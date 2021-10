Andrea Häusler 27.10.2021, 11.28 Uhr

"Fasnacht ohne Guggenmusik ist wie ein Herbst ohne Farben", findet der Präsident der Wyssbach Geischter, Andy Flück.

Andy Flütsch ist Gugger mit Leib und Seele. Immer noch. Da ist keine Spur von Überdruss, obwohl er bereits seit fast vierzig Jahren allfasnächtlich ins Kostüm steigt, mottokonforme Schminke aufträgt, die Posaune fasst, um musizierend durch die Strassen und Beizen zu ziehen. Vierzigjährig - so alt sind die Flawiler Wyssbachgeister im übernächsten Jahr. «Den Geburtstag wollen wir unbedingt noch aktiv erleben», sagt deren Präsident. Ob dies gelingt, ist hingegen alles andere als sicher. Denn der Flawiler Guggenmusik geht es wie vielen Ostschweizer Fasnachtsformationen: Der Mitgliederbestand schwindet und die personellen Verluste können nicht aufgefangen werden. Für zahlreiche Guggenmusiken bedeutete dies bereits das Aus.

Das Problem der sinkenden Mitgliederzahlen ist nicht neu, sagt Andy Flütsch. Die Coronapandemie und deren Auswirkungen auf die diesjährige Fasnacht hätten den Trend aber verstärkt. "Bei einer Formationsgrösse von 13 Musikantinnen und Musikanten ist der Austritt zweier Mitglieder einschneidend", macht Flütsch deutlich. Gleichzeitig falle aktuell eine Guggerin schwangerschaftsbedingt aus. "Jetzt muss nur noch jemand krank werden, dann wird's schwierig."

Welche ideale Grösse schwebt Andy Flütsch denn vor? "20 bis 25 wären perfekt, auch für die Umzüge", sagt er, räumt aber ein: "Wir haben kein Minimum festgelegt. Wir machen weiter, solange es einigermassen gut tönt." Man wolle sich ja nicht mit nahezu professionellen Guggenmusiken messen, mit Formationen, wie sie beispielsweise in Luzern oder Basel anzutreffen sind, Dies setzte Musikantinnen und Musikanten aus Musikvereinen voraus, die ihre Instrumente beherrschen und ganzjährig proben. Davon haben wir gerade eine Person. Hinzu kommt die Instrumentalisierung: "Wir spielen Trompete, Posaune und Schlagzeug - das schränkt natürlich die Stückwahl ein, Und wir können meist nur einstimmig spielen, obwohl die mehrstimmigkeit für Kompositionen eigentlich. Dafür können wir, aufgrund unserer bescheidenen Grösse, Beziezen besuchen und gehören nicht zu den LAutesten.

"Bei uns kann jede Frau und jedermann einsteigen, der Lust hat und bereit ist, die vier bis sechs intensiven Fasnachtswochen zu leisten. Und selbstverständlich die Proben zu besuchen. Diese starten jeweils nach den Sommerferien und finden, bis zum Fasnachtsbeginn, jeweils am Dienstagabend statt. Vorkenntnisse sind natürlich von Vorteil, aber nicht Voraussetzung. Flück sagt:

Wer seiner Posaune einige Töne zu entlocken vermag, kann bereits mehr als ich konnte, als ich vom Schlagzeug aufs Blasinstrument wechselte.

Die Wyssbach Geischter verfügen über ein Grundrepertoir. Dazu kommen pro Jahr - je nachdem, wie schwierig sie einzustudieren sind - ein oder zwei neue Stücke. Gesucht werden übrigens primär neue Bläserinnen und Bläser. "Beim Schlagzeug sind wir gut dotiert, sagt Andy Flück.

Kein Dauerengagement

15 bis 25 Auftritte bestreiten die Wyssbach Geischter jeweils in den vergangenen Jahren. Verteilt über fünf bis sechs Wochen. Das sind, im Vergleich zu früher, als die Beizenfasnacht noch florierte und die Flawiler Guggenmusik über 30 Mal auf Tour lockte, eher wenig. Dennoch: So viel zeitliches Engagement setzt eingefleischte Fasnächtler voraus. Deshalb wurde vor einiger Zeit das Konzept "Freizeitgugger" lanciert und umgesetzt. Dieses richtet sich insbesondere an Fasnachtsbegeisterte, die ein Instrument spielen und in der Lage sind, in kurzer Zeit ein Stück einzuüben. Diese sind dann nicht die ganze Fasnacht mit unterwegs, sondern unerstützen die Guggenmusik in der intensivsten Zeit. "Die Hoffnung besteht natürlich, diese irgendwann, wenn es das berufliche und/oder familiäre Engagement erlaubt, als Vereinsmitglieder zu gewinnen. Die Mitgliedschaft kostet übrigens 60 Franken.

Lottomatch als Haupteinnahmequelle

Über die Jahresbeiträge der Mitglieder hinaus finanzieren sich die Wyssenbach Geischter zu einem wichtigen Teil über den Lottomatch. Dieser findet heuer am 6. November im Restaurant Rebstock in Alterschwil statt. Eine gute Gelegenheit, sich über das Spiel hinaus, um eine Mitgliedschaft zu bewerben. Eine weitere Möglichkeit dazu ist die telefonische Anmeldung bei Andy Flütsch unter 079 296 28 43.