergeordnet durch das Departement Bildung und Sport laufen.

Schon frühzeitig mit der Suche beginnen

Die Stadt Wil steckt schon mitten in der Suche nach neuen Lehrpersonen für das Schuljahr 2023/24. Dies obwohl noch bis Ende April Kündigungen eingereicht werden können. 25 Lehrpersonen zu unterschiedlichen Pensen werden aktuell gesucht – zwei davon noch für das aktuelle Schuljahr. Auch zwei Schulleiterstellen sind offen.

Die Lehrpersonen würden ihre Kündigungen meist schon früh mitteilen, sagt Shitsetsang. «Darüber sind wir froh. So bleibt uns genug Zeit für die Suche nach neuen Lehrpersonen.» Und diese ist mit dem Lehrpersonenmangel, der schon länger bekannt ist, nicht leicht. Shitsetsang sagt: «Es ist sehr aufwendig geworden, die Stellen zu besetzen.» Die Situation sei angespannt.

«Es hat zu wenige Lehrpersonen und dieser Umstand lässt sich nicht einfach mit kurzfristigen Massnahmen beheben», sagt der Stadtrat. Man versuche nebst den Kurzvideos auch damit zu punkten, dass die Wiler Schulen ausreichend Ressourcen wie beispielsweise für Klassenassistenzen bieten. Aber auch das sei nicht immer einfach. Zurzeit würden weitere Massnahmen geprüft, so Shitsetsang.

Fast noch schwieriger als Lehrpersonen zu finden, sei es, die Schulleitungen zu besetzen. «Der Markt ist extrem ausgetrocknet – gesamtschweizerisch», sagt Shitsetsang. «Das macht schon Sorgen.» Auch hier sei man froh, wenn man möglichst viel Zeit habe, eine Nachfolge zu finden. Seitens des Kantons ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die sich der Problematik des Fachkräftemangels in der Schule annimmt.

Aufwand schreckt junge Leute ab

Dass es schwierig ist, gut ausgebildete Schulleiterinnen und Schulleiter zu finden, bestätigt auch Freddy Noser, Schulleiter der Oberstufe Sproochbrugg in Zuckenriet und Präsident des Verbands für Schulleiterinnen und Schulleiter St.Gallen. Doch es sei kein neues Problem. Der Mangel bestehe schon seit fast zehn Jahren.

Freddy Noser, Schulleiter der Oberstufe Sproochbrugg und Präsident des Verbands für Schulleiterinnen und Schulleiter St.Gallen Bild: PD

Ein Grund für den Mangel sieht Noser in der anspruchsvollen Aufgabe. «Viele Schulleitende hören nach einer gewisser Zeit auf, weil der Aufwand enorm gross ist.» Junge Leute würde dies teilweise auch abschrecken. Zudem würden Schulleiterinnen und Schulleiter auch abwandern. «Schulleitende mit breiter Erfahrung sind auch für die Privatwirtschaft attraktiv.»

Dann ist da noch die Pensionierungswelle. Vor rund 20 Jahren wurde die Schulleitung obligatorisch eingeführt. «Nun kommen viele Schulleitende, die damals begonnen haben, ins Pensionsalter.» Diese Gründe würden zu dem aktuell ausgetrockneten Markt führen.

Hürden in der Weiterbildung abbauen

Doch man ist daran, etwas zu unternehmen. «Wir sind im regen Austausch mit den Ausbildungsstätten der Ostschweiz», sagt Noser. Man versuche, Hürden abzubauen. Um eine Weiterbildung für die Schulleitung zu absolvieren, brauche man zum Beispiel bereits eine Anstellung in einer solchen Position. «Das zu finden, ist sehr schwierig.» Deshalb möchte man diese Anforderung abschaffen, wie es auch in anderen Kantonen der Fall ist.

Zudem sei die Weiterbildung zum Schulleiter oder zur Schulleiterin auf der Zertifikatsstufe CAS zu kurz. Es brauche eine höhere Zertifikatsstufe oder gar einen Master, findet Noser. «Die Leute brauchen mehr Wissen als noch vor 15 Jahren.» Der Beruf sei anspruchsvoller geworden, es stünden Aufgaben im Personalbereich, in der Schulentwicklung, den Finanzen sowie rechtliche Fragen an. Auch hier arbeite man an Anpassungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen