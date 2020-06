Punktlandung beim Umsatz: Landi Oberbühren trotzt der Coronakrise Die Landi Oberbüren AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. Beim Umsatz wurde eine «Punktlandung» erzielt. Philipp Stutz 19.06.2020, 18.03 Uhr

Die neue Verwaltungsratspräsidentin Claudia Heer mit den neuen Verwaltungsräten Martin Fürer (links) und Matthias Krucker. Bild: PD

Die Landi Oberbüren AG erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 8,4 Millionen Franken. Damit wurde das Budgetziel zu 99,45Prozent erreicht. Etwas über 4 Millionen entfielen auf den Laden, 2,8 Millionen auf den Agrobereich und 1,5 Millionen auf Brenn- und Treibstoffe. Laut dem abtretenden Verwaltungsratspräsidenten Jürg Labhart bedeutet dies eine «Punktlandung». Durch straffes Kostenmanagement sei wiederum ein erfreuliches Jahresergebnis erzielt worden.

Frau präsidiert neu den Verwaltungsrat Willi Bischofberger und Präsident Jürg Labhart traten aus dem Verwaltungsrat zurück. Mit Martin Fürer und Matthias Krucker konnten zwei neue Kandidaten gefunden werden, die auch gewählt wurden. «Beide verfügen über einen landwirtschaftlichen Bezug und ergänzen den Verwaltungsrat ideal», heisst es im Geschäftsbericht. Die bisherigen Verwaltungsräte Claudia Heer, Adrian Randegger und Thomas Wallner wurden wiedergewählt. Als neue Präsidentin des Verwaltungsrates wurde Claudia Heer bestimmt. Als Finanzfachfrau habe sie sich in den letzten Jahren gut in den Verwaltungsrat eingebracht und wertvolle Arbeit geleistet. «Wie andere Landi finden wir es toll, auch einmal über eine Frau in dieser Position zu verfügen», heisst es im Geschäftsbericht weiter. (stu)



Der Jahresgewinn 2019 beträgt 86 674 Franken. Die Aktionäre beschlossen auf Antrag des Verwaltungsrates, eine Dividende von 3 Prozent auszurichten. Die ordentliche Generalversammlung wurde auf Grund der Covid-19-Verordnung schriftlich durchgeführt. Es waren 4657 Aktienstimmen eingegangen. Sämtliche Anträge wurden gutgeheissen.

Abweichungen innerhalb der Geschäftsbereiche

Innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche wurden wie immer Abweichungen verzeichnet. So blieb der Laden mit Food/Non Food unter Budget. Der Futtermittelhandel lag hingegen über dem Voranschlag. Der Treibstoffverkauf variiert mit den volatilen Preisen und lag über Budget und Vorjahr. Beim Mostobst war wegen der kleinen Ernte ein unterdurchschnittliches Jahr zu verzeichnen.

«Angenehm anders» lautet der Slogan der Landi. Geschäftsführer Matthias Frey sagt:

«Dieser passt perfekt zum Jahr 2020.»

Im vergangenen Jahr habe man gegen die Kälte im Frühling gekämpft, dieses Jahr gegen das Coronavirus. «Trotz Covid-19 haben wir die letztjährigen Umsätze bis Mai übertroffen», betont Frey. Dies sei nur durch unermüdlichen und flexiblen Einsatz des ganzen Teams zu erreichen gewesen. Erschwerend sei hinzugekommen, dass Anfang Mai das Informatiksystem erneuert wurde, was eine zusätzliche Herausforderung bedeutet habe.

Wie immer sei man auch auf «Petrus» angewiesen gewesen. «Dieser aber hat uns im letzten Frühjahr mit durchwegs schlechtem Wetter enttäuscht», sagt Labhart. Das schlage sich in den Umsätzen der saisonalen Produkte nieder.

Spürt die Mitbewerber in der Region

Jahrhundertereignisse wie «Corona» in diesem Jahr hätten natürlich in keiner Planung vorausgesehen werden können. Die neuen beziehungsweise umgebauten Landi-Läden in Gossau und Niederglatt seien Mitbewerber, welche die Landi Oberbüren AG in ihrem Geschäftsgebiet zu spüren bekomme, bekennt Jürg Labhart.