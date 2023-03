Unternehmen aus Wil machen beim Leader Digital Award mit

Digitalisierung Ein Reinigungsroboter, eine Hauseigentums-App und künstlich intelligente Mitarbeitende: Fünf Unternehmen aus der Region Wil machen beim Leader Digital Award mit Um das beste Digitalprojekt zu küren, wird am 4. Mai der «Leader Digital Award» in St. Gallen durchgeführt. Auch Firmen aus Wil und Umgebung machen mit – eine Übersicht über die Teilnehmenden und ihre Projekte. Fiorella Koch 02.03.2023, 12.00 Uhr

Der Leader Digital Award wird zum dritten Mal durchgeführt. Er hat 2021 zum letzten Mal stattgefunden. Bild: PD

Die digitale Revolution schreitet auch in der Region Wil voran – das beweisen fünf Unternehmen und Start-ups aus Eschlikon, Bronschhofen, Oberuzwil und Lenggenwil, die ihre Projekte für den Leader Digital Award eingereicht haben. Am 4. Mai können sie sich mit den besten Unternehmen der Ostschweiz in digitaler Excellenz messen. Eine Jury mit prominenten Ostschweizer Persönlichkeiten wird unter den 43 Teilnehmern das vorbildlichste Digitalprojekt küren. Der vom Ostschweizer Wirtschaftsmagazin «Leader» organisierte Award wird an einem Galaabend im Einstein Congress in St. Gallen verliehen.