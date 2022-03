Lärm Lauter als ein Staubsauger: Hier gibt es in der Stadt Wil am meisten Lärm Bei 302 Häusern in der Stadt Wil ist es am Tag zu laut. Mit über 60 Dezibel wird ein Grenzwert, der sogenannte Immissionswert, überschritten. Dies zeigt eine Auswertung des kantonalen Lärmkatasters. Finden Sie heraus, wie laut es an Ihrer Adresse ist. Daten: Marlen Hämmerli, Text: Sabrina Manser Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Westlich von Wil der Autobahn entlang ist es mit 77 Dezibel am Tag am lautesten in der Stadt. Bild: Donato Caspari

Steht man auf dem Wiler Bahnhofplatz, so ist einiges los. Und es ist laut. Der Motor eines Autos heult auf als es beim Fussgängerstreifen anfährt, ein knatternder Töff fährt Richtung Schwanenkreisel, im Hintergrund hört man die quietschenden Bremsen eines einfahrenden Zuges. Tagtäglich sind wir Menschen dem Verkehrslärm ausgesetzt. Doch Lärm stresst und macht krank. Wie das Bundesamt für Umwelt schreibt, wirkt sich eine hohe Lärmbelastung negativ auf den Körper und die Psyche aus.

Doch wo in der Stadt Wil ist es am lautesten? Das «Tagblatt» hat dazu das online zugängliche Lärmbelastungskataster des Kantons ausgewertet. Wer sich für die Details der Analyse interessiert, findet die Dokumentation hier.

Wichtig für die Interpretation dieser Analyse Die Daten zur Lärmbelastung wurden über das Open-Data-Portal des Kantons bezogen, wo sie in einer aufbereiteten Form vorliegen. Danach wurden die Koordinaten vom Schweizer Koordinatensystem ins globale Koordinatensystem umgerechnet und so die Adressen abgerufen. Die ursprünglichen Daten beziehen sich auf Gebäudeteile, dargestellt als Flächen. Für den Adressbezug mussten auf diesen Flächen Punkte gesetzt werden. Das führte dazu, dass für einzelne Adressen mehrere Datenpunkte vorliegen. Wenn etwa ein Teil eines Hauses an der Autobahn liegt, also viel Lärm ausgesetzt ist, ein anderer Teil des Hauses aber an ein Waldstück grenzt, wo es ruhiger ist. Es kann aber auch sein, dass für eine Adresse ein hoher Wert angegeben wird, der aber nicht für alle Gebäudeteile gültig ist. Wer sich im Detail dafür interessiert, worauf sich die Lärmwerte beziehen, gibt die Koordinaten in einem Kartenprogramm ein oder besucht das digitale Lärmbelastungskataster des Kantons. (mha)

Am meisten Lärm hat es stadtauswärts an der Hubstrasse

Wie die Auswertung zeigt, ist es an der Hubstrasse 100, 101 und 104 mit 77 Dezibel am Tag am lautesten. Das entspricht etwa dem Lärm einer Kreissäge. In der Nacht werden bei den letzteren beiden Gebäude 70 Dezibel gemessen, bei der Hubstrasse 100 sind es 50 Dezibel. Der Ort befindet sich westlich der Stadt nah an den Gleisen und genau dort, wo die Autobahn durchführt. Von dort dürfte auch der Lärm kommen. In einem der Gebäude sind verschiedene Gewerbebüros untergebracht, in den anderen befinden sich die Schreinerei Fust AG sowie das Stihl Kettenwerk.

Die Grundstücke werden in die Empfindlichkeitsstufe III eingeteilt, dies entspricht dem Wohn-/Gewerbegebiet. Die Empfindlichkeitsstufen sind deshalb wichtig, weil je nach Gebiet andere Grenzwerte festgelegt sind. Im Industriegebiet sind die Grenzwerte höher als zum Beispiel im Wohngebiet. Der Grenzwert zeigt an, ab wann Kantone und Gemeinde handeln müssen.

Dafür wird mit einem Computermodell der Lärm am Strassenrand berechnet, danach für einen Punkt oder mehrere Punkte an der Fassade. Es kann aber sein, dass sich zum Beispiel ein Fenster nicht dort befindet, wo das Modell es vorsieht. Der berechnete Lärm kann also vom tatsächlichen Lärm abweichen. Wie der Kanton auf Anfrage mitteilt, handle es nicht um ein ganz genaues Instrument, sondern um Grössenangaben. Zudem würden nicht für alle Strassen und Häuser Angaben vorliegen.

Die lautesten Adressen befinden sich entlang der Autobahn

An den knapp zehn lautesten Adressen in Wil wird zwischen 74 und 77 Dezibel gemessen. Dies entspricht ungefähr der Lautstärke einer Waschmaschine beim Schleudern. Die Gebäude mit den höchsten Messwerten befinden sich alle entlang der Autobahn und sind der Empfindlichkeitsstufe III, also dem Wohn-/Gewerbegebiet zugeteilt. Mit einer Ausnahme: Ein Gebäude an der Wilenstrasse 64c befindet sich im Wohngebiet. Am Tag werden dort 76 Dezibel und in der Nacht 70 Dezibel gemessen. Auch dieses Gebäude liegt direkt an der Autobahn.

Der höchste Grenzwert, der Alarmwert, von 70 Dezibel am Tag wird an der Wilenstrasse 64c überschritten. Beim Haus nebenan, an der Wilenstrasse 64, ist das mit 71 Dezibel am Tag ebenfalls der Fall. Diese zwei Häuser sind gemäss Auswertung die einzigen Adressen im Wohngebiet, bei denen am Tag sowie in der Nacht der Alarmwert überschritten wird. Wird dieser Wert überschritten, sind Lärmschutzmassnahmen nötig. Für diese sind die jeweiligen Strasseneigentümer verantwortlich, wie die Stadt Wil auf Anfrage mitteilt. Die Liegenschaft wird von der Autobahn, also einer Nationalstrasse, belastet, also müsste der Bund tätig werden.

In 300 Gebäuden auf städtischem Gebiet wird am Tag der Immissionswert, der zwischen 60 und 69 Dezibel liegt, erreicht. Auch hier ist es zu laut, nur muss bei diesem Grenzwert nach Vorgaben des Bundes noch nicht dringlich gehandelt werden. Nachts ist der Lärmpegel bei 277 Gebäuden zu hoch. Das heisst es wird zwischen 50 und 64 Dezibel gemessen.

In der Wohn-/Gewerbezone wird der höhere Grenzwert, der Alarmwert, tagsüber bei 14 Gebäuden erreicht, nachts bei vier. An 233 Adressen werden zwischen 65 und 69 Dezibel gemessen, was dem Immissionswert entspricht. In der Nacht ist es in 208 Gebäuden zu laut, zwischen 55 und 64 Dezibel werden erreicht.

Die Bevölkerung in Wil vor Lärm zu schützen, ist für die Stadt und den Kanton eine Daueraufgabe.

