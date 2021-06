Pop-up-Stores sollen Innenstadt von Wil beleben

Lädelisterben Pop-up-Stores als Lösung: So will der Wiler Stadtrat die Innenstadt vor dem Aussterben bewahren Die Politik hat sich die Belebung des Zentrums auf die Fahne geschrieben. Pop-up-Stores sollen dazu beitragen, diesem Ziel näherzukommen. Die Coronapandemie könnte dabei entscheidend zum Erfolg beitragen. Gianni Amstutz 26.06.2021, 05.00 Uhr

Pop-up-Stores wie dieser in St.Gallen sollen auch in Wil entstehen.

Bild: Benjamin Manser

Dass die Läden in den Innenstädten mit der Online-Konkurrenz und dem Einkaufstourismus zu kämpfen haben, ist kein Geheimnis. Seit eineinhalb Jahren sucht in Wil eine Arbeitsgruppe nach Lösungen, um dem Problem beizukommen. Nun liegt ein neuer Ansatz auf dem Tisch.

Andreas Breitenmoser, Stadtrat Wil Bild: PD

Mit Pop-up-Stores – Läden, die sich nur vorübergehend einmieten – will der Stadtrat gegen den Leerstand in der Innenstadt vorgehen. Stadtrat Andreas Breitenmoser sagte: «Dies ist eine interessante Möglichkeit, damit wieder mehr Leben in die Stadt kommt.»

Schwierig, leer stehende Flächen langfristig zu vermieten

Es gibt zahlreiche Beispiele in Wil, bei denen nach dem Wegzug oder der Schliessung eines Ladens die entsprechende Fläche für eine gewisse Zeit oder gar nicht mehr vermietet werden konnte. Das ist nicht nur für die Vermieter ärgerlich, denen damit Einnahmen entgehen, sondern auch für die Stadt als Ganzes: Je mehr Ladenlokale leer stehen, desto geringer der Anreiz für potenzielle Kunden, in der Stadt einkaufen zu gehen.

Hier kommen die Pop-up-Stores ins Spiel. Sie bieten Kleinstunternehmern, Start-ups, aber auch grossen Ketten die Möglichkeit, sich für einen kurzen Zeitraum mit begrenztem Aufwand und Risiko, an einem Standort einzumieten. In Frage kommen dabei nicht nur leer stehende Läden, auch Mischnutzungen sind möglich. So existieren Beispiele aus anderen Städten, bei denen sich eine Bank und eine Bäckerei für eine gewisse Zeit die Ladenfläche teilten – und so voneinander profitierten.

Alle können profitieren

Chalid El Ashker, Gründer und CEO der Plattform Pop Up Shops. Bild: gia

Damit das in Wil klappen kann, sind aber vorerst die Vermieter gefragt. Denn ohne entsprechende Ladenflächen hilft der beste Vorsatz wenig. Deshalb ist die Stadt aktiv auf Eigentümerinnen und Eigentümer von Ladenlokalen zugegangen und hat sie zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Chalid El Ashker, Gründer und CEO der Plattform Pop Up Shops, wies dabei auf die Vorteile von solchen Konzepten hin: Die Nutzung leer stehender Flächen durch Pop-up-Stores sei eine Win-win-Situation.

«Vermieter erzielen Einnahmen, Mieter können niederschwellig neue Konzepte ausprobieren, die Stadt wird attraktiver und den Kundinnen und Kunden bietet sich eine grössere Auswahl.»

Die zumindest teilweise Anpassung an die neuen Bedürfnisse von Mietern sei für Vermieter eine Notwendigkeit. Früher habe man unter Flächenproduktivität verstanden, wie viel Umsatz pro Quadratmeter erwirtschaftet würde. Das sei heute vielfach nicht mehr so. Der Wert einer Ladenfläche werde vermehrt nach der Frequenz oder dem Online-Absatz bemessen, den ein Unternehmen aufgrund seiner Präsenz vor Ort erzielt.

Zudem werde es immer schwieriger, langfristige Mietverträge über zehn oder mehr Jahre abzuschliessen. Oft sei dies nur durch massive Zugeständnisse der Vermieter möglich. Pop-up-Stores stellten daher eine gute Alternative dar.

Leise Bedenken bei den Vermietern

Von Seiten der Vermieter waren noch einige offene Fragen im Raum. Beispielsweise, welche Ansprüche die zu vermietenden Flächen erfüllen müssen oder ob der Aufwand nicht enorm sei, ständig neue Mieterinnen und Mieter zu haben. Chalid El Ashker konnte diese Bedenken ausräumen, sagte aber auch:

«Ein Pop-up-Store wird nicht für jede Fläche die Lösung sein.»

In einem ersten Schritt soll nun abgeklärt werden, welche Flächen zur Verfügung stehen. Diese werden dann auf der bereits bestehenden Plattform popupshops.ch zur Vermietung angeboten. Dies ist für die Vermieter gratis. Nur wenn sie die Verträge standardisiert über die Plattform abschliessen wollen, fällt eine Kommission an.

Der Stadt kommt beim Projekt eine Nebenrolle zu. «Wir wollen den Anschub leisten, damit das Ganze ins Rollen kommt», sagte Stefan Sieber, Leiter Gewerbe und Markt. Zudem finanziert die Stadt einen Teil des Marketings, um das Projekt bekannt zu machen. Danach soll sich dieses aber verselbstständigen.

Der Einfluss von Corona

Die Coronapandemie könnte entscheidenden Einfluss auf den Erfolg des Projekts haben. Einerseits, weil erwartet wird, dass die Zahl an freien Flächen aufgrund drohender Konkurse tendenziell steigen wird, anderseits, weil die Lockdowns aufgezeigt haben, dass der Onlinehandel den analogen Einkauf nicht komplett ersetzen kann. Chalid El Ashker sagte dazu:

«Für den Einkauf für den Alltag müssen Kunden zwar nicht mehr in die Läden, gleichzeitig besteht aber ein Bedürfnis nach einem Einkaufserlebnis.»

Und da bei Pop-up-Stores häufig nicht der Verkauf, sondern die Beratung und Bekanntmachung von Produkten oder Marken im Vordergrund stünden, treffe dieses Konzept den Zeitgeist. Das zeigen auch die Zahlen: So konnte das Pop-up-Shops-Portal alleine im vergangenen Monat mehr Buchungen verzeichnen als im gesamten letzten Jahr. Bleibt also nur noch die Frage, ob auch Wil dem Trend folgen wird.