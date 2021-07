Bestnoten für Toggenburger Junglandwirte

Lehrabschluss Zwei Toggenburger Junglandwirte schliessen ihre Lehre mit Note 5,8 ab Die Landwirtinnen und Landwirte EFZ feierten im BZB Rheinhof in Salez ihren Lehrabschluss. Ein Lernender aus Lütisburg sowie ein Absolvent aus Kirchberg schlossen mit einem Notendurchschnitt von 5,8 ab. Ramona Riederer 09.07.2021, 08.40 Uhr

Im Abschlusszeugnis des Lütisburgers Andreas Helg steht die Note 5,85. Bild: PD

Für die Lehrlinge des Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen ist die Diplomfeier im Rheinhof Salez ein grosser Tag. In festlichem Rahmen stossen die Absolventinnen und Absolventen jeweils mit Lehrpersonen, Prüfungsexperten, Freunden und Familie auf ihren Erfolg an, bevor es heisst sich von den Schulkameraden zu verabschieden und einen neuen Berufsabschnitt zu beginnen.

Aus bekannten Gründen konnte die Diplomfeier jedoch nicht im gewohnten Rahmen abgehalten werden. Die rund 100 Absolventinnen und Absolventen feierten in vier Etappen und ohne ihre Angehörigen: Die Agrarpraktiker EBA und die EFZ Nachholbildung im Berufszentrum Mattenhof in Flawil und die Landwirtinnen und Landwirte EFZ in zwei Gruppen im BZB Rheinhof in Salez.

Diplomfeier im kleinen Rahmen

Fesch gekleidet und mit erwartungsvollen Augen warteten die Absolventen auf ihr Fähigkeitszeugnisse, welches ihnen vom Prüfungsleiter Sepp Gall und ihrer Klassenlehrkraft übergeben wurde. Von den 109 Kandidaten, die zum Qualifikationsverfahren angetreten waren, haben 101 die Prüfung bestanden.

Adrian Hui aus Kirchberg schloss die Lehre mit einem Schnitt von 5,8 ab. Bild: PD

Während das Resultat bei einigen gerade noch gereicht hat, erreichten andere Höchstwerte: Allen voran Brigitte Koster aus Appenzell mit dem Bestresultat von 5.9. Den zweiten und dritten Platz belegen zwei Junglandwirte aus dem Toggenburg: Mit einem Notendurchschnitt von 5.85 liegt Andreas Helg aus Lütisburg auf dem zweiten Platz, gefolgt von Adrian Hui aus Kirchberg, mit einem Resultat von 5.8.