Lebenserfahrung der Alten nutzen: Der Wiler SVP-Stadtparlamentarier Erwin Böhi regt zur Schaffung eines Seniorenrats an

Eine wichtige Gruppe von Wilerinnen und Wiler sei bisher, was Partizipation angeht, vernachlässigt worden, findet Stadtparlamentarier Erwin Böhi. In einer Interpellation macht er einen Vorschlag, um dem entgegenzuwirken: ein Seniorenrat, in dem ältere Menschen für ihre Bedürfnisse einstehen können.