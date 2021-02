Landwirtschaft «Das drückt auf unseren eigenen Milchpreis»: Toggenburger Milchbauern sind empört, dass eine Rheintaler Käserei Milch aus Deutschland importieren will Eine Rheintaler Käserei möchte die Billig-Milch dafür verwenden, Halbhartkäse für deutsche Discounter herzustellen. Milchproduzenten fürchten, dass dies den nationalen Markt schädigen könnte. Enrico Kampmann 16.02.2021, 17.25 Uhr

Urs Werder mit einer seiner Kühe auf seinem Hof in Ganterschwil. Bild: TVO

Das Vorhaben Rheintaler Imlig Käserei Oberriet AG sorgt für Empörung bei den Toggenburger Milchbauern. Sie hat im Dezember ein Gesuch bei der Eidgenössischen Zollverwaltung eingereicht, um drei Millionen Liter Milch aus Deutschland zu importieren und damit Halbhartkäse für deutsche Discounter herzustellen. Das, obwohl in der Schweiz Milch im Überfluss zu haben wäre. Da Milch in der Schweiz jedoch unter Grenzschutz steht, muss die Eidgenössische Zollverwaltung für den Import von ausländischer Milch zuerst noch grünes Licht geben.

Die Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost (VMMO), welche die Interessen der Ostschweizer Milchproduzenten vertritt, macht Druck, dass der Zoll das Gesuch ablehnt. Milchimporte seien «ein absolutes No-Go», schreibt Markus Berner, Geschäftsführer der VMMO in einer Medienmitteilung. «Verarbeiter, die es bevorzugen, Milch zu importieren, anstatt den Schweizer Produzenten marktübliche Preise zu bezahlen, wollen die tägliche Arbeit unserer heimischen Landwirtschaft nicht honorieren.»

Ausländische Milch würde auf den Preis drücken

Urs Werder teilt die Meinung der VMMO. Er produziert in Ganterschwil Biomilch für Appenzellerkäse und ist Präsident der Branchenorganisation Butter (BOB). Er sagt:

«Für mich als Milchproduzent ist das nicht akzeptabel.»

Man könne keine Milch aus dem Ausland einführen, da man hierzulande genug davon hätte. «Das drückt auf unseren eigenen Milchpreis.»

Es gebe viele Milchbauern im Toggenburg, sagt Werder. Die Milchproduktion sei die Haupteinnahmequelle der Bauern in der Region. Doch die Milchpreise in der Schweiz deckten schon heute die Kosten nicht, sagt Werder. Hochgerechnet liege der Stundenlohn eines Milchbauers bei etwa 15 Franken. Die Margen seien tief, in anderen landwirtschaftlichen Bereichen lasse sich mehr verdienen. Deswegen würden sich auch immer mehr Milchbauern aus dem Geschäft zurückziehen. 2019 gaben 520 Betriebe die Produktion auf, letztes Jahr seien es 652 gewesen, sagt Werder.

Da dadurch insgesamt weniger Milch produziert würde, seien die Milchpreise in den letzten Monaten leicht angestiegen – um etwa zwei Rappen pro Kilogramm. Werder vermutet, dass die Imlig Käserei Oberriet deswegen nach billigeren Alternativen gesucht habe.

«Sobald die Milchpreise für einmal ein kleines bisschen anziehen, gehen die Käsereien gleich im Ausland schauen.»

Werder produziert Biomilch. Diese verkaufe er für 85 Rappen den Liter, konventionelle Milch koste rund 60 Rappen den Liter. In Deutschland bekäme man diese rund 30 Prozent günstiger, also für etwa 40 Rappen den Liter, sagt Werder. Doch müsse man hierzulande in der Produktion viel höhere Standards erfüllen, die die Produktionskosten steigern würden. Insbesondere in der Tierhaltung.

Verwässerung der Swissness

Andreas Widmer, Geschäftsführer Bauernverband St. Gallen. Bild: PD

Der Geschäftsführer des kantonalen Bauernverbandes Andreas Widmer aus Mosnang bestätigt: «Es gibt grundsätzlich genug Milch in der Schweiz. Importe sind deshalb nicht nötig.» Es sei natürlich legitim, wenn ein Unternehmen eine Anfrage für Milchimporte mache, wenn es glaube, mehr Käse produzieren und exportieren zu können, räumt Widmer ein.

Dennoch sieht Widmer Milchimporte sehr kritisch. Seine Hauptsorge ist die Verwässerung der Swissness, wenn Schweizer Käse mit ausländischer Milch produziert werde, die von mit ausländischen Rohstoffen gefütterten Kühen stamme.

Das sieht Berner von der VMMO genauso. Käse sei das wichtigste Produkt der Schweizer Milchwirtschaft. «2019 sind 44.5% der Milch zu Käse verarbeitet worden, 39% der Schweizer Käseproduktion wurde exportiert.» Schweizer Käse habe dank der ausserordentlichen Qualität sowie der professionellen Marktbearbeitung weltweit ein sehr gutes Image und positioniere sich in den Exportmärkten preislich im oberen Segment. Berner ergänzt:

«Es ist inakzeptabel, wenn nun eine Schweizer Käserei durch die Verarbeitung von Importmilch unsere Käseexporte direkt konkurrenziert.»

Es sei geradezu widersprüchlich, wenn man sich bewusst mache, dass sich der Schweizer Käse einerseits auch dank durch den Bund kofinanzierter Massnahmen im Ausland als hochwertiges Produkt etablieren konnte und nun andererseits eine andere Bundesbehörde dem Import von drei Millionen Liter Milch zustimmen solle.

«Es würde weiteren Importen Tür und Tor öffnen»

Werder und die VMMO sind sich einig: Wenn die Zollbehörde dem Gesuch stattgibt, würden andere Käsereien dem Beispiel der Imlig Käserei bald folgen. «Sollte das Importgesuch durch die Eidgenössische Zollverwaltung bewilligt werden, schafft die Behörde ein Präjudiz, welches weiteren Importen Tür und Tor öffnet», sagt die VMMO. Werder ergänzt:

«Wenn wir unsere Milch für 40 Rappen den Liter verkaufen müssten, um mit dem Angeboten aus dem Ausland mitzuhalten, könnten wir nicht mehr davon leben.»

Wenn man die Schweizer Standards einhalten wolle, könne man damit nicht mehr rentabel Milch produzieren.

Doch Werder ist zuversichtlich. Er geht davon aus, dass die Zollbehörde das Gesuch ablehnen wird. Laut dem Grenzschutz dürfe erst dann Milch importiert werden, wenn diese in der Schweiz Mangelware ist. Und

davon – hier sind sich alle einig – gibt es hierzulande mehr als genug.